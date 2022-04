Nem csak jó árakkal, akciókkal, különféle kuponokkal, pontgyűjtőfüzetekkel, gyerekekre kihegyezett, gyűjthető kis izékkel csábíthatja magához egy áruházlánc a vevőket, hanem azzal is, hogy amíg náluk vásárolsz, ingyen töltheted az elektromos autódat is. Maga a töltőpont telepítés nem a kereskedelmi egység jófejségén múlik, hiszen kormányrendelet írja elő, hogy bizonyos alapterület feletti, napi fogyasztási cikkeket árusító üzlet újonnan létesített parkolójában száz autónkét tíz, illetve már meglévő parkolóban minden száz parkoló után kettő elektromos töltőpontot kell telepíteni. Az viszont már jófejség, ha a töltés áramdíját – ami valljuk be, elhanyagolható már egy napi bevásárlás költségéhez képest is – egyszerűen nem számítja fel az áruház, ahol éppen pénzt költöttél.

De nézzünk néhány áruházláncot, hogy hol, milyen töltőkkel várnak, és azok használata mennyibe kerül neked.

Aldi

Az Aldi még 2018-ban kezdte el megszórni elektromos töltőkkel üzletei parkolóit, ami idén februárban 89 áruháznál összesen 136 töltőt jelentett. Érdekes, hogy az Aldi parkolóban nyitvatartási időn túl is lehet autót tölteni, sőt, éjszakai tarifa is van, ami 65 forint / kWh, míg a normál tarifa reggel 6-tól este 8-ig érvényes, és az első órában 99 forint kWh, két óra után pedig még 4 forint / perc felár is kerül az előbbi összegre. A töltőpontokon, ahol 11 és 22 kW-os AC oszlopokkal találkozhat a villanyautós, matrica hirdeti büszkén, hogy 2021-től hazai termelésű, megújuló energiaforrásból származik az itt vételezhető elektromos áram. Akad DC gyorstöltő is Aldi színekben, itt 120 forint /kWh a töltés díja, és fél óra után kell a percenként 9 forintos felárat is megfizetni.

Auchan

Aránylag régen, 2014 decemberében adták át a 16. diszkont Auchan kutat Budaörsön, és itt állították üzembe az első elektromos töltőoszlopokat is, amelyek kezdetben 1-2 óra ingyenes töltést kínáltak a vásárlóknak. Azóta megszaporodtak a töltők, már minden Auchan áruház parkolóban van néhány az Ioniti által üzemeltetett töltő. A 22 kW-os AC töltők mellett 50 kW-os DC gyorstöltőpontok is várják az autósokat, a 22 kW-os AC oszlopon 120 forint / kWh áron, míg az 50 kW-os töltésért percenként 120, 22 kW-on pedig percenként 60 forintos tarifával.

Decathlon

Országszerte a Decathlonhoz tartozó parkolókban is találhatók töltőpontok, amelyeket a fentiekhez hasonlóan a Mobiliti üzemeltet, így nem meglepő, hogy a hardver és a költségek is nagyon hasonlóak. Áruházanként egy kétállásos CCS-es és CHAdeMO csatlakozó is található, 50-50 kW-os töltési teljesítménnyel, illetve 2 darab AC-s töltőpont is igénybe vehető.

Lidl

Üdítő kivételt jelent az, ahogy a Lidl áll az elektromos autózáshoz. Nálunk mindenféle regisztráció, vagy egyéb vacakolás nélkül, egy egyszerű gombnyomás után is kapsz 10 percet, hogy tölthesd az autót. Mivel 10 percet lógni egy töltőn nagyjából semmire sem elég, van másik lehetőség is, ha letöltöd a cég saját alkalmazását, regisztrálsz, akkor már 30 perces ingyenes töltéssel lehetsz beljebb. Ha ez nem győzött meg, akkor gondolj arra, hogy nem csak 22 kW-os AC töltőkkel találkozhatsz a Lidl parkolókban – ezt ugye a Renault Zoén kívül kevés autóval tudod igazán kihasználni – hanem előfordulnak egyenáramú 50 kW-os oszlopok is, amelyeken CHAdeMO és CCS csatlakozó is található. És ha szerencséd van, nem lóg rajta egy taxis sem.

Saját tapasztalat, hogy a Lidl áruházak parkolóiban sem egységesen működnek a töltőoszlopok, van, ahol nyitvatartási időn túl is indítható ingyenes töltés, és olyan hellyel is lehet találkozni, ahol az alkalmazással indítás után 30 perccel sem áll le a töltés.

Penny

A félórás ingyenes töltésre szavaz a Penny is, de az alkalmazást itt sem ússzuk meg, náluk a Polyfazer nevű lesz a nyerő, a töltést ennek a használatával lehet indítani, leállítani a 22 kw teljesítményű oszlopokat.

Ikea

Hosszú ideig az Ikea töltőit is ingyen lehetett igénybe venni, de 2021 végén a Parkl vette át ezeknek a pontoknak az üzemeltetését – többek között állítólag a töltőn felejtett, a valódi vásárlók elől helyet foglaló autók miatt – és a bővítést, a töltőoszlopok, azok működésének egységesítését is. Innentől viszont már 80 Ft/kWh áron mérik az elektromos áramot, az Ikea 46 töltőpontján. Ebből az Örs vezér téren 14 darab, Budaörsön szintén 14 darab, és Soroksáron további 18 darab, állásonként 22 kW-os AC töltőpont várja a vevőket.

MüPa

Nem kifejezetten áruházlánc, de ide is szokás autóval, elektromos autóval érkezni és aránylag hosszú időt eltölteni az intézményben. Érvényes koncertjeggyel a parkolás ingyenes és ilyenkor a töltés sem kerül pénzbe. Jegy nélkül viszont óránként 250 forintos parkolási díjra kell készülni, de maga a töltés ilyenkor is ingyenes. Kissé macerás ugyan a folyamat, a garázsmestertől kell elkérni a kinézett oszlophoz tartozó kis micsodát, amivel indíthatod a töltést, de legalább egy koncert alatt van ideje az autónak is alaposan feltöltődni.

Már csak az a kérdés, hogy valóban alkalmas-e néhány töltőoszlop, akár költségmentes töltéssel arra, hogy akkor is odacsábítson vásárolni, ha amúgy máshol szoktad megoldani a vásárlást. Hiszen a legtöbb villanyautós főként az otthoni töltés kényelme és idáig verhetetlen ára miatt állt át elektromos üzemre.