Miközben az ismert nyavalyák miatt kezd megroppanni a személyautók piaca, 12 százalékkal növekedett a Nyugat-Európából betrélerezett használtak forgalomba állítása az év első negyedében. Ha szűkül kint is a kínálat, hogyan lehetséges ez? A magyar statisztika csalóka képet fest jelenleg, állítják a Vezess által megkérdezettek. Szerintük hamarosan fordul a kocka.

„Bajok lesznek”

„A céges flottákból visszavett autókat hatalmas telephelyeken árulják a nagyobb kereskedők Németországban és Olaszországban. Több partnerünk panaszkodik, hogy ezeken a rendre 1400-1600 személyautót tároló és kínáló placcokon, most a sarokban árválkodik pár tucat kocsi” – meséli magyar kereskedő partnerei legújabb helyzetjelentését Halász Bertalan, a Jóautók.hu ügyvezető igazgatója a Vezessnek.

Szerinte az importnövekedést jelző legfrissebb hazai statisztikákban van egy, a hazai forgalomba állítások menetéből adódó átfutási idő. Amire ma kerül magyar rendszám, az korábban érkezett az országba, ami ma lépi át a határt, az később kerül be a rendszerbe. A nyugat-európai kínálat összezsugorodása szerinte hamarosan és biztosan látható lesz a hazai adatokban is.

Felhívtuk az egyik legnagyobb mennyiségben Magyarországra használt autókat behozó kereskedőt, a névtelenséget kérő férfi 15 éve jár ki nyugatra, évente 600-800 személyautót vásárol, jó ideje már csak hazai kereskedőknek értékesíti azokat. Éppen hazafelé tartott most is több trélernyi kocsival.

„Nem tudok annyit hozni, mint korábban. Jellemzően 15 autót vettem hetente, most ezt a 6-7 kocsit is nagyon nehezen szedtem össze” – mondta érdeklődésünkre. Nem csak, hogy jelentősen összeszűkült a kínálat, de szerinte éppen azokat a személyautókat a legnehezebb összevásárolnia, amit a magyar átlagvevők leginkább keresnek idehaza: a 2010-2015 közötti kis vagy közepes méretű benzineseket és hibrideket. Elmondása szerint sokkal több kinti kereskedést kell mostanában meglátogatnia, és ezt a fele mennyiséget is sokkal nehézkesebben gyűjti össze, mint korábban a dupla ennyit. „Kereslet van itthon, rengeteg autót el lehetne adni, de így bajok lesznek az autópiacokon”.

Milyen okai vannak a kínálat csökkenésének?

Halász Bertalan szerint a lízingelt autókat a több évtizedes szokással ellentétben újabban számos cég nem adja vissza a szerződések 3-4 éves lejárta után, ami újdonság a nyugat-európai használóknak, de meg kell szokniuk a helyzetet. Ha visszaadnák a járműveket, szembe kerülnek a most Európa-szerte egyre általánosabb problémával, nem lenne helyettük új. Hasonlót tapasztal a kereskedő is a magánszemélyek esetén.

„Panaszkodnak a német és az osztrák kereskedők, akikhez járok, hogy a kinti autótulajdonosok a korábbiakkal ellentétben apró sérülések után ma már nem adják be a kocsijukat értékesítésre, nem cserélik azonnal újra. Ehelyett inkább megjavíttatják őket” – mondja a magyar kollégájuk.

Másrészt a jobb minőségű használt autókat behozó hazai kereskedők dolgát újabban megnehezítik szerinte a román és a bolgár versenytársaik. Ezekben az országokban az életszínvonal emelkedése miatt már a magyar vevők igényeihez hasonló, kevesebbet futott, jobb állapotú használtakat vásárolják a helyiek, így az őket kiszolgáló nepperekkel is meg kell harcolni nyugaton a kocsikért. „Ma már nekik sem kellenek a mindenféle romok, nekik is csak a minőségi használt autó kell újabban.”

Milyen hatással lesz ez a hazai kínálatra? És az árakra?

A kereskedő Németországban és Ausztriában vásárolt autókat hord be másfél évtizede, mert az ottani járműhasználati kultúra eredményez szerinte az európai átlagnál jobb állapotú kocsikat. Most viszont már megvan a párizsi repülőjegye, indul felmérni az ottani kínálatot. Leginkább a mennyiségre kíváncsi, azzal tisztában van, hogy „az olaszokhoz hasonlóan a franciáknál is sok az apró kasznisérülés, amit általában kerülök, de most muszáj nézni, hogy hol lehet még kocsi”. Jelenleg ő nagyjából a korábbi mennyiség felét képes behozni.

Azt ugyanakkor nem merte megjósolni, hogy országosan mekkora visszaesés lesz az előttünk álló hónapokban, azt viszont egyértelműen megerősítette, hogy a hivatalos forgalomba helyezési adatokban van csúszás, többek között azért is, mert „több hazai vizsgáztató állomást egyszerre újítanak fel, belassult a folyamat”.

Halász Bertalan szerint 20-30 százalékkal kevesebb lehet majd az év második felében forgalomba állított import használt személyautók száma, mint ami majd az első hat havi adat lesz.

Érdekes kérdés, hogy ha szűkül a kínálat egy ennyire erősen keresleti piacon, az még tovább emelheti-e az árakat a tavaly már így is 43 százalékos áremelkedést hozó piacon. A JóAutók ügyvezetője szerint a 2022-es év első negyedévének pénzbősége elpárolog az év második felében, és ha beválnak a kétszámjegyű inflációs jóslatok, valamint ha a baljósabb gazdasági prognózisok válnak valóra, a mostani költekezést felváltja a spórolás időszaka. „A vásárlók a saját anyagi helyzetüknek megfelelő időben reagálnak majd a gazdasági helyzet változására, szerintem az év vége felé akár meg is állhat emiatt a most tapasztalt árnövekedés a használtautós piacon”.