Egy vagy két villanymotorral, első- vagy összkerékhajtással, akár 500 kilométeres hatótávolsággal lép hamarosan piacra Európában is a Toyota bZ4X, a márka új elektromos almárkájának első típusa. Látványa nem okoz meglepetést annak, aki emlékszik a fél évvel ezelőtt bemutatott, azonos nevű előtanulmányra.

Annak az autónak a legizgalmasabb alkatrésze az ökörszarv (vagy inkább csokornyakkendő) kormánykerék volt. Ilyen soha nem kerül sorozatgyártásba, gondoltuk akkor, pedig de: 2022-től tisztán elektromos (by-wire) kormányművel is kapható lesz az autó. Ütközéstől ütközésig mindössze 150 fokot (nem egészen fél fordulatot) fordul majd ez a kormány, szokni kell tehát a vezetését: mintha egy F1-es versenyautót vezetnénk. Igaz, annak nem 204 lóerő a teljesítménye: a bZ4X ennyit, vagy összkerékhajtású kivitelben valamivel többet, 217 lóerőt ad le. Ez 160 km/óra végsebességre elegendő, az elsőkerék-hajtású variáns 8,4, az összkerekes 7,7 másodperc alatt gyorsul vele 100 km/órára.

A bZ4X vadonatúj, tisztán elektromos padlólemezre épül, amelyben teherhordó elemként van jelen az akkumulátorcsomag. A 71,4 kWh kapacitású egység a korábban bejelentettek értelmében nem csak olcsóbb lesz, mint az eddiginek (a Toyota 30%-kal kedvezőbb gyártási költségeket kommunikált), de élettartama is sokkal kedvezőbbnek ígérkezik. 10 év vagy 240 000 kilométer után eredeti kapacitásának 90%-ára lesz tölthető. Ez azt jelenti, hogy a 2WD kivitelben akár 500 kilométeres hatótávolságból (nem homológ érték, bár a gyárban a WLTP norma szerint mérték ki) egy évtized múlva is megmarad 450 – a jelenleg általános piaci ígéret 8 év távlatából 70%, azaz 350 kilométer volna.

A Toyota bZ4X 9 centivel hosszabb a RAV4-nél, de tengelytávja csaknem dupla ennyit: 16 centit ver rá a tradicionális szabadidőjárműre. Az autó tetőlemeze 8,5 centivel, a motorházfedél belépő éle 5 centivel húzódik lejjebb a RAV4 megfelelő karosszériaeleménél: a fura nevű újonc megjelenésében sportosabb lesz, és kedvezőbb gyalogosvédelmi teljesítményt mutathat fel.

bZ4X (FWD) bZ4X (4WD) Saját tömeg (kg) 1920- 2005- Megengedett

legnagyobb

össztömeg (kg) 2195- 2275- Fordulókör

sugara (m) 5,7 Hatótávolság

(WLTC) (km) kb. 500 kb. 460 Hosszúság (mm) 4690 Szélesség (mm) 1860 Magasság (mm) 1650 Tengelytáv (mm) 2850 Utastér

belső hosszúság (mm) 1940 Utastér

belső szélesség (mm) 1515 Utastér

belső magasság (mm) 1160 / 1145 Ülések száma 5 Villanymotor

típusa Váltóáramú

szinkronmotor Max. motor-

teljesítmény (elöl) (kW/LE) 150 / 204 80 / 109 Max. motor-

teljesítmény (hátul) (kW/LE) ― 80 / 109 Max. rendszer-

teljesítmény (kW/LE) 150 / 204 160 / 218 Max.

forgatónyomaték (Nm) 265 336 Akkumulátor

típusa Lítiumion Üzemi

feszültség (V) 355 Max.

kapacitás (kWh) 71,4 Váltóáramú töltés,

max. teljesítmény (kW) 6,6 Egyenáramú töltés,

max. teljesítmény (kW) 150 Kormánymű fogaslécre ható

elektromos

szervokormány Felfüggesztés

(elöl/hátul) Rugóstagok /

Kettős keresztlengőkarok Fékek

(elöl/hátul) Belső hűtésű tárcsa /

belső hűtésű tárcsa Hajtásképlet elsőkerék-

hajtás összkerék-

hajtás Gyorsulás

(0-100 km/óra) (mp) 8,4 7,7 Végsebesség (km/óra) 160 160

Az impozáns külső méreteknek köszönhetően egyméteres tandemtávolság, kategóriaelső lábtér, és 1,1 métert meghaladó belső magasság várja az utasokat, még panoráma napfénytetővel is. A csomagtartó 452 literes. Ha nem ragaszkodunk az üvegtetőhöz, kérhetünk napelemeket is: egy év alatt akár 1800 kilométerre elegendő zöld energiát “tankolhatunk” ezekkel. Apropó, tankolás: az akkumulátor akár 150 kW-os egyenáramú villanytöltőre is csatlakoztatható, erről 30 perc alatt 80%-ra tölthető a lemerült akkumulátor.

