Eljött a jól megérdemelt nyaralás időszaka. Cikkünkkel azoknak igyekszünk segíteni, akik autóval indulnak üdülni és hosszú utat tesznek meg a célig. Minden negyedóra, amit az út előkészítésére fordítotok, kamatos kamattal megtérülhet az utazás során.

Indulás előtt: biztosítások, assistance

Eltérő kockázatvállalási hajlandósággal népesítjük be a földgolyót, de az utasbiztosításról és az autóra köthető assistance biztosításról nem mondanék le egy a garanciális időszakon túli autóban. Itthon 15 év az autópark átlagéletkora, nem árthat a lerobbanás veszélye miatt belépni az autóklubba a sárga angyalok és a trélerezés miatt sem, de helyszíni belépés is van.

Legyen tiszta az üveg! Koszos szélvédővel, szétkent bogarakkal sokkal fárasztóbb vezetni

Lesznek agresszív, veszélyesen rád hajtó, irritálóan előző lények az úton. De semmilyen törlesztés, leckéztetés nem ér annyit, hogy a műtőasztal vagy a ravatal legyen a következő állomás

Olajellenőrzés után nézzétek meg a hűtőfolyadék nívóját is és a kormányszervo hidraulikatartályában a folyadékszintet!

Alapdolog, hogy az autó pótkulcsát vigyétek el, mert otthon a fiókban nem sok hasznát veszitek, ha a másik elveszik, elromlik

Ne akarjatok X órára odaérni valahová, ez felesleges nyomást tesz rátok

Csak az okostelefonos navigációban nem bízom, még akkor sem, ha van hozzá töltőkábel, 12 voltos átalakító és powerbank

Sok útfelbontásba futhatsz majd bele, ilyenkor a belső sáv nagyon keskeny lehet.

Tervezzétek meg, hol tankoltok! Ha két ország között akkora árkülönbség van, mint hazánk és Ausztria vagy Ausztria és Németország között, az a határ előtti utolsó kúton nagyon nagy sort generálhat

Jól jön egy kiegészítő belső visszapillantó a gyerekek felügyeletéhez a széria belső tükör mellé. Egyterűkben ez gyárilag benne lehet

Ne maradjon ki a légnyomás beállításából a pótkerék, laposan nem sokat ér

Hátra nehezen ér el a légkondicionálás, érdemes árnyékolni az ablakokat

Egészen kicsi gyermekekkel nem jó 400-500 km-nél messzebbre utazni, a hátukat nagyon megterheli az utazás a gyermekvédelmi eszközökben

Gyorshajtással és száguldozással kiábrándítóan kevés időt lehet nyerni, részben a megugró fogyasztás miatt. Ez a 29,9 liter/100 km-es pillanatnyi érték csak azért nem a duplája, mert a szemérmes fedélzeti számítógép nem írhat ki többet ennél

Fontos még a hátsó oldalablakokat eltakaró, árnyékoló törölközőről, textilpelenkáról miegyébről gondoskodni, mert levegőkilépők nélkül hátul nem valami hatékony a légkondicionálás.

Egy kulcs nem kulcs!

Ha kutyával utaztok, legyenek meg az oltottságáról szóló igazolások, illetve teljen el annyi nap egy friss oltást követően, hogy a beutazásig hatásossá váljék. Arra is figyeljetek, hogy a célországban megtűrik-e az adott ebet, nem minősül-e veszélyes harcikutyafajnak?

Alapdolog, hogy az autó pótkulcsát vigyétek el, mert otthon a fiókban nem sok hasznát veszitek, ha a másik elveszik, elromlik. Azért is jó szétosztani a pótkulcsot az utazók között, hogy kevesebbet kelljen egymásra várni zárt autó előtt. A pótkulcs hasznosabb lehet még a horvátországi nyaraláshoz bérelhető díjfizető kütyünél is, amivel elkerülhetők a tébolyító sorok a fizetőkapuk előtt.

Olaj, víz, légnyomás rendben?

Egy modern autó is megérdemli a fő funkciók átnézését, mert a telerámolva, nagy sebességgel megtett utak erős terhelést jelentenek. A motorolaj ellenőrzése az első, ha az autó nem írja ki a műszerfalon a szintet. Nézzétek meg a hűtőfolyadék nívóját is és a kormányszervo hidraulikatartályában a folyadékszintet!

Otthon vagy benzinkúton fújjátok fel a kerekeket a nagy terhelésre megadott értékekre, amit megtaláltok az autó gépkönyvében vagy a kocsin elhelyezett matricán. Ezek az értékek hideg gumiabroncsra vonatkoznak, de a benzinkútra már meleg gumival érkezel meg, emiatt 0,3 barral keményebbre kell fújni a gumikat.

Ha tehát hátulra 2,4 bart ír a gyár hideg gumiabroncsokra, akkor a kúton a már meleg gumival ez 2,7 bar legyen. A leeresztett pótkerék semmit nem ér, az ötödik kerék légnyomása nyugodtan lehet 3,0 bar is. Ha ez is kész, töltsétek tele az ablakmosó-folyadék tartályát is és mossátok le a szélvédőt, mert a szétkent bogártetemek rontják a kilátást, főleg, ha szemből tűz a nap.

Útvonal: nem elég a telefon

Tervezd meg az útvonalat interneten, írd fel egy papírra a főbb városokat, irányokat, lehajtókat. Könnyebb úgy vezetni, ha tudod, merre kell menni és nem az utolsó pillanatban kell sávot váltani.

Csak az okostelefonban én nem bízom, még akkor sem, ha van hozzá töltőkábel, 12 voltos átalakító és powerbank. Mi lesz, ha a telefon lefagy, ellopják, túlmelegszik a hőségben? Ne egy kütyüre legyen bízva az odajutás.

Nem butaság papíralapú térképet, akár egy régi autós atlaszt betenni. Az úthálózat nem lesz aktuális rajta, de a nagy tévedések kivédésében segít és a gyerekeket lekötheti, ha ezen követik nézik az irányokat, látják, hogy mennyi van még hátra.

Pihenés, pihenés, pihenés

A hosszú távú vezetés alapja, hogy kipihenve kezdjetek vezetni, ne munka után essetek bele az autóba és nyomjátok le az utat Split után még 150 kilométerre délre. Na akarjatok X órára odaérni valahová, mert ez felesleges nyomás végig az úton.

Meg kell értetni az autóban mellettünk ülővel, hogy nem teheti fel a lábát a műszerfalra és nem lógathatja ki az ablakon sem, mert az élete maradékára meg tud benne nyomorodni egy balesetben. Ebben ne engedjetek a veletek utazók ellenállásnak, kár kicsúsznia az öv alól és tolószékbe kerülnie a láb- és a medencesérülések miatt.

Tankolás

Tervezzétek meg, hol tankoltok! Ha két ország között akkora árkülönbség van, mint hazánk és Ausztria vagy Ausztria és Németország között, az a határ előtti utolsó kúton nagyon nagy sort generálhat. Eggyel az utolsó előtti töltőállomáson megállva erre kevesebb az esély és minimális az anyagi veszteség, ha egy kúttal korábban tankoltok.

Számos országban drágább autópályán az üzemanyag a helyi normál árnál. 10-20 cent, 41-82 forint lehet a különbség literenként, ha a sztráda helyett a kihajtóhoz legközelebbi település első kútján, amennyiben nyitva tart.

Vezetés: kell a távolság

Égjen végig a tompított fényszóró, mert a nappali menetfény nem elég. Sokkal kevésbé látszik, a szembejövők a szemükbe tűző naptól csak sokkal közelebbről észlelhetik így az autónkat, ami egy elnézett előzéskor élet és halál között dönthet.

Autópályán talán a leggyakoribb hiba a szükséges követési távolság vészes alulbecslése. A túl csekély távolság egyrészt súlyos pénzbüntetéseket jelenthet, de a kockázat a fő baj, amit okoz. Lehet, hogy nem rögtön történik belőle baleset, de a „nem szokott gond lenni belőle” tipikus utolsó mondat.

Hosszú úton találkozhattok agresszív, durván rátok hajtó, abnormálisan előzgető lényekkel. Velük nem érdemes foglalkozni. Egyrészt nem láttok bele az életébe, hogy miért viselkedik így, másrészt a begőzölt barmok nem érnek annyit, hogy kockáztassátok az épségeteket és a nyaralást miattuk. Engedjétek el őket és eresszétek ki a gőzt az indokolt káromkodással, de a leckéztetés sosem ér annyit, hogy egy kiszámíthatatlanul reagáló, idegbeteg autóstárs miatt a műtőasztalon vagy a ravatalon végezze bármelyikőtök.

Én is nehezen tudok napirendre térni az értelmetlen agresszió felett, amikor az előző kamion van a sor elején és ránk zuhan hülyeúr a BMW-vel vagy egy futárcég furgonja, messziről villogtatva, hogy utat neki. Mindenki másnak is lassú az a 88 km/óra, de ez van.

Ilyenkor lebillentem a belső tükröt, hogy az illető annyira se zavarjon és előzés után, amikor adekvát, kisorolok. Húzzon csak el és ne minket sodorjon veszélybe. Ilyenkor arra gondolok, hogy kikért vagyok felelős az életben és a volánnál, ez segít nem kakaskodni, ami felesleges veszély. Mindig fontosabb békében odaérni, mint bárkit megleckéztetni vagy a sérelmeket megtorolni.

Mennyivel menjünk?

A feszültségek megelőzésére fontos ügyelni az egyenletes sebességre, amit akkor is lehet tartani, ha az autóban nincs tempomat. A lejtőn 150-nel lezúgó, az emelkedőkön 107-re visszaeső nyomorultak irritálják a konstans sebességre ügyelő embereket az állandó oda-vissza előzgetés miatt. Ez felesleges idegességet szül és veszélyt teremt.

Ha nem siettek és inkább spórolnátok, tanuljatok a villanyautósoktól! A sokuk által bemutatott kb. 115 km/óra tartása jól vállalható kompromisszum a haladás, a fáradás mérséklése és az üzemanyagköltségek visszafogása között. Én nem bírok ennyivel átmenni fél Európán, ha mondjuk 1000-1600 km van előttem arra a napra, de vannak rövidebb távok is és nem vagyunk egyformák sem.

Gyorshajtással és száguldozással kiábrándítóan kevés időt lehet nyerni, részben a sok lassítástól és újragyorsítástól megugró fogyasztás miatt. 800 Ft körüli külföldi benzinárral nagyon nem mindegy, mekkora a tényleges fogyasztás.

Van, aki külföldön retteg a büntetésektől és jócskán ráhagy a sebességhatárokra. Erre nincs szükség, mert az óra szerint 130-cal haladó autó a valóságban 126-128 km/órás sebességgel megy, a rendőrségi mérésekben is van némi tolerancia, tehát egy előzés gyors és biztonságos végrehajtásához az autó reális büntetési veszély nélkül elengedhető a 135-140-ig, kivéve Svájcban, de oda kár is autóval menni.

Útfelbontás és a mentők utcája

Sok útfelbontásba futhatsz majd bele, ilyenkor a belső sáv nagyon keskeny lehet. Belül valószínűleg gyorsabban haladhatsz, de ehhez sokszor a sebességkorlátozás túllépése tartozik, másrészt fokozott stressz a széles amplitúdóval mozgó kamionokat úgy előzni, hogy be vagy préselve a beton terelőelemek és 40 tonnás szerelvény közé.

Vezetés közben próbálj a sávban úgy helyezkedni, hogy láss a többiektől, ne libasorban vezess velük! Ha pedig megáll a sor, mert baleset vagy útépítés miatt torlódás van, gondolj rögtön a mentők utcájára! A belső sávnak a bal szélén állj meg vagy ott araszolj, a külső sáv(ok)ban pedig az út jobb oldala felé húzódj ki, de ne hajts rá a leállósávra!

Számos nyugat-európai országban eltér az autóvezetők alkoholfogyasztásának szabályozása a hazaitól. Amíg meg nem érkeztek, azt javasoljuk és kérjük, hogy senki ne igyon alkoholt, még egy sört, egy pohár bort sem, hiába tűri el ezt a helyi szabályozás. Mert a szesz senkit nem tesz jobb sofőrré, még kis mennyiségben sem.

Mi segít, ha nagyon elfáradsz?

A fáradtság elűzésére jól jöhet a rágó, a bubis víz, az ablakok kinyitása, a rövid időre hidegebbre állított légkondicionálás. Segíthet az éberség fenntartásában a zenehallgatás, de jobb lehet podcastokat letölteni, hangoskönyveket hallgatni, mert a téged érdeklő témák jobban fenntartják a figyelmedet, mint az indifferens háttérzene.

De fáradás ellen a legjobb a megállás és a mozgás. Ha egyedül vagytok, átmozgatásra nagyon jó az ajtótárolóban is elférő ugrókötél, jól jön egy labda vagy ha többen utaztok, a frizbi is. Valami legyen veletek, ha gyermekekkel utaztok.

Ha már gyermekek: egészen kicsiny gyerekekkel ne menjetek 400-500 kilométernél messzebb, mert a picik hátát, gerincoszlopát nagyon erősen terheli az ücsörgés a gyermekvédelmi eszközökben. Nagyon kevés autóban van, főleg egyterűkben adott a kiegészítő belső tükör, amiből jól látható, mi történik éppen hátul. Ez a praktikus segédeszköz pótolható a szélvédőre cuppantott, autós oktatóknál látott belső tükörrel, ami olcsón beszerezhető. Majdnem olyan hasznos, mint a fedélzeti kukazsák a szemétnek.

Figyelj a gépre is!

Kánikulában autózva kövessétek a hűtőfolyadék, és ahol lehet, a motorolaj hőmérsékletét a műszerfalon! Kaptatókon mindig vezessetek inkább kisebb terheléssel, tehát kevésbé mélyre nyomott gázzal, de nagyobb motorfordulatszámmal, ami segíti a hűtést.

Ha azt tapasztaljátok, hogy a légkondicionálás elmegy, annak oka nem mindig a klímaberendezés hibája! Lehet, hogy az autó így védekezik a túlmelegedés ellen, tehát hűtésgondra is gyanakodhattok.

Végül álljon itt a KReSz preambuluma, a jogszabály céljait megjelölő rövid összefoglaló. „A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben.” Ha ezt sikerül minél nagyobb arányban betartani, már szebb az élet és nyugodtabb, biztonságosabb a nyaralás helyszínére és onnan visszafelé vezető út. Mindannyiótoknak szép nyarat, biztonságos közlekedést és sok örömteli élményt kívánunk!