Garanciális motorcsere, mégis zsebből kell fizetni. Hogy van ez?

2013-ban itt a Vezessen is megjelent egy nagyon csinos kisautó tesztje. Az akkor még Citroën emblémás DS3 kabrió metál fehér fényezéssel és lila nyitható vászontetejével, valamint lila bőr belsejével egy végtelenül csinos összeállítás volt. 1,6-os 165 lóerős turbómotorja is még a komoly visszafojtások előtti konstrukció, szóval szedi a lábát és a hangja sem rossz. De mint tudjuk, a Prince motor nem egy életbiztosítás, és ez sem bírta sokáig.

Tesztautó időszakát még hősiesen tűrte, 14 000 kilométerrel az órájában adta el egy budapesti kereskedés, ha jól emlékszem két évesen, hibátlan, újszerű állapotban. Tudom, mert ott voltam, az autó ugyanis a családomba került. Én a motor miatt tiltakoztam a vétel ellen, de valljuk be, rohadtul vonzó volt az autó és az ára sem volt rossz, az akkori két éves garancia pedig lejáróban volt, ezért kiterjesztett garanciát is fizetett hozzá az új tulajdonos, hogy minden biztos legyen.

Alig két évvel később a DS 3 motorja szinte szabályszerűen megadta magát. A vizet olyan gyorsan főzte el az 1,6-os THP, hogy az utántöltések sűrűsége ellenére is beállt a motor. Pechjére Magyarországtól épp a lehető legtávolabbi európai ponton, Portugáliában érte a végzet nagyjából 55 000 kilométernél. Hazatrélerezni vállalhatatlan költségnek tűnt és mivel úgyis több hónapnyi maradás volt a terv, maradt a helyi márkaszerviz, hiszen úgyis garanciális.

Garancia, jótállás vagy szavatosság? Három lehetőségnek tűnik, de ez valójában csak kettő. A garancia csak a köznyelvben és a piacon használt kifejezés, a jog szempontjából viszont nem létezik. Törvényileg jótállás és szavatosság van meghatározva, és amikor a garancia szót halljuk, bármelyik lehet mögötte. Az autópiacon nálunk a garanciát használja szinte minden kereskedés, míg az angol nyelvterületeken ezeket látványosan külön szedik gurantee (jótállás) és warranty (szavatosság) kifejezésekre. Így nekünk ez egy kicsit zsákbamacska, úgyhogy érdemes rákérdezni vásárláskor, valójában mit is takar, mert nem mindegy. Jótállás esetén a hiba okának feltárása és későbbi bíróság előtti bizonyítása az eladó felelőssége és a terhek is ő rá vonatkoznak. Szavatosság esetén azonban épp fordítva, a vevőt terhelik a szakértői költségek. Minden esetben fontos tisztában lennünk azzal, milyen „garanciát” vásároltunk, erre vagy az Általános Szerződési Feltételek hosszú soraiban találunk választ, vagy kérhetünk teljes körű felvilágosítást az eladótól.

A kiterjesztett garancia más, mint az alap garancia

A történet szempontjából csak a konkrét példa miatt fontos, hogy egy Citroënről volt szó, a lényegi rész azonban a legtöbb gyártónál hasonlóan működik. A jótállás feltételei és alap ideje törtvényileg meghatározott, ársávok szerint 1, 2, vagy 3 év illeti meg a vásárlót. 250 000 forint felett vásárolt termék esetén a legmagasabb, 3 év jótállás jár, ezért autók esetében is ennyi a minimum gyártói jótállás. Az importőr és a kereskeds erre adhat többet is, de ennyit mindenképpen muszáj.

A legtöbb gyártó erre az időszakra nem is szab meg kilométer korlátot, csak az ezt követő évekre. Viszont fontos feltételeknek kell megfelelnie a tulajdonosnak, amik betartása nem nehéz. A típusra megjelölt szervizintervallumok betartása és márkaszervizes javítása az egyik, de persze semmiféle átalakítás sem történhet az autón. Ebben az esetben bármilyen gyártásból eredő meghibásodást, gyári hibás alkatrészt ingyen javítja, cseréli a márkaszerviz, mozgásképtelen autó esetén pedig a szállítás is költségmentes, de ebben is lehetnek eltérések.

Ha szeretnénk ennél kicsit több biztonságot, minden kereskedésnél kérhetünk kiterjesztett garanciát több évre is akár. Ebben az esetben viszont érdemes alaposan átolvasni az Általános Szerződési Feltételeket, mivel ez már nem a törvényileg meghatározott feltételeket tartalmazza. Így történhet meg az, hogy bár az autónkon van kiterjesztett garancia, mégis mi fogjuk kifizetni az utolsó forintig a javítás összegét, amikor megkapjuk a kész autót.

8000 eurós motorcsere, zsebből

Amikor a DS 3-ban tönkrement a motor, a lisszaboni márkaszerviz fogadta a magyar rendszámos autót. Mivel uniós tagállamról van szó, bármelyik márka bármelyik országban forgalomba helyezett autóját bármelyik országban fogadniuk kell és az érvényes garancia feltételei is pont ugyanúgy érvényesek, mintha ugyanabba a szervibe vittük volna be, ahol vettük az autót. Ebben minden a Vezess által megkérdezett magyarországi importőr válasza megegyezik, így bármi történjen velünk a nyaraláson, kiránduláson, jó tudni, hogy ugyanolyan fogadtatásban fogunk részesülni.

A DS 3 hibájának feltárása nem tartott sokáig, konstrukcióból adódó motorhiba, blokk és hengerfej meg minden belsőség csere. Az új motor ára 8000 euró, és a vevőt terheli első körben. Hogy lehet ez, ha garanciális? A Citroën kiterjesztett garanciájának szabályzata szerint a javítás költséget a vevőnek kell megfizetnie, majd a számla által igazolva a márkaszerviz az utolsó forintig megtéríti a költséget. Ez nem csak a Citroënnél van így, a legtöbb gyártó kiterjesztett garanciájában hasonló feltételek vannak.

Ugyanakkor 8000 euró, 2017-es 310 forintos árfolyammal számolva 2 480 000 forint, viszonylag fájdalmas összeg még akkor is, ha valamikor visszakerül a bankszámlánkra. De mivel ezt az összeget euróban kellett volna megfizetni, a Magyarországon vásárolt autóért itt Magyarországon, forintban fizették volna vissza az összeget, ami átváltva újra euróra, hiszen Portugáliában lett volna rá szükség, már kevesebb lett volna. Így ez nem egy túl logikus lépés és meglehetősen időigényes is.

A hivatalos kör ez lett volna, ami nem tűnt járható útnak, ekkora összeget akkor ott az autó tulajdonosa nem tudott kifizetni és nem is túl méltányos, ha erről az eladó nem tájékoztatja megfelelően a vevőt, amikor a kiterjesztett garanciát megvásárolja. Éppen ezért hosszas levelezés a magyar, valamint a francia Citroënnel meghozta az eredményt. A hazai képviselet álláspontja szerint : „A kiterjesztett garancia ÁSZF-jében pontosan az van leírva, hogy Magyarországon kívül az ügyfélnek meg kell előlegeznie a javítást, amit a szerződést megkötő márkaszerviz fog neki visszatéríteni a számla alapján. Tény, hogy a portugál szerviznek az elvi lehetősége megvolt a gyártóval történő közvetlen elszámolásra, ezért, figyelembe véve a javítás nagy értékét, közbenjártunk, hogy ez tényleg így is történjen.”

Vagyis a DS 3 motorját végülis kicserélték költségmentesen, mert a gyártó megtehette, méltányosan jártak el. Pontosabban kevésbé fájdalmasan, miután a levelezés ideje alatt bérelt csereautó és biztosítás összegét nem térítették, ami több hét alatt szemmel látható összeg, de a 2,5 milliós motorcsere mellett eltörpül.

Külföldön ugyanazok a jogok járnak, mint itthon

Európán belül minden országban biztonságban érezhetjük magunkat, ha az autónkon van érvényes ”garancia”. Ugyanazok a feltételek érvényesülnek minden uniós országban, ha éppen bajba kerülnénk. Bár a legtöbb országban a törvényileg meghatározott alap jótállás 2 év, a magyarországi autókat a vásárláskori garancia, vagyis a 3 év alapján javítják külföldön is.

Ebben az esetben, az alap jótállás feltételei érvényesülnek, vagyis teljesen költségmentesen javítják az autónkat. A hazai importőrök válaszai ebben a tekintetben összecsengenek, vagyis legyen bármilyen új autónk, ezek a feltételek érvényesek. Ugyanez igaz a külföldi rendszámú, Magyarországon szervizelendő autókra is.

Ha Assistance szolgáltatásra is szükségünk van, vagyis az autó mozgásképtelen és szállítani kell, arról már nem ennyire egységesek a lehetőségeink. Mint a Vezess megtudta ezzel kapcsolatban minden gyártónak sajátos szolgáltatásai vannak, van, akinél a magyar, van, akiknél egyből a helyi kereskedést kell keresnünk ezzel kapcsolatban és olyan is, ahol a magyar képviselet szervezi le az elszállítást a helyi képviselettel, itt nagy a szórás. Érdemes tisztában lenni a lehetőségeinkkel, mielőtt útnak indulnánk.

Mennyire szigorú a jótállás?

Kőkemény szigor van a márkaszervizek felől, ha a jótállást érvényesíteni akarjuk, az utolsó utáni percben már nem tudjuk, a megadott intervallumot mindenképpen betartják. Mivel egyes szervizelések hosszúra, több nap, vagy akár hétig is elhúzódhatnak, ezeket elszámolhatja a szerviz és jóváírhatják. Vagyis, ha egy szerviz, garanciális javítás miatt 2 napot állt az autó a szervizben és ezért nem tudtuk használni, akkor a vásárlástól számított három év plusz két nap is működhet, ha éppen úgy sikerül eljutnunk egy javítással a szervizbe.

A témában feltett kérdésünkre a legtöbb hazai autóimportőr válasza egybehangzott ez ügyben is: „A garanciális javításra vonatkozó keretek betartása elég szigorú. Ha átlépi az ügyfél bármelyik megszabott határértéket (időtartam vagy km állás), akkor nem lehet garanciális javításként kezelni az adott meghibásodást – Ford” Ugyanakkor bizonyos esetekben van lehetőség: „Futásteljesítmény korlátozás nincs, időkorlát van. Az autó szervizben töltött előélete alapján van lehetőség rugalmas kezelésre – BMW”.

A 3 éves gyártói jótállások utáni kiterjesztett jótállások tekintetében nagy a szórás. A gyártói esetében a legtöbbször nincs semmiféle lehetőség az időkorlát átlépésére, a Mazda hivatalos indoklása is világosan fogalmaz: „ A gyári garancia idejét viszont nem lehet túllépni, nagyon pontosan betartatjuk a tulajokkal, hiszen a márkaszerviz – ha lejárt a gyári garancia az autóra – már nem tudja elszámolni a garanciális javítást a rendszereinkben.” Ugyanakkor a kiterjesztett jótállás esetén 1 hónap és kb 1000 kilométeres túlfutással még fogadják az autót.

A kiterjesztett jótállásoknál érdemes figyelni a részletekre. Ahogy a DS 3 esete is mutatja, még akkor is komoly kiadásokkal járhat a javítás, ha van az autónkon jótállás. Ugyanakkor érdemes még így is kifizetni a plusz éveket, hiszen az importőr megtéríti a javításokat és több márkánál a lojalitás és a szervizintervallumok betartása alapján rugalmasan is kezelhetik az idő, valamint kilométerkorlátokat. Ezek alapján fontos alapos figyelemmel átnézni, mit is vásárolunk és mik a feltételek. A jótállásokkal nem járunk rosszul, de okozhat kellemetlenséget egy hasonlóan nagy értékű javítás során.