A lassan rendszeressé váló pokoli hőhullámok bizonyítottan megnövelik a balesetek kockázatát. A napokig tartó hőség mindenkit megvisel, fiatalokat, öregeket, betegeket és egészségeseket egyaránt. A kánikulai forróság megterhelővé teheti a volán mögött töltött időt, így jobb, ha tudatosan készülünk a negatív hatások kivédésére, és mindent megteszünk a rizikós helyzetek elkerülésére.

Legjobb, ha jóval az indulás előtt gondolunk ezekre a kihívásokra, és mind magunkat, mind autónkat felkészítjük a hőgutával fenyegető időszakra.

Kényelmes a helyzetünk, ha magunk választjuk meg az utazás időpontját. Ilyenkor egyszerű a dolgunk: vagy korán reggel, vagy késő este ülünk autóba, amikor a hőség enyhébb, és így a kínzó forróság mellett a többi közlekedő hömpölygő tömegét is elkerülhetjük.

Felkészített autóval elviselhető a kánikula

Viszont sok esetben nem ennyire ideális a szituáció, és egyéb védekezési praktikákat kell bevetnünk. Mind autónkat, mind magunkat nem árt kicsit formába hozni még a kánikula előtt.

“Előbbinél fontos a megfelelő műszaki állapot, a jó minőségű nyári vagy négy évszakos abroncsok megléte, valamint a klímaberendezés jó működése” – tudtuk meg Kőrös Andrástól, a Groupama Tanpálya szakmai vezetőjétől.

A szakértő kifejtette: a meleg elleni harc mindent vivő csodafegyvere a klímaberendezés. Persze jó ötlet árnyékba parkolni, vagy árnyékolólepedővel, hővisszaverő fóliával hűvösebben tartani az utasteret, de a szaunahatást csak a jól működő, tiszta, karbantartott klímával védhetjük ki.

Ma már a használt autók között is ritka, amiben nincs benne ez a funkció, amit minden szezon előtt érdemes szakemberrel átnézetni. Legtöbb esetben elég a rendszer feltöltése hűtőközeggel, takarítása, és máris jeges fuvallat hűti autónk utasait. Ezzel sem árt vigyázni a 40 fokhoz közelítve, a túlhűtés nem jó ötlet, mert az alpesi frissességből kiszállva szó szerint arcul csap minket a hőség, ami megterheli a szervezet. Nagyjából 8-10 fok különbség az ajánlott, és fokozatosan csökkentsük az utastér hőmérsékletét indulás után.

A következő évek hasonló nyarait szem előtt tartva a hővédő ablakfóliázás is bevethető az utasok védelmére. Ez tartós, akár évtizedes megoldást jelenthet nemcsak a felmelegedés, hanem a káros UV-sugárzás ellen is, ami az emberi bőrt is károsítja.

Autónkon túl önmagunkat a megfelelő, szellős, nyári ruházattal vértezhetjük fel a forró napok ellen, és bár csábító az ötlet, bebújós papucsban nem ajánlott a vezetés, inkább ragaszkodjunk a sarkunkon is rögzített, zárt darabokhoz. A strandpapucs például csökkenti a pedálkezelés képességét, be is akadhat, megakadályozhatja a gépkocsi vezetőjét a megfelelő reagálásban. Plusz ha még vizes is, akkor simán lecsúszhat a pedálról a lábunk, ha vészfékezni kell.

Ahogy a klímánál, itt is a józan középút vezet a sikerhez, ruhákat levetve behuppanni, és bízni a menetszélben hosszú távon, rossz ötlet. A meztelen felsőtesttel való vezetés során – az Európai Gépjárműbizottság Alapítványa szerint a járművezetők 25%-a a nyaralóhelyeken nyáron így vezet – a biztonsági öv felhorzsolhatja a bőrt. Emellett az sem mellékes, hogy könnyebb egy pólót kimosni, mint ősszel kárpitot tisztíttatni!

A jól szigetelő fémkulacsok korát éljük, így egy ilyet mindenképp szerezzünk be, és mehet bele a jég, némi alkohol- és koffeinmentes frissítő, amellyel biztosítani tudjuk a folyadékpótlást menet közben.

“Ennek fontosságát sokan alulbecsülik, pedig a kiszáradás vezetés közben valós veszély, a folyadékhiánnyal küzdő sofőr reakcióideje lassabb, tompábban reagál, csökken a koncentrációs képessége, így balesetveszélyesebben közlekedik” – figyelmeztetett a Groupama Tanpálya szakmai vezetője.

A Physiology and Behaviour c. szaklapban megjelent tanulmány szerint a nem megfelelő folyadékpótlás miatt ugyanannyit hibáznak a sofőrök vezetés közben, mint ha alkoholt fogyasztottak volna.

Ismerjük saját határainkat!

Minden felkészülés ellenére egy idő után kikezd minket a tőlünk 150 millió kilométerre izzó csillag ereje, és megváltozik, romlik a vezetési képességünk. Ez elkerülhetetlen, acélember csak a filmekben van, az embereknek ilyenkor csökken a vérnyomásuk, magasabb lesz a pulzusszám, romlik az agy vérellátása, ami magával hozza a koncentráció csökkenését.

Erre tudatosan készülve ugyanolyan biztonságosan vezethetünk, mint az átlagos napokon, és ilyen nehéz helyzetben jöhet jól, ha profiktól, vezetéstechnikai képzésen sajátítjuk el a vészhelyzetekre adható legjobb válaszreakciókat, manővereket.

Mivel a hőség mindenkire hat, a sűrű forgalomban eleve több a veszélyes helyzet, a sofőrök türelmetlenebbek, nehezebben veszik észre a közlekedési jelzéseket, táblákat, a szituációkra nem egyértelműen, lassabban reagálnak. Ezért a többi autós és a saját tompább cselekvésünk, a megnyúlt reakcióidőnk miatt előtérbe kerül a helyesen megválasztott követési távolság. Ennek jelentőségét kevesen ismerik fel, pedig ez a legjobb eszköz a gyakori, ráfutásos balesetek megelőzésének.

A megfelelő távolság könnyen megsaccolható: normál autópályás tempóig az aktuális sebességünk felét kell belőni méterben (120 km/óra esetén nagyjából 60 méter), aminek meghatározásában az út menti jelzőoszlopok adhatnak támpontot, de a modern autókban külön figyelmeztető lámpa villan fel a műszerfalon, ha túl közel haladunk az előttünk lévőhöz.

“Amikor pedig közelít a baj, akkor jön jól a vezetéstechnikai tanpályákon elsajátított tudás. Ezek a gyakorlatok szinte reflex szintjén épülnek be a vezetésünkbe. Vészhelyzetben már a megfelelő erejű vészfékezés is egyet jelenthet az ütközés elkerülésével. Sokan azonban ilyenkor nem merik eléggé lenyomni a fékpedált és nem lesz hatékony a művelet, ezért nem árt ezt is begyakorolni, ideális esetben az akadály helyes kikerülésével együtt” – összegezte Kőrös András a Vezessnek, hozzátéve, hogy kezdő vezetőknek és tapasztaltaknak is mindig előnyére válik a gyakorlás a megfelelő körülmények között, amelyeket a Groupama Tanpályán biztosítani is tudnak.

Mivel a többiek is hasonló cipőben járnak, megpakolva, üvöltő családdal a háttérben, több száz kilométerrel a hátuk mögött autóznak, ezért jó, ha igazán defenzív üzemmódba váltva nemcsak helyet hagyunk, de menekülési útvonalat is keresünk. Ezért vezetés közben folyamatosan mérjük fel, hogy az adott útszakaszon hol nyílik lehetőség menekülésre, ha esetleg nem sikerül megállni a sor mögött vagy a mögöttünk érkező trafálna telibe bennünket.

Ez lehet a vészsáv, a két autóoszlop közötti rés vagy a füves terület legbelül. Figyelem! A fűre kitérés előtt vészfékezéssel lassítsunk a jól tapadó aszfalton, amíg csak lehet, mert a gyepen alig fognak a gumik.

Bátran álljunk meg, ha fáradtnak érezzük magunkat, a “bírom én a meleget” mentalitás és az időspórolás ilyenkor hatványozottan megbosszulhatja magát. Megálláskor szálljunk ki az autóból, kicsit mozgassuk meg tagjainkat. Ha pedig a sofőr – vagy az autó bármelyik utasa – vezetés közben bőrét kipirultnak érzi, fáj a feje vagy túl gyorsan ver a szíve, azonnal félre kell állni egy biztonságos helyre, tartani egy pihenőt, illetve gondoskodni a folyadékbevitelről, a test hűtéséről.

Míg pár éve extrém kivételnek számítottak az ilyen napok, addig mára nincs nyár 3. fokú hőségriasztás nélkül. Tavaly volt a legmelegebb nyár 1901 óta, az első két nyári hónap átlaghőmérséklete 22,9 Celsius-fok volt, de úgy tűnik, idén talán ez a rekord is megdőlhet.

A hőség autózásra gyakorolt negatív hatásai így hosszú ideig velünk maradnak minden évben, ám a felkészüléssel, saját vezetési tudásunk fejlesztésével, autónk megfelelő karbantartásával nemcsak kényelmesebbé, de biztonságosabbá is tehetjük a kánikulában megtett kilométereket.