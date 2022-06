Sokfelé találkoztunk már a néhány napja, a Magyar Zene Házában itthon is bemutatott két Toyota újdonsággal. Tavaly év végén a márka VIP autószalonján, a Kenshiki Forum 2021 nevű rendezvényen beleülhettünk mindkét típusba, majd pár hónappal később, idén februárban már vezethettük is a még kézzel összerakott, bZ4X prototípust. A mostani hazai alkalom, ahol csak nyomkodni lehetett a két új Toyotát, korántsem volt ennyire izgalmas, de mégis fontos stációja a bevezetésnek. Kiderültek a hazai árak, és a Corolla Cross esetében most indult az értékesítés is.

Mivel a statisztikák szerint a szabadidőautó őrület továbbra is tombol, és semmi jele annak, hogy ez a közeljövőben kifulladna, így aki nem szeretne kimaradni a buliból, annak muszáj ezt a szegmenst megcéloznia újdonságokkal. Mivel a Toyota pont nem akar lemaradni, – ha már övé a világ legnagyobb autógyártója cím – így a meglévő SUV kínálatát tovább finomítja, bővíti. A taktika aránylag egyszerű, minden méretkategóriában több, stílusában, funkciójában eltérő modellt kínálnak, hogy mindenki megtalálja a szívéhez közelálló Toyota emblémás típust. Ezért van a portfólióban a terepen páratlan Land Cruiser mellett az aszfaltra optimalizált Highlander, és a jövőben így lesz alternatívája a Rav4-esnek és a C-HR-nek a is. Ebbe a mátrixba érkezett meg a minap Magyarországon is bemutatott bZ4X – a RAV4 mellé – és a Corolla Cross – a C-HR kiegészítőjeként.

Utóbbi a Toyota életében igen fontos Corolla szabadidőautós megjelenésű változata. Legalábbis nevében biztosan. A Corolla Cross 4460 mm-es hosszával méretben a RAV4 – 4600 mm – és a C-HR – 4390 mm – közé ékelődik be, és ez az első modell, amiben már a legújabb, ötödik generációs öntöltő hibrid rendszer dolgozik. Míg a C-HR a jellemzően városi életet élő, gyerekmentes pároknak lehet jó választás, addig azok, akik aktívabb életet élnek és a gyerekek miatt több holmit visznek magukkal egy egy utazás során, azok a hátul érezhetően nagyobb és tágasabb, praktikus Corolla Cross-szal járnak jobban.

A C-SUV szegmensbe érkező Corolla Cross formája jól passzol az európai piac igényeihez, és beleillik a Toyota SUV sorába is. Az ötödik generációs hibrid hajtáslánc első- és intelligens összkerékhajtással is rendelhető, – az AWD-i a hátsó tengelyen is rendelkezik egy villanymotorral, ami 42 lóerős – és a korábbinál 8 százalékkal nagyobb a rendszerteljesítmény, az új fejlesztésű lítiumion akkumulátorcsomag a megnövekedett kapacitás mellett 40 százalékkal könnyebb, mint elődje volt.

A Corolla Cross árlistája a 11 750 000 forinttól indul a kétliteres hibrid hajtáslánccal, elsőkerék-hajtással, míg a legdrágább, minden extrával felpumpált példányért 14 675 000 forintot kérnek. Akinek összkerék-hajtásra is szüksége van, annak legalább 12 550 000 forintot kell összekuporgatnia, a legpuccosabb kivitel pedig 15 475 000 forint. Ezen felül még különféle csomagokra is el lehet verni darabonként néhány százezer forintot.

Meglepően sokáig ellenállt a Toyota a teljes villanyosításnak – manapság sem hisznek tiszta szívvel az elektromos autózás monopóliumában, a márka sokkal inkább a megfelelő hajtást a megfelelő feladatra elvet vallja, és az öntöltő, konnektoros hibrid mellett kínál tisztán elektromos modelleket is, de van hidrogénnel üzemelő tüzelőanyagcellás, és belsőégésű hidrogénes motorjuk is. A bZ4X az első teljesen elektromos Toyota, méretben a RAV4-esnél 9 centivel hosszabb – 4690 mm – tengelytávja pedig 16 centivel hosszabb, 2850 mm-es, szélessége 1850 mm, magassága 1650 mm. Érdemes még odafigyelni a hasmagasságára, ami a maga 21 centijével igen komoly, ezzel akár terepen is helytállhat az autó.

A furán hangzó bZ4X elnevezésnek van némi információtartalma is, – a “bZ” a “beyond zero”-t takarja, a 4-es a méretre utal, az X pedig azt jelzi, szabadidőautóval állunk szemben. Érdemes megtanulni a nómenklatúra logikáját, mert most ugyan még nincs nehéz dolgunk, de a közeljövőben újabb elektromos modellek érkeznek, a márka hosszútávú terveiben pedig 30 elektromos Toyota típus szerepel, és nagy bajban leszünk, ha mindnek ehhez hasonló neve lesz.

19 760 000 forinttól indul a bZ4X ára, ez a kétkerék-hajtású változat ára, és a puccos kivitel ára 23 275 000 forintnál végződik. Ebből is készül összkerék-hajtású kivitel is, aki ilyet szeretne, legalább 22 295 000 forintot spóroljon össze. mindkét változatban a 96 cellás, 71,4 kWh-s akkumulátor adja a villanymotornak az energiát. Ezzel papíron 500, az összkerekes változattal pedig 458 kilométert lehet elautózni.

A bZ4X egyik szuperképessége, hogy ebben láttunk először – majd kicsivel később a rokon Lexus RZ-ben – “steer by wire” kormányt, ami teljesen elektromos, bármiféle mechanikus kapcsolat nélkül a kormány és a kerekek között. Érdekelt volna, hogy Toyota, vagy Lexus emblémával találkozhatunk-e majd idehaza ezzel az izgalmas megoldással, de az importőr csak annyit tudott elárulni, hogy 2023-ban érkezhetnek meg az első, csokornyakkendő alakú kormánnyal felszerelt autók. De hogy az Toyota, vagy Lexus lesz-e, azt nem árulták el. Egyelőre azt sem tudni, hogy Magyarországon tiltja-e bármiféle műszaki előírás ezt a tisztán elektromos megoldást.

Mindkét új Toyota modell már rendelhető, aki gyorsan kapcsol, az pedig már idén év vége felé örülhet is az autójának, ugyanis ekkor futnak be az első példányok a kereskedésekbe.