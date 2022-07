Ha hinni lehet a komoly érvekkel alátámasztott prognózisnak, az utolsó zsíros félév van a kereskedők mögött a szürke importban, amikor még 9,75 százalékkal nőtt a használt autók behozatala külföldről 2021 hasonló időszakához képest. Összesen 68 965 személyautó állt forgalomba a Datahouse legfrissebb adatai szerint, mintha tényleg 300 forint lenne egy euró, és nem kiütve kóvályogna 410 felett.

Érdemes más szögből is ránézni erre az adatra. Ha sorba vesszük az elmúlt három félév számait, valójában már stagnálást látunk, megállt a csúcson az import, ahonnan minden bizonnyal visszaesés következik 2022 második felében:

62 836 darab külföldről behozott személyautó állt forgalomba 2021 első félévében,

69 389 darab 2021 második félévében,

68 965 darab 2022 első félévében.

Miközben kezd összerogyni az új személyautók piaca, a használtak behozatalában látható magas szint és pörgés a jelentős áremelkedés ellenére tisztán mutatja a járművek iránti óriási igényt. A jóslat szerint az év végére azonban a pénztárcánk is soványodik, és kint is kevesebb lesz az elérhető jármű. Úgy tűnik, 2022 első félévében még sikerült összesöpörni minden morzsát, bár a nepperek már panaszkodnak, hogy kiürülnek a bevásárlásra használt telephelyeik.

A behozott modellek sorrendje 2022 első felében

Közel 30 százalékkal megugrott a Volkswagen Golfok importja, ezzel a jelentős változással az idei toplista élére állt a magyar vevőknél örök dobogósnak számító kompakt. A józan választásnak tűnő német ötajtósok abszolút uralják a behozatalt, két kategóriatársa következik a sorban: az Opel Astra és a Ford Focus forgalomba állása a piac egészénél kisebb mértékben növekedett ugyan (5,8 és 2,3 százalékkal), de vitathatatlanul továbbra is közönségkedvencek.

Mármint a kisebb pénzből használt kocsikat behozatóknál. Totálisan más modellek láthatók ugyanis ezeken a listákon, mint amik az új személyautók piacán fogynak, össze sem lehet hasonlítani, mit vesznek itt, és mit ott a magyar vevők. A használtként népszerű Golf, az Astra és a Focus az új személyautók toplistáján az első 30-ban sincsenek benne, gyakorlatilag kezdenek kihalni modellként, amiben a korábban indult trendek mellett legújabban benne van a gyártók friss taktikája is, amivel a globális nehézségekre reagálnak. A nagyobb profitot hozó – és persze divatosabb, de drágább – SUV-okba szerelik a válság által megnyirbált alkatrész-állományukból ami rendelkezésre áll.

Modell Darab Változás 2021.01-06-hoz képest (darab) Változás 2021.01-06-hoz képest (százalék) 1. Volkswagen Golf 2367 +540 +29,5 2. Opel Astra 2319 +129 +5,8 3. Ford Focus 2105 +56 +2,7 4. Volkswagen Passat 1843 +165 +9,8 5. Opel Corsa 1415 +117 +9 6. Audi A4 1404 +207 +17,2 7. Kia Ceed 1391 +77 +5,8 8. Opel Meriva 1353 +115 +9,2 9. Hyundai i30 1207 -191 -13,6 10. Ford Fiesta 1087 +99 +10

A táblázatok első 20 helyén öt modell neve mellett látunk visszaesést 2021 első félévéhez képest, mind ázsiai. A top tízben legnagyobb mértékben az elmúlt években a listán egyre feljebb és feljebb kúszó Hyundai i30 importja csökkent, tőle is gyengébb félévet zárt azonban a Honda Civic.

Korábban is láttuk már, hogy a benzinár-pánik milyen hatással van a villanyautók iránti keresletre, nem meglepő, hogy a BMW i3-as importja milyen óriási mértékben megugrott. Bő 65 százalékos növekedés után immár a 12-ik a Datahouse listáján. Ennyire elöl még soha nem szerepelt tisztán elektromos modell.

Modell Darab Változás 2021.01-06-hoz képest (darab) Változás 2021.01-06-hoz képest (százalék) 11. Honda Jazz 1001 -109 -9,8 12. BMW i3 933 +307 +65,7 13. BMW 3 927 -58 -5,8 14. Toyota Yaris 911 -70 -7,1 15. Audi A3 855 97 +12,8 16. Honda Civic 844 29 +3,5 17. Volkswagen Polo 796 38 %5 18. Škoda Octavia 734 -23 -3 19. Opel Zafira 712 82 +13 20. Toyota Auris 693 -128 -15,5

Továbbra is használt német modellből jön be a legtöbb nyugatról, a top 20-ból tizenhárom, plusz a szintén annak tekinthető Škoda Octavia. Négy japán és két dél-koreai modell szerepel még a legnépszerűbbek listáján, francia vagy olasz régóta nincs az élmezőnyben.

A márkák sorrendje

A használtan behozott személyautóknál folytatódik a totális német dominancia, változatlanul a Volkswagen, az Opel és a Ford alkotja a dobogót. (Az újonnan forgalomba állóknál két japán után jön csak a VW.) A lista első tizeséből a wolfsburgi központú márka zárta a legerősebben a félévet, bő 21 százalékos növekedéssel, a márkák többségének az importja a piac egészével együtt, 10 százalék körül emelkedett a tavalyi első félévhez képest.

Márka Darab Változás 2021.01-06-hoz képest (darab) Változás 2021.01-06-hoz képest (százalék) 1. Volkswagen 8001 +1412 +21,4 2. Opel 7013 +678 +10,7 3. Ford 5927 +68 +1,1 4. Toyota 4254 -105 -2,4 5. Audi 3772 458 +13,8 6. Hyundai 3726 380 +11,3 7. BMW 3538 344 +10,7 8. Mercedes-Benz 3350 363 +12,1 9. Kia 3087 361 13,2 10. Honda 2634 -31 -1,1

Mindössze két márka esetén látunk mínuszt, az egyaránt japán Toyotánál és a Hondánál, mintha ezeknél apadt volna el legelőször a kinti utánpótlás. A Toyota évről évre egyre kedveltebb takarékos és megbízható hibridjei irányába egészen biztosan nem tűnt el az igény, pláne miközben attól tart az ország, mikor szabadul el a benzin kiskereskedelmi ára.

Márka Darab Változás 2021.01-06-hoz képest (darab) Változás 2021.01-06-hoz képest (százalék) 11. Renault 2534 +542 +27,2 12. Mazda 2000 +5 +0,2 13. Nissan 1895 +231 +13,8 14. Peugeot 1892 +219 +13 15. Fiat 1784 +113 +6,7 16. Škoda 1752 +67 +3,9 17. Citroën 1612 +166 +11,4 18. Suzuki 1263 +134 +11,8 19. Seat 1234 +189 +18 20. Mitsubishi 1229 -34 -2,6

Erős hat hónapot zárt a Renault, régen volt már 2500 felett a fél év alatt behozott, majd forgalomba állt különféle személyautóinak a száma. Továbbra is felül reprenezntáltak a prémiumok, az első nyolcban ott van a három nagy német brand, egy ideje az Audik importja a legkomolyabb.

A legnépszerűbb elektromosok

Továbbra is igen alacsony számokról beszélünk a villanyautóknál, mindösszesen három külföldről behozott modellből állt 200 darabnál több forgalomba az elmúlt hat hónap alatt. Miközben az új elektromosoknál immár második a Tesla, a szürke importban nincs dobogón egyik modellje sem.

Iszonyatosan rápörgött az i3-as BMW-re a felső középosztály egy része, a 3-4 éves példányok jellemzően 8-10 millió forintos ára ellenére hasít a még mindig modern külsejű, hossza ellenére belül tágas városi villanyos. És igen, nem a széria 2013-as/2014-es elején gyártott példányokat veszik honfitársaink, a legtöbb 2018-asból (247 darab) és 2019-esből érkezett (236), ezzel szemben a még csak 60 Ah-s akksival szerelt 2014-es gyártásúakból alig (42).

Folyamatosan emelkedik az importja az elmúlt három félévben:

563 darab darab külföldről behozott i3 állt forgalomba 2021 első félévében,

833 darab 2021 második félévében,

933 darab 2022 első félévében.

A nem éppen ár/érték bajnok BMW-modell után a Nissan Leaf (603 darab, a legtöbb 2018-as évjárat), és a Renault Zoé (421 darab, a legtöbb szintén 2018-as) következik a dobogón, ezek érték el, és haladták meg a 200 példányt. A Tesla Model 3 majdnem (199 darab, ebből a legtöbb 2021-es volt). A Leaf egyébként majdnem befért a top 20-ba a modellek között.

Árfolyamtól független kategória? – Luxusautók

Hat hónap alatt 215 darab használtan behozott Porsche sok vagy kevés a 9,5 milliós Magyarországon, globális válságok és rekord pocsék forint-euró/dollár árfolyam mellett? És úgy, hogy közben 202 darab vadonatújra is magyar rendszám került? Nem tudjuk a választ, ami biztos, a kontinens egészét sújtó problémák közepette is szinte mindegyik luxusmárkából több érkezett, mint egy éve ilyenkor. A fél év alatt forgalomba állt 32 Maseratira például úgy kell nézni, hogy 2021 egészében 49 használt érkezett be az országba.

Árszintben fölöttük is jönnek be érdekes sportkocsik, a 11 Ferrari 11 féle: az 1985-ös gyártású 308-astól az egyaránt 2021-es GTC4 Lussóig, Romáig, SF90-ig csupa drágaság. Nyolc Lamborghini is érkezett, köztük szintén látunk régiséget, lassan OT rendszám mehet az 1993-as Daiblóra, amelyen felül főként egészen fiatal sportautók érkeztek, Aventadorok, Huracanok, és egy 2021-es Urus is.

Érkezett négy használt Aston Martin is az országba (köztük DB11-es is), három Rolls Royce (Ghost, Phantom és Wraith), valamint egy-egy Morgan Plus4 (2011-es, az már 20 millióból is kijön) és McLaren GT (2019-es, ez inkább 60 millió forint, vagy több).