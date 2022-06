A Zenbook 14X OLED Space Edition egy különleges kiadás, amely az ASUS P6300 laptop 600 napos űrmissziójának 25. évfordulója alkalmából készült és hűen tükrözi az ASUS „In Search of Incredible” márkaszellemét.

Az évfordulók nem csupán az autók világában különlegesek, hanem a rohamtempóban fejlődő IT-szektorban is, hiszen a folyamatosan egymásra licitáló gyártók harca évről évre komoly fejlesztéseket tár a felhasználók elé. Pedig alig 25 évvel ezelőtt az ASUS P6300-as laptopban még mindössze egy 266 MHz-en futó Pentium II-es processzor dolgozott, akár 64 megabájt memória és egy 3,2 GB-os merevlemez társaságában.

A P6300-nak állít emléket a mai igényeknek megfelelő, sőt átlagos laptopokon túlmutató ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition, mely nem csak külsőjében tér el egy átlagos laptoptól. Az egyedi, űrtémájú dizájnelemekkel és különleges Zero-G Titanium színnel festett Zenbook 14X OLED Space Edition a 600 napos űrmisszió mellett az ASUS laptopok történetének kulcsfontosságú mérföldköveiről is megemlékezik.

A nem mindennapi szín mellett a fedlapon található ZenVision kijelző szúrhat egyből szemet, mely nem meglepő, hiszen ez a 3,5 hüvelykes OLED kiegészítő kijelző testreszabható üzeneteket, fontos értesítéseket és egyedi animációkat tud megjeleníteni. Az ASUS mindig is komolyan vette a strapabíróságot, és a legtöbb Zenbook modell megfelel valamilyen katonai tanúsítványnak, viszont az ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition esetében az sincs kizárva, hogy az űrbe jut, így még ellenállóbbnak kellett lennie. Ennek megfelelően a kőkemény US Space Systems Command Standard SMC-S-016A tesztelési protokolloknak vetették alá és úgy tervezték, hogy meg is feleljen neki. Ennek köszönhetően működés közben képes ellenállni a -24 és 61 °C közötti szélsőséges körülményeknek és a 20 – 2000 Hz közötti rezgéseknek.

Az Intel Pentium II-es processzort egy vadonatúj 12. generációs Intel Core i9-es, H-sorozatú processzor váltotta, melyet leginkább a legújabb gamer laptopokban láthatunk, ám az ASUS mérnökeinek sikerült olyan hűtési megoldást építeniük az alig 1,40 kg-os és 1,59 cm vékony házba, amely kordában képes tartani egy ilyen erős processzort. Ennek megfelelően a mindennapi tartalomfogyasztás és átlagos munkák mellett az erőforrás-igényesebb feladatokra is kiváló választás lehet a Zenbook 14X OLED.

Erre csak ráerősít a lenyűgöző OLED kijelző, mely 16:10-es képarányú és 2,8 K felbontású. Az elbűvölő látványvilág és színhelyesség mellett az OLED kijelző szemkímélő hatásai is nagyon hasznosak. Ez a különleges kiadás itthon nem kerül forgalomba, azonban a hagyományos Zenbook 14X OLED már elérhető szintén ezzel a gyönyörű kijelzővel és a kategóriaelső hardverrel.