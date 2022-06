Az autópiacot jól ismerő szakértőink közül ezúttal Szörényi András válaszol egy összetett kérdésre, a D.A.S. JogSzerviz pedig több olvasónknak ad választ jogi kérdésekben.

Ha neked is van kérdésed, írj nekünk!

Szinte új autó is eheti az olajat

Olvasónk kérdez

Tisztelt szakértő!

Garanciális, 2,5 éves 60 000 kilométert futott benzines autómnál kigyulladt az olajvisszajelző lámpa, 2 liter hiányzott a 3,6 literből (55000 forint volt cserélve). Szakszerviz megállapította, hogy tönkrement a katalizátor, amely kapcsán a motor is károsodott. Az autó garanciális motor- és katalizátorcserére vár.

Véleményem szerint az autó értéke csökken, és mivel megbontják az autót, szerint már nem lesz ugyanaz. Később ebből kifolyólag több probléma is előjöhet. Kérdésem az lenne, hogy lehet-e más követelésem, vagy értékcsökkenésre hivatkozva bármilyen kárigényem? Kérem segítsen, hogy milyen lehetőségeim vannak ilyen esetben?

Köszönöm segítségét!

Szakértőnk válaszol

Kedves Levélíró!

A gépjármű nem sérült, szerkezeti elemei nem deformálódtak.

A hibás alkatrészeket a márkaszerviz szakszerűen kicseréli. A 60 ezer km-t futott motor helyett és a katalizátor helyett is újat szerelnek be. Ebből véleményünk szerint nem lehet értékcsökkenést levezetni, sőt, a gépjármű műszaki értéke inkább nőt. Arról nem is beszélve, hogy ezen fődarabok cseréjével a jótállás időtartama újra kezdődik (de csak ezek vonatkozásában), tehát a motorra és a katalizátorra az eredetileg tervezettnél 2,5 évvel tovább fog tartani a “garancia”.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Kiderült az olajzabálás, ki fizeti a javítást?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Jogszerviz!

Autókereskedőtől két hete vásároltam a lányomnak egy Németországból behozott, állítólag tip-top állapotban lévő Audi TT típusú, 2009-es évjáratú 160 000 ezer kilométert futott gépkocsit. Használatba vétel után szembesültünk vele hogy a jármű kb. 400 kilométer megtétele után egy liter olajat elfüstölt, és kigyulladt a olajlámpa.

Visszamentem a kereskedésbe, jeleztem a problémát, közölték hogy ez van, ez ilyen, nem lehet reklamálni. Interneten ezután fórumokon utánanéztem, állítólag nem egyedi motorhiba, ennél a típusnál kb. 1 500 000 Ft motorjavítási költséggel lehet számolni. Kérdésem az lenne, bele kellene törődnöm vagy van esetleg lehetőségem a kereskedőtől kérni a javítás költségét?

Tisztelettel: Vilmos

Szakértőnk válaszol

Kedves Levélíró!

Igazolhatóan, írásban szólítsa fel a kereskedőt, hogy a gépjárművet saját maga javíttassa meg. Adjon 8 naptári nap határidőt az elszállításra. Közölje, hogy ennek hiányában maga fogja feltárni a jármű hibáját.

Amennyiben utóbbira kell sort keríteni, akkor először is – bámilyen alkatrész cseréje, javítása nélkül – állapíttassa meg a nagy mértékű olajfogyasztás műszaki okát, kérjen részletes árajánlatot a javításra, és ezt közölje a kereskedővel, ugyancsak igazolhatóan és ismét szólítsa fel a javíttatás elvégzésére. Január 1. óta nincs már olyan joga a vásárlónak fogyasztói szerződés esetén, hogy saját maga megjavíttassa a járművet a kereskedő költségére. Ehelyett cserét, árleszállítást lehet kérni vagy el lehet állni az adásvételtől, különösen akkor, ha jelentős összeget kell a gépjárműre költeni.

Jóllehet a jogszabály szerint a 12 hónapon belül észlelt hiba esetén vélelmezni kell a hibás teljesítést, csak az a meghibásodás vonható ebbe a körbe, ami nem a gépjármű természetes elhasználódásának eredménye, tehát amire a 160 000 km és 13 éves életkor ellenére sem kellett észszerűen számítania a vásárlónak.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Két Ford Focusból egyet lecserélnénk, de mire?

Olvasónk kérdez

Kedves András!

Van két teljesen egyforma, 17 éves Ford Focusunk és az egyiket lecserélnénk valami másra. A feladat ez:

– mindennapi mérsékelt használat, néha nagyon rövid távok

– kb. évi 6-8, maximum 10 ezer km kerülne bele

– de ez lenne a fő családi autó, amivel el merek indulni külföldre is

– nem életérzés-autót keresek, hanem gazdaságosan szervizelhető, value for money valamit. Az se lenne baj, ha valamennyire tartaná az értékét, tehát mondjuk 4-5 év használat után még értelmezhetően tovább lehessen adni, ha minden jól megy.

A konkrét kérdésem: a fentiek értelmében hülyeség szerinted Dustereket néznem, viszonylag újabbakat, kevés futással, viszonylag magasabb áron? Úgy érzem, az van annyira népszerű és egy recesszióban is van annyi potenciálja, hogy értéket képviseljen akár 5 év múlva is, ha akkor lesz csak kb. 10 éves, és tart kb. 100 ezer kilométernél.

Ezek a fő paraméterek, a konkrét autókkal nem fárasztalak:

Duster – benzin, szívó, 4-5-6 évesek, 40-50-70 ezer km-rel, 3,6 – 4,2 millió Ft. Ezekben nincs túl sok elektronika, ami nekem jó, mert kevesebb hibalehetőséget feltételezek ezáltal. De vannak Dusterek 70-80 ezerrel, 10 évesek, kb. 3 millióért. Az még az első széria.

A Dacia Dusteren kvül ezeket az autókat néztem még eddig, szintén a fentiek értelmében:

Skoda Octavia, benzin, 1.2, kb. 8-9 évesek, kb. 100 000 km futás, kb. 3 500 000 millió forint

Ford Mondeo kombi 1.6 benzin, 2011/3 133 000 km, 2 9 00 000 forint

Ford Mondeo 2.0, sok extrával, 2011/5 130 000 km, 3 650 000 Ft

Toyota Auris 1.33, 2014/11, 74 000 km, 3 9 00 000 millió forint.

Mit tanácsolsz?

Szakértőnk válaszol

Kedves Emil!

Három embernek erre a nagyrészt városi felhasználásra vennék egy nem rozsdás Honda Insight II hibridet 2,5-3 millióból, lehetőleg olyat, amiben követhető az automatikus CVT váltó olajcseréje gyári folyadékkal 40 ezer kilométerenként. Van róla használt autós anyagunk, amiből jobban megismerheted a típust.

Azzal ne terheld magadat, hogy milyen autónak mennyi lesz az érteke X év múlva, mert a mostani 17 éves Focuson biztosan kevesebbet veszítesz nominálisan, mint a 3 vagy a 4,5 milliós Dustereken, másrészt nem tudjuk, hogy öt év múlva mi lesz. Ha addigra normalizálódik az új autók gyártása, nem valószínű, hogy az egekben maradhatna a használtak ára, most viszont biztosan drágán vennéd meg a használtat.

Személy szerint nem látom értelmét megvenni egy nem takarékos Duster 1,6 benzinest az egyik Focus helyett, hacsak nincs menthetetlenül elrozsdásodva a 2005-ös Focusotok. Ha a kettőt elengednétek és csak egy autót kellene fenntartani helyettük, azt érteném, de így? Az előző generációs Duster nem hozza a II-es Focus kényelmét hosszabb utakon, a Fordoknak jók az alkatrészárai, jelentős árkülönbséget kell kifizetnetek és fenntartási költségben sem érzem benne az előrelépést, mert a Duster 1,6 cseppet sem takarékos autó. Ha a váltás mellett döntötök, legalább az LPG-üzeműt vegyétek belőle vagy alakíttassátok át autógázosra, hogy kevésbé környezetszennyezően és sokkal olcsóbban közlekedhessetek vele. Erről itt olvashatsz:

A Duster várhatón értékálló autó marad, mert nagy rá a kereslet és a tulajdonosok sokáig megtartják, így nincs belőle nagy választék használtan.

Üdvözlettel, Szörényi András