Megnéztük, mitől robbannak fel az Audi villanymotorjai

Számos olyan, a konkrét gyártósoroktól távol álló tevékenység zajlik már az Audi győri gyárában, melyekről korábban azt gondolhattuk, hogy mindez ingolstadti íróasztalok mögött dől el, a magyar melós feladata pedig az, hogy előkészítse egy robot számára az összeszerelni kívánt elemeket. Az Audi felismerte, hogy érdemes a hazai szürkeállományba is nagyobb hangsúlyt fektetnie. Így jött létre az Audi Hungária Shared Competence Center (SCC) közel 800 munkatárssal.Nemrég megmutatták nekünk mivel is foglalkoznak, sőt, ki is próbálhattuk magunkat egy-két téren játékos formában.

Az angol nevű központ kiemelt kompetenciát igénylő szolgáltatásokat kínál többek között a beszerzés, az informatika, a pénzügy, a logisztika, a kontrolling és a járműfejlesztés területén. Az így megszerzett tudást nemcsak itthon, hanem a teljes Volkswagen-konszernen belül felhasználhatják: jelenleg nyolc márkával állnak kapcsolatban (Audi, VW, Seat, Porsche, Skoda, Lamborghini, Bentley, illetve a kínai FAW-konszern).

LEGO-alkatrészek árlistája
Az elektromos erőforrások összeköttetésben állnak egymással, és miközben az egyik hajtás motor-üzemben hajt, a másik generátor-üzemben fékez
Három ilyen eszköz található Győrben
Hátul ott bújik a második hajtás is
Jobb oldalon az akusztikus kamera, 60 mikrofonnal az ernyőjén
A képen látható színes paca az akusztikus kamera felvétele. Itt épp a megjelölt terület irányából jött a hang
A középső fémhenger a rotor, ezt nyúzzák négy hétig
A rotortesztelő gép padlótól plafonig betölti a teret
Középen a rotor található, a piros eszközök a lézeres mérőműszerek. A rotoron lévő fekete csík a hőmérséklet ellenőrzésére szolgál, a fényesebb fémelemek (pl. a lézer felett) a temperálásról gondoskodnak
Három acélréteg véd mindent és mindenkit a szétszálló repeszektől
A sárga elemek tartják stabil pozícióban az autót, oldalra nem törhet ki még 280 km/órás sebességnél sem
Érdes útburkolatú görgőelemek, melyeket összekapcsolva egy két méteres hengert kapunk. Ezen száguld a tesztelni kívánt jármű
Minden a gép kontrollja alatt
Sima útfelület az Audi bal hátsó kereke alatt
Akár 280km/órás sebességgel is száguldhat az autó a fékpadon, de számos biztosítóberendezés gondoskodik arról, hogy egy centit se mozduljanak a kocsik

Kaptunk például 15 ezer eurót, hogy szereljünk fel néhány extrával egy Audi S1 Quattro LEGO-autót. Persze nem tetszés szerint: voltak kötelezően felszerelendő elemek, illetve minden alkatrésznek megvolt az ára. A cél természetesen a profit maximalizálása volt. Különféle csomagajánlatokban is gondolkodhattunk, de nem volt több egy tucatnál az összes választási lehetőség. Ennek ellenére meglepően nehéz volt megoldani a rögtönzött autóépítő feladatot.

Ezen tevékenység valós viszonyokra átültetett változata a kontrolling területéhez tartozik: ők adnak pénzügyi tanácsokat a részlegeknek, financiális célokat határoznak meg, anyagköltségeket számolnak – 2019 óta már az egész Audinak. Idén például 1 milliárd euróra rúg ez az összeg, ennyi pénzt költenek csak autóalapanyagokra.

Nem mindegy azonban, hogy mire költik azt a pénzt. Ez már a beszerzés feladata, ahol az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború hatásai is megnehezítették a munkát. Győrből határozzák meg tehát, hogy honnan jöjjön a nagyjából 33 ezer féle különböző alkatrész éves szinten mintegy 2,5 milliárd euró értékben hat márka számára, melynek egy részét a magyar ipar szolgáltatja: körülbelül 150 magyar beszállítója van a VW-konszernnek, ebből 80 közvetlenül az Audi Hungáriának is szállít.

Külső szemlélőként ezek kevésbé izgalmas területek. A látványos dolgokat a jármű- és járműhajtás-fejlesztési részlegeken találhatóak Itt már nem az irodai munkán van a hangsúly: terepen, azaz az üzemi épületekben, műhelyekben várnak a feladatok, valódi alkatrészekkel és autókkal. Van is bőven teendő, tekintettel arra, hogy a két részlegen összesen 550 ember dolgozik, méretüket tekintve pedig a harmadik legnagyobb műszaki fejlesztőrészlegét alkotják az Audi házán belül.

A járműhajtás-fejlesztés különböző benzin-és dízelmotorok, valamint elektromotoros tengelyhajtások teljes körű fejlesztési projektjeivel foglalkozik, a tervezéstől a fékpadi tesztelésig mindent ideértve. Mindehhez szükség van speciális infrastruktúrára: többek között a belső égésű motorok vizsgálatára, a villanymotoros tengelyhajtások vizsgálatára, de itt akusztikai és klímafékpadra is támaszkodhatnak.

Meglepően nagy gépparknak tűnhet ez, de igénybe is veszik az eszközöket: az Audi többi gyárában csak azokat a motorokat tudják tesztelni, amelyeket ott készítenek, máshoz nincs meg az infrastruktúra. Győrben azonban megvan minden ahhoz, hogy bármilyen Audi-motort tesztelhessenek, amely napjainkban készül. 2021-ben egyébként 1,62 millió motor készült az Audi Hungáriánál.

Az imént említett eszközlétszám még nem végleges, ugyanis a következő évek során kétszámjegyű eurómilliós összeget fordítanak a fejlesztésekre. Ennek keretében a meglévő fékpadokat korszerűsítik, de érkezik egy teljesen új darab is az elektromos tengelyhajtások és a hozzájuk tartozó áttételek fejlesztéséhez.

A részleg látványosságai közül a villanymotorok járatópadját és az akusztikai járatópadot vehettük közelről szemügyre. A villanymotorok padján rögtön nem is egy, hanem két motor tesztelése zajlik egyidejűleg. Az erőforrások összeköttetésben állnak egymással, és miközben az egyik hajtás motor-üzemben hajt, a másik generátor-üzemben fékez. A rendszer így rendkívül energiahatékonyan tud működni. A két erőforrást 1000 üzemóra alatt 300 ezer kilométernyi gyűrődés, használat éri.

Az akusztikai járatópad egy teljesen hangszigetelt szobában kap helyet, ahol szintén lehet akár egyszerre két villanyhajtást hajtani. A fékezőmotorok egy másik helyiségben kaptak helyet, ezzel is minimalizálva a terem zajszintjét. Egy akusztikus kamera végzi a munka dandárját: a furcsa szerkezet ernyőjén 60 érzékeny mikrofon található, melyek segítségével az észlelt hangokat vizuális formában is meg lehet jeleníteni. Egy program színes ábrákat vetít a hagyományos módon rögzített képre a hangok erősségének megfelelően. Többféle viselkedést képes szimulálni ez a rendszer, például a kanyarban fékezést is.

járműfejlesztésnél már autókoncepciók kidolgozásának szakaszában elkezdik keresni a válaszokat a hő- és energiaelosztásra vonatkozó kérdésekre. Gyakorlatilag a felhasználói visszajelzések kvantifikálása zajlik, azaz az adatok és számok nyelvére próbálják lefordítani, milyen is a jó autó a vevő szerint. Ha ez megvan, akkor már „csak” abban kell bízni, hogy az akusztikai vizsgálóteremben és a fékpadokon is a várt számok jöjjenek ki eredményül.

Teljesen nem szakadhatunk el az erőforrásoktól ezen a részlegen sem: itt található a szerkezet, melyre cikkünk címében is utaltunk. Egy hatalmas centrifuga ez, mely a villanymotorok forgó részét, a rotort vizsgálja.

A rotorok percenként akár 15 ezres fordulatszámon is működhetnek egy elektromos motorban – mondani sem kell, a szám jóval nagyobb, mint a belső égésű motorok fordulatszáma. Működése közben akár a 180 Celsius-fokot is elérheti a szerkezet, ami már fizikai elváltozásokat is okozhat a hőtágulás miatt.

Ezt vizsgálja a centrifuga, melyben a rotort rögzítik. A hermetikusan zárt térben egy-egy rotor négy hétig folyamatosan gyorsítanak és lassítanak, mellyel 200 ezer kilométert szimulálnak. Vizsgálat közben lézerek pásztázzák az egységet, melyet időnként azért a hétköznapi használat négyszeresével is megterhelnek: a gép 63 ezres fordulaton is pörgetheti a rotort.

Ennél a terhelésnél előfordul, hogy az anyagok belső feszültsége annyira megnő, hogy szétrobban a rotor. A centrifugát erre is felkészítették, három réteg acél fogja meg a szétszálló repeszeket. A tönkretételvizsgálat gyorsan végbe megy, ezt egy perc alatt lezavarja a gép.

Nem hagyhattuk ki a nagy klasszikus, a görgős fékpad meglátogatását sem. Talán ennek a képe ugorhat be legelőször a laikusok számára, ha autók teszteléséről van szó. A szerkezet számára kialakított helyiségben nagyon hasonló körülmények teremthetőek ahhoz, mint ami a járművet az úton fogadja. A hajtásláncot tartósan lehet itt terhelni már az autóba beépített állapotában, miközben a rendszer a légellenállást, a különféle útfelületeket, valamint az emelkedőket és a lejtőket is képes szimulálni. Mivel a hőmérséklet stabil és a forgalom sem zavar senkit, az itt kapott eredmények konzisztensebbek, mintha közúton tesztelnék az autókat.

A padon akár 280 km/órás sebességet is elérhetnek az autók. Menetszél is éri a kocsikat teszt közben, a motornak és a fékeknek ugyanis kell a hűtés: legfeljebb 130 km/órás légmozgást képes generálni a légtechnika két, egyenként 55 kW-os motorja. A padra állított Audikat ember és gép is vezetheti.

Egy autó elcsendesítése nem olyan egyszerű dolog, mint gondolnánk, hiszen maga a kasztni egyfajta erősítőként viselkedik, minden zajt hangosabbá tesz. Némi hangszigetelés persze javít a helyzeten, ahogy az az alábbi videóban is látszik. Érdekesség, hogy a szigeteléssel kapcsolatos elemzések jelentős részét már a mesterséges intelligencia végzi, a valós tesztek legtöbbször már csak a számítógépes modell adatainak megerősítésére szolgál.

Tanulságos látogatás volt ez még úgy is, hogy a bemutatott eszközöket nem láthattuk működés közben, az adhatta volna meg a túra sava-borsát. Enélkül is bepillantást nyerhettünk azonban egy olyan világba, ahol nem csak arra jók a magyar autógyári dolgozók, hogy a sor mellett gürizzenek, hanem bőséggel akad lehetőség arra, hogy szellemi képességüket kamatoztassák.