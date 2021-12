Izgalmas időszak a mostani az autópiacon, itt a chiphiány, fém nyersanyagból sincs annyi, amennyi kellene, a használt és az új autók árai is az egekben. Közben egyre nagyobb a CO2 para, szinte már nincs új autó valamiféle hibrid hajtás nélkül – itt nagy a szórás, az alibi lágy hibrid rendszerektől egészen a száz kilométer feletti tisztán elektromos hatótávú, külső áramforrásból is tölthető változatokig – és egyre több olyan autógyártó is ráfanyalodik a tisztán elektromos hajtású autókra, akik ettől megpróbálták magukat távol tartani. Többek között a Toyota is ilyen, de míg néhány autógyár teljesen felhagy, vagy legalább ígéri, hogy felhagy a belső égésű motorok gyártásával, addig a Toyota ennél óvatosabb, és nem tesz fel mindent egy lapra. Bízva a sokféleségben, a hibridektől az elektromos hajtáson át a hidrogénig többféle megoldást is kínál, mindenhová az oda optimálisat.

Szinte minden méretben lesz SUV-szerű Toyota

Ezt mutatták meg nekünk néhány napja Brüsszelben, az idei Kenshiki fórumon. Már 2020-ban is láttunk hasonló rendezvényt a japán autógyártól, ami leginkább egy VIP autószalonra hasonlít, ahol a tervek felvázolása mellett kiscsoportos foglalkozásokon közelebbről is megmutatják az autókat, technikai varázslatokat, tanulmányokat. Idén a sokféleségen volt a hangsúly, többek között beülhettünk a Corolla Cross-ba, amiben már az ötödik generációs hibrid hajtás dolgozik, megnyomkodhattuk belülről a bZ4X fantázianevű elektromos modellt, rácsodálkozhattunk a hidrogén tüzelőanyagcellák új generációjára és hallhattunk hidrogént égető Yaris GR kipufogóhangot is.

bZ4X

A Toyota úgy látja, Nyugat-Európában 2025-re 10 százalékra nő a nulla károsanyag kibocsátású járművek – ZEV-k – aránya, ami 2035-re akár az 50 százalékot is elérheti. A jóslatok szerint Norvégia akár már 2035 előtt is elérheti, hogy károsanyag kibocsátás nélküli – elektromos, vagy hidrogén üzemű – járművekre váltson és az előrejelzések szerint hasonló átalakulás várható egész Nyugat-Európában.

Így a Toyota sem halogathatta tovább, hogy csak elektromos hajtással megvásárolható modellt dobjon piacra. Sőt, nem is csak egyet, hanem egész modellcsaládot, amelyek mind a márka új, kifejezetten elektromos autók alapjának szolgáló eTNGA nevű padlólemezére. A bZ almárka alá a jövőben több, tisztán elektromos jármű érkezik, de az első, a bZ4X már itt is van, beleültünk, kipróbáltuk rajta, amit a fedett, rosszul bevilágított csarnokban csak lehetett.

Lassan megszokjuk, hogy az összes elektromos autó egy kaptafára készül, mind nagy, pufók buborék, letisztult, gömbölyded ívekkel, és óriási, tágas belsővel. Nagyjából ilyen a Toyota elektromos autója is, nagy, 20 colos, a sarkokba tolt kerekekkel, SUV-s hangulattal és a lehetőségekhez képest komolyan vehető tereptudással. A légellenállás itt is fontos, az autó alsó borítást kapott, van óriási légterelője, diffúzora és aktív lamellái a hűtőmaszkban. Óriási tengelytávja miatt mindkét üléssorban rengeteg helyet kapnak az utasok, míg a vezető a kisméretű kormány fölött elnézve láthatja a messzire került, 7 colos digitális műszerfalat.

Csomagtartója 452 literes és olyan magasra nyílik a csomagtartó ajtaja, hogy a legtöbb mélygarázsnak tuti leveri majd a plafonját, és a gomb is irgalmatlan magasan van, amivel csukható az ajtó, de aggódni nem kell, állítható a végállás magassága. Első- és összkerék-hajtású változat is készül belőle, az elsőkerekes 150 kW-os (204 lóerős) amivel 8,4 másodperc alatt éri el 100 km/órás sebességet, az összkerekes változat 217 lóerős, gyorsulása pedig 7,7 másodperc.

Egy elektromos autó legdrágább alkatrésze az akkumulátor, amire a bZ4X esetében a Toyota tízéves vagy egymillió kilométeres garanciát vállal. Egész pontosan arra, hogy a folyadék temperálású akkumulátor megőrzi eredeti kapacitásának 70 százalékát. Ehhez a tulajnak el kell végeztetnie a Toyota szervizében az éves átvizsgálást. A bZ4X rendszere egyenként figyeli a cellák feszültségét és hőmérsékletét, hogy szükség esetén beavatkozzon, és megelőzze a meghibásodást. Az utasokat a különösen takarékos hőszivattyús fűtés mellett extra infravörös hőpanelek is melegítik, aminek nagy előnye, hogy indulás után már akár egy perccel is képes melegíteni.

Lítiumion akkumulátora 71,4 kWh-s kapacitású, és az előzetes mérések szerint ez bő 450 kilométer leautózására lehet elegendő. Akkumulátora alkalmas a gyorstöltésre, megfelelő körülmények mellett fél óra alatt 80 százalékra tölthető, 150 kW-os gyorstöltőről. Emellett napos helyen parkolva évi 1800 kilométer ingyen hatótávot is össze lehet kukázni a tetőre telepített napelemek segítségével.

Corolla Cross

Hasonlóan fontos modell a Toyota életében a Corolla szabadidőautós megjelenésű, Cross változata, amivel a márka szinte minden méretkategóriában fel tud mutatni egy divatos, SUV szerű járgányt, az Aygo Cross-tól a Land Cruiserig. A Corolla Cross 4460 mm-es hosszával méretben a RAV4 – 4600 mm – és a C-HR – 4390 mm – közé érkezik, és ebben debütál a legújabb, ötödik generációs öntöltő hibrid rendszer is.

A C-SUV szegmensbe érkező autó dizájnja megfelel az európai piac igényeinek, és illeszkedik a Toyota többi modelljénél megismert formai megoldásokhoz. Méretéből adódóan gyerekes családoknak is megfelelő lehet, amit praktikus részletek – nagyra nyíló ajtók, alacsony alsó peremű, tágas csomagtartó – is segítenek.

Az ötödik generációs hibrid hajtáslánc első- és intelligens összkerékhajtással is elérhető, miközben a korábbinál nagyobb nyomaték, és szintén nagyobb elektromos teljesítmény áll a vezető rendelkezésére. Új fejlesztésű a lítiumion akkumulátorcsomag is, amely amellett, hogy nagyobb teljesítményű, a tömege mégis 40 százalékkal kisebb mint az elődé volt.

Megnőtt a motorok teljesítménye is, az elsőkerekes, kétliteres hibrid 197 lóerős, az AWD-i változatban pedig a hátsó tengelynél is található egy 42 lóerős villanymotor. Műszerfala 12,3 colos kijelzőből áll, míg a fedélzeti rendszer 10,5 colos monitort kapott. A tervek szerint az új Corolla Cross első darabjai valamikor 2022 őszén várhatóak.

Ne menjetek messze, még nincs vége, a második részben a hidrogénes Yaris érkezik, megmutatjuk az új, jóval kisebb és egyre elérhetőbb árú szintén hidrogénnel működő, kompakt, bármibe beépíthető tüzelőanyagcellát és egy vicces bokorugró Lexust, amit vajon mi hajt? Igen, persze, hogy hidrogén!