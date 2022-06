Röviden – Renault Mégane E-Tech Electric Mi ez? A Renault kompakt méretű, tisztán elektromos hajtású autója, kétféle teljesítménnyel és akkumulátorkapacitással, elsőkerék-hajtással. Mit tud? 4,2 méteres karosszériában gusztusos, elfogadható méretű utasteret ad, az akkutól, a motortól és a 18/20-as kerékmérettől függően függően 300-450 kilométeres WLTP-hatótávval Mibe kerül? A belépő villany Mégane ára most 14 549 000 forint, a legdrágább változaté 18 249 000 Ft, de az árak képlékenyek az infláció és a forintesés miatt. Kinek jó? Bárkinek, aki modern megjelenésű és tartalmú elektromos autóra vágyik

Vannak szavak, amikről valószínűleg nem az alapjelentésükbe tartozó élőlények, tárgyak vagy sportok jutnak eszébe a legtöbb embernek, hanem autók. Ilyen például az Astra, a Golf, a Focus, talán a Panda is.

Na meg a Mégane, amely 1995-ben váltotta le a Renault 19-et és azóta sokmillió példányban benépesítette a földgolyót. Ezt a szót meghallva inkább asszociálhatunk autóra, mint női névre. Bár az előző Mégane-ból csak az indítókártya és a rádió-távvezérlés kormányra szerelt szatellitje maradt meg, a nevet az alapjaiban új és kizárólag akkumulátoros villanyautóként gyártott utódhoz is megtartotta a Renault.

Ez a válasz a 807 forintos üzemanyagra? Ez a válasz a 807 forintos üzemanyagra? 1 /22 Rövidebb és keskenyebb elődjénél Rövidebb és keskenyebb elődjénél Fotó megosztása: 2 /22 Mivel az új Mégane tisztán elektromos, az előd piacin marad egy ideig, hogy a benzines, dízel vagy hibrid autót keresőknek is tudjanak mit kínálni a márkakereskedők Mivel az új Mégane tisztán elektromos, az előd piacin marad egy ideig, hogy a benzines, dízel vagy hibrid autót keresőknek is tudjanak mit kínálni a márkakereskedők Fotó megosztása: 3 /22 300 km a hatótáv a nettó 40 kilowattórás akkuval, a 60-assal a Mégane E-Tech 450 km-re jut el a WLTP-mérés szerint 300 km a hatótáv a nettó 40 kilowattórás akkuval, a 60-assal a Mégane E-Tech 450 km-re jut el a WLTP-mérés szerint Fotó megosztása: 4 /22 Fotó megosztása: 5 /22 Szeptemberben futhatnak be az első ügyfélautók, ez az első Renahlt-modell a Renault-Nissan szövetség CMF-EV padlólemezére Szeptemberben futhatnak be az első ügyfélautók, ez az első Renahlt-modell a Renault-Nissan szövetség CMF-EV padlólemezére Fotó megosztása: 6 /22 Egyenáramról 85 vagy 130 kW a maximális töltési teljesítmény, váltóramról 22, utóbbi nagyon jó. A 230 voltos töltőkábel sajnos feláras extra, 100 000 forintért rendelhető Egyenáramról 85 vagy 130 kW a maximális töltési teljesítmény, váltóramról 22, utóbbi nagyon jó. A 230 voltos töltőkábel sajnos feláras extra, 100 000 forintért rendelhető Fotó megosztása: 7 /22 12,3" az óracsoport képátlója, a megjelenítés nagyon szép 12,3" az óracsoport képátlója, a megjelenítés nagyon szép Fotó megosztása: 8 /22 Középen 9 vagy 12" lehet az érinőképernyő képátlója, ez a nagyobbik verzió. Sokat fejődött a minőségérzet Középen 9 vagy 12" lehet az érinőképernyő képátlója, ez a nagyobbik verzió. Sokat fejődött a minőségérzet Fotó megosztása: 9 /22 Sík a padó, ez is a villanyautós padlólemez egyik előnye Sík a padó, ez is a villanyautós padlólemez egyik előnye Fotó megosztása: 10 /22 Elvileg 4 centivel nagyobb a lábtér, mint az elődben, a fejtér lehetne jobb. Az ajtónyílás kellően tág, a padlószint sík Elvileg 4 centivel nagyobb a lábtér, mint az elődben, a fejtér lehetne jobb. Az ajtónyílás kellően tág, a padlószint sík Fotó megosztása: 11 /22 Azért is kapott kamerás, digitális belső visszapillantót a Mégane E-Tech, mert ez volna a kilátás hátrafelé. A visszapilantó átkapcsolható sima tükörré, ha valakit zavar a kamerakép Azért is kapott kamerás, digitális belső visszapillantót a Mégane E-Tech, mert ez volna a kilátás hátrafelé. A visszapilantó átkapcsolható sima tükörré, ha valakit zavar a kamerakép Fotó megosztása: 12 /22 Fotó megosztása: 13 /22 Fotó megosztása: 14 /22 A lökhárító szélén lévő, szűkülő nyílásokkal felgyorsítható az áramló levegő, amit a kerekek mellett elvezetve mérséklődik az örvénylés a kerékjárati dobokban. Ez jót tesz a fogyasztásnak és a hatótávnak a légellenállás mérséklésével A lökhárító szélén lévő, szűkülő nyílásokkal felgyorsítható az áramló levegő, amit a kerekek mellett elvezetve mérséklődik az örvénylés a kerékjárati dobokban. Ez jót tesz a fogyasztásnak és a hatótávnak a légellenállás mérséklésével Fotó megosztása: 15 /22 130 lóerőt és 250 Nm-t ad le az egyik motorverzió, amivel 10,0 mp a gyorsulás 100-ra 150 km/óra a végsebesség. A 218 lóerős adatai: 7,5 mp és 160 km/óra 130 lóerőt és 250 Nm-t ad le az egyik motorverzió, amivel 10,0 mp a gyorsulás 100-ra 150 km/óra a végsebesség. A 218 lóerős adatai: 7,5 mp és 160 km/óra Fotó megosztása: 16 /22 Fotó megosztása: 17 /22 Igényes a belső tér, a fabetét valóban fából van Igényes a belső tér, a fabetét valóban fából van Fotó megosztása: 18 /22 Ilyen volt tanulmányautó korában Ilyen volt tanulmányautó korában Fotó megosztása: 19 /22 Van egy fach a csomagtérpadlóban a Mode2 Type 3-as AC-töltőkábelnek Van egy fach a csomagtérpadlóban a Mode2 Type 3-as AC-töltőkábelnek Fotó megosztása: 20 /22 14 549 000 és 18 249 000 Ft közötti a listaára, Équilibre, Techno és Iconinc felszereltségi szint van 14 549 000 és 18 249 000 Ft közötti a listaára, Équilibre, Techno és Iconinc felszereltségi szint van Fotó megosztása: 21 /22 Fotó megosztása: 22 /22 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Bevezetésének egyik állomása a minapi magyarországi sajtóbemutató, a rendelést még februárban megnyitotta az importőr, az első autók ősszel érkeznek. Valahol a kettő között félidőben láttuk élőben az új, elektromos Mégane-t, amelyből a tesztautók is beálltak, így hamarosan magyar urakon szerzett tapasztalatainkról, a töltési időkről és arról is írunk, mi válik valóra az akkutól függően 300 illetve 450 kilométeres WLTP-szerinti hatótávolságból.

Új technika, kompaktabb méret

Földes Attila már vezette és bemutatta az autót, érdemes azt a cikket is elolvasnotok róla, mert bizonyos információkat nem duplikáltam ebben az írásban. A lényeg, hogy nemcsak hajtástechnikájában és műszaki alapjaiban, de méreteiben is új az ötödik generációval újrakezdést hirdető Mégane.

Szokatlan a mai autóiparban, hogy elődjénél sokkal, egészen pontosan 15,9 centivel rövidebb az újdonság. Hossza kereken 4200 mm, szélessége 1768 mm-re csökkent, magassága 1505 mm. Ötajtós karosszériával az előd méretei: 4359x1814x1447mm.

Alapáras a LED-fényszóró. A lámpák fényjátékkal köszöntik az autóhoz közeledő gazdit és akkor sem hiányzik belőlük a ködlámpafunkció, ha nem láttok külön ködlámpát az orron. A fénykibocsájtó diódák ügyes vezérlésével valósítható meg a ködlámpafunkció, amely visszaveszi egyes LED-ek fényerejét, hogy a ködről visszaverődő fény ne vakítsa el a vezetőt.

Biztosan észrevettétek az oldalsó nyílásokat a lökhárító szélén. A magyarra légfüggönyként fordítható air curtain a légáramlás irányításában segít, kihasználva egy fizikai törvényszerűséget. A szűkülő nyílással felgyorsítható az áramló levegő és a felgyorsult légáramlatot a kerekek mellett elvezetve mérséklődik az örvénylés a kerékjárati dobokban, a légellenállással együtt a fogyasztás is csökken, növelve a hatótávolságot. Az autó alaktényezője 0,29 lehet, a gyári anyagokban a cw-érték és a homlokfelület szorzata szerepel, ami 0,713.

Ha élőben nézitek az autót, a szélvédő közepén fűtőszálakat találtok, ami a vezetőtámogató rendszereket adatokkal ellátó kamera működését segíti. A szélvédő tisztántartásával kevesebb hibaüzenet érkezhet hóban a segédrendszerek időleges visszavonulásáról.

Más világ belülről

Belül is nagyon más világ az új Mégane. A vezető előtt az óracsoport minden verzióban digitális TFT-kijelző 12,3 hüvelykes képátlóval. Mellette az alapmodellben 9,0” a középső érintőképernyő képátlója, a többiben 12,0” az álló táblagépé. A nagyobbikkal összesen 774 négyzetcentiméter a kijelzők összfelülete az utastérben. Ennél fontosabb, hogy a megjelenítés a prémiummárkák autóinak színvonalát hozzá, a képminőség szembeszökően jó.

Előrelépés az Iconic csúcsmodellben alapáron járó, a Techno szinten csomagban rendelhető Harman/Kardon-hifi is. A műszerfal két oldalán van egy-egy magashangsugárzó és az első ajtókban egy-egy mélysugárzó. A hátsó ajtókban oldalanként egy-egy magassugárzó és mélysugárzó szól, ezt a nyolc hangszórót egészíti ki a mélynyomó a csomagtérben, amivel kiteljesedik az összesen 410 wattos teljesítményű hangrendszer. A szisztéma tervezői főleg arra figyeltek, hogy a mély hangokat minél kevesebb torzítással adják vissza.

A 2669-ről 2700 mm-re nyújtott tengelytávnak köszönhetően a kurtább autóban a gyár adatai szerint négy centivel nőtt a hátsó lábtér. A fejtér nem való langalétáknak, úgy 180-185 centiig elegendő.

440-1332 literes az autó csomagtere. Literre jónak tűnhet, de nem elég mély, nem is túl széles. Elsősorban a poggyásztér magasságából adódik a 4,2 méteres karosszériához képest ígéretes térfogat, de a csomagtér formája kedvezőtlen és nagyon magas a küszöbszint is a padlóhoz képest.

Sokkal könnyebb a villany Mégane az ID.3-nál

Más villanyautókhoz képest a Mégane E-Tech nem mondható daginak. 1513 kg-ról indul a könnyebbik a nagyjából 292 kilós akkuval. A nagyobb teleppel 1630 kg a minimumsúly, amiből 394 kg az akkucsomag védőkerettel és a folyadékhűtéssel együtt.

Összehasonlításképp egy Nissan LEAF a 62-es akkucsomaggal 1723 kilós élősúlyt képvisel, a VW ID.3 még nehezebb a maga 1793 kilójával, ami a középső akkuméretű, nettó 58 kilowattórás modellre vonatkozik.

Ránézésre kétféle motorral kapható az új Renault Mégane E-Tech, de ez ugyanaz a motor kétféle hangolással. A Renault 96 és 160 kilowattost használ belőle, ami 130 illetve 218 lóerőt jelent.

Utóbbi a 220-as modell, mert a marketingesek szerint szebb így felfelé kerekítve. A Nissannál ebből az orrmotorból van 242 lóerős, de a forgatónyomatéka annak is 300 Nm, mint itt. A 130-as Mégane E-Tech maximális nyomatéka 250 Nm. A motor és az egyfokozatú erőátviteli egység 145 kilogrammot nyom, ami körülbelül 10 százalékos súlymegtakarítás a Zoéhoz képest.

Kisebb akku, 130 LE, nagyobb akku, 218 LE

Fontos, hogy a kisebbik motorteljesítmény csak a 40 kilowattos akkuval társítható. Az erősebb motor mindig a 60 kilowattóra kapacitású, 8 helyett 12 modulból komponált akkut kapja. Egy-egy akkumodult 24 cella alkot, a telep beszállítója valószínűleg a dél-koreai LG Chem.

Felszereltségben rugalmasabb az árlista, a 40-es akku az Équilibre és a Techno szintekkel választható, az erősebbik motorból az alsó és a középső felszereltségi szinten kívül Iconic is van, amely 18 249 000 forintos árral áll a kínálat tetején. Minden elektromos Mégane elsőkerék-hajtású, ez lényegi különbség az ugyanerre a CMF-EV padlólemezre épülő Nissan Ariya kétmotoros, összkerekes konfigurációt is kínál akár 394 lóerőig.

Komoly ára és értéke van az autóba épített 22 kilowattos AC-töltőnek, egyes országok importőrei épp ezért döntöttek úgy, hogy kihagyják az alapfelszereltségből és extraként számlázzák, ha kéri az ügyfél.

Ezért fontos a 22 kW-os váltóáramú töltés

De itthon az alapkivitelből sem spórolta ki a vezérképviselet ezt a nagyon hasznos tételt. Ha egyszer vehetnék egy Porsce Taycan Turbo S-t, biztosan rákérdeznék az értékesítőnél, hogy a 80 millió Ft feletti, 761 lóerős lövedékhez miként lehet feláras az a 22 kilowattos AC-töltő, ami a Renault-nál belefér a 14 549 000 forintról induló Mégane E-Tech alapfelszereltségébe.

Európa töltőpontokkal jobban ellátott nyugati felén, a Renault adatai szerint, a nyilvános töltők 11 százaléka egyenáramú gyorstöltő és ezek négy ötöde 50 kilowattos, aminél a Mégane a kisebbik akkuval is gyorsabban tölthetne.

Tehát az összes nyugat-európai töltő 89 százaléka váltóáramú és ezek 57 százalékáról lehet 22 kW-tal tölteni. Hasonló a helyzet itthon az áruházak, diszkont élelmiszerláncok, mozik, bevásárlóközpontok, parkolóházak töltőpontjain, tehát a Mégane-ban érdemes elővenni az alapáras AC-töltőkábelt akár 20-30 perces megállókra is.

Mivel az új Mégane egy korábbi próbánkon 20, de inkább 18 kilowattórán belül fogyasztott 100 kilométeren, mire elfogy a kóla meg a vajas kuki, 200-250 kilométerre elegendő áramot vehet fel mozizás közben 22 kW-os váltakozó áramú töltőről.

Tudjatok róla, hogy az egyformán 22 kW-os töltési csúcsteljesítmény ellenére ennek a konstrukciónak semmi köze ahhoz a Caméleo töltőhöz, ami a Zoét felruházta ugyanezen a szuperképességgel. Mivel nagyon más technika, már nincs olyan kiugró, nagyságrendileg 30 százalékos töltési vesztesége egyfázisú töltéskor, mint a Zoéknak. Ez a vésztöltőnek tekinthető 230 voltos konnektorról végzett töltésekre igaz. Három fázison, akár 16, akár 32 amperen, a Zoé töltési veszteségei is átlagosak.

Egyenáramról a kisebbik akkut maximum 85, a nagyobbikat legfeljebb 130 kW-tal tölthetjük. 130 kW elfogadható csúcsérték a friss fejlesztésű, 400 voltos elektromos rendszerű villanyautók között, minimum átlagos autók világában. Még a 26 millió Ft feletti Polestar 2 és a vastagon 30 millió feletti Mustang Mach-E sem ad többet 150 kilowattnál maximális DC-töltési teljesítményben.

Fontos autó a Renaulution stratégiában is

A Renault igyekszik úgy alakítani a gyártást és a félvezetők elosztását, hogy ne pont a Mégane E-Tech szenvedjen késést, mert fontos nekik ez az autó. 2025-re ugyanis az Európában értékesített Renault-modellek 65 százaléka elektromos vagy villamosított lesz a konszern céljai szerint, ideértve az akkumulátoros villanyautókon kívül a teljes hibrideket és a konnektoros hibrideket is.

2030-ra az összes Renault-emblémás személyautó villamosított lesz Európában, ami a megfizethetőségre ügyelő, emiatt fontolva haladó Daciát nem érinti. A villamosítás rengeteg pénzt visz el, amit valahol meg kell spórolni, így a konszern autóinak 80 százaléka, mintegy hatmillió autó épül majd mindössze három padlólemezre, ami az architektúrák megfelezését jelenti.

A Renaulution stratégia nemcsak a szén-dioxid emisszió masszív visszafogását célozza, az európai gyártóüzemeket 2040-re, a többit 2050-re szénsemlegessé téve vagy akár negatív CO2-emissziót elérve. Van más társadalmi vetülete is.

Magyarország a világnak azon szegletei közé tartozik, ahol a születés mélyen meghatározó abban, kiből mi lehet felnőttként. Nagyrészt a születésünkkor eldőlt, ki tud majd nyelveket tanulni, diplomát és jövedelmező állást szerezni.

Emiatt maradt meg bennem a tervnek az a vállalása, hogy konszernszinten a Renault 20 000 főt vesz fel támogató alapítványokon keresztül. Így olyan emberek is bekerülhetnek egy nagy multihoz, akik leszakadó rétegekbe tartoznak, akik kamaszkoruktól mondjuk a menstruációs szegénység miatt maradnak ki időlegesen az oktatásból.

Forintrogyás: 13,2 helyett 14,55 millió Ft alapáron

Amikor a forint az euróval szemben még nem porladt a 403 forintos szintig, 13,2 millió forinttól volt megrendelhető az elektromos Mégane. Most már 14 549 000 forintról indul az autó, amelynek teljes neve Mégane E-TECH 100% Electric, plusz az EV40 130 LE Boost charge, ami az árlistában szerepel. A másik modell az EV60 220 LE optimum charge. A név a nettó 40 helyett 60 kilowattórás akkura, az erősebb motorra és a 85 helyett 130 kW-os maximális villámtöltési teljesítményre utal.

Szeptembertől érkeznek be az első ügyfélautók. Mivel az ár az állandó alapanyagár-emelkedések miatt, a pénzromlás és a még ki tudja hová roggyanó forint miatt bizonytalan, az ügyfélszerződésekben szerepel, hogy az ár változhat. Ahogy az is, hogy a megrendelő elállhat az ügylettől. Ha megrendelés után nő az autó ára, a vevők azzal vigasztalódhatnak, hogy valószínűleg még így is kevesebbet fizetnek érte, mintha később rendelték volna meg.