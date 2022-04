Így élheted túl a villanyautózást

Ha lassú is a folyamat, de azért már határozottan észrevehető, hogy egyre több elektromos autó jelenik meg Magyarország, de még inkább Budapest útjain. Ami egyfelől klassz dolog, de néhány nehézség is együtt jár a villanyautózással. Az ingyen parkolás miatt – a fővárosban 2016 eleje óta nem kell fizetni zöld rendszámos autóval a parkolásért – az önkormányzatok egyre nagyobb bevételtől esnek el, – bár ugye a fizetős parkolás nem a pénzről szól, hanem a forgalomszabályozásról – ezért több város vezetése döntött már úgy, hogy a jövőben már nem kívánnak lemondani erről a bevételről. Pécs a külső áramforrásról tölthető, zöld rendszámos hibridektől vonta meg az ingyenes várakozás kedvezményét, Ajka és Siófok pedig még ennél is szigorúbb, ezek a városok az elektromos autók kedvezményét is eltörölték, előbbi január elejétől, utóbbi márciustól, és áprilisban Szentendre is beállt a sorba. A változások csak a veszélyhelyzet feloldását követően lépnek majd életbe, ami várhatón június eleji dátumot jelent.

További városok és a zöld rendszámos parkolással kapcsolatos hírek ebben a cikkben olvashatók:

A parkolás mellett van még egy terület, ahol nagyon különbözik egy elektromos és egy hagyományos, belsőégésű motorral hajtott autó tulajdonosának élete, ez pedig a tankolás, illetve a töltés. Az ingyenes töltés már rég a múlté – néhány áruházlánc azért még kedveskedik a villanyautósoknak azzal, hogy a vásárlás ideje alatt ingyen tölthetik az autójukat – és mivel egyre több az elektromos autó, köztéri, nyilvános töltő pedig közel nincs annyi, amennyire szükség lenne, már most sem ritka, hogy különféle súrlódások alakulnak ki a töltőpontokon. Összeszedtünk néhány problémás szituációt, amit jobb elkerülni, illetve adunk pár olyan tippet is, amit megfogadva jobbá teheted a villanyautós társad napját, vagy akár a sajátodat is.

Kezdjük azzal, hogy milyen gyökérségbe futhatsz bele a töltőpontok környékén:

Más autóját lehúzni a töltőről

Talán az egyik legnagyobb villanyautós suttyóság a másik autóját önkényesen lecsatlakoztatni a töltőről. Ez eleve nem könnyű dolog, mert töltésnél a kábel az oszlop és az autó felöli részen is reteszelve van, így az egyszerűen lehúzom a másik autóját, és töltöm a sajátom folyamatnál jóval átgondoltabb és összetettebb szemétségre van szükség. Mezei AC töltőnél az oszlopon lévő számot tárcsázva a diszpécsert lehet meggyőzni arról, hogy műszaki hiba miatt távolról állítsa le a töltést, és máris elbitorolható az oszlop. Egyenáramú gyorstöltőnél még egyszerűbb a dolog, a vészleállító gombra tenyerelve egy szempillantás alatt ócska paraszttá válhatsz egy lekapcsolással, aztán már töltheted is a saját autódat.

Így élheted túl a villanyautózást Így élheted túl a villanyautózást 1 /7 20220407_110456 Normális esetben töltés közben nem lehet kihúzni a töltőkábelt az autóból Fotó megosztása: 2 /7 elektromos-auto-4 A konnektoros hibridek lassan töltenek és alig mennek el elektromosan néhány 10 kilométert Fotó megosztása: 3 /7 elektromos-auto-5 Alkalmazásban, de akár papíron is jelezheted, meddig maradsz még Fotó megosztása: 4 /7 elektromos-auto-3 Fotó megosztása: 5 /7 20220329_172642 Fotó megosztása: 6 /7 20220401_163426 Próbáljuk meg gyorstöltőn csak 80 százalékig tölteni az akksikat Fotó megosztása: 7 /7 20220407_075702 Két zöld rendszámos autó nézi mezei parkolónak a töltőhelyet Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Töltőhelyen parkolás

Ezt nem csak hagyományos – benzines, dízel – autók tulajdonosai űzik, hanem gyakran villanyautósok is. Minősített eset, mikor fizetős töltőnél az ember nem akar tölteni, de odaparkolva foglalja a helyet, és kamuból még a kábelt is bedugja. De a villanyossal parkolás töltés nélkül az ingyenes töltőknél is gyakori jelenség, amit talán a bejárathoz közelebbi, komfortosabb parkolóhelyek indokolnak.

DC töltő stoppolás

Ha már egyenáramú gyorstöltés, akkor jegyezzük meg, hogy ezeken a pontokon nem szerencsés 100 százalékra tölteni az autó akksiját. Leginkább azért, mert a nagy teljesítményű töltők csupán 80 százalékig működnek valóban gyorstöltőként, utána látványosan lelassul a folyamat és 80 százalék feletti töltöttségnél ezek az autók már csak foglalják a helyet azok elől, akik valóban csak egy gyorstöltésre csatlakoznának fel a DC oszlopra. Ha valaki mégis ragaszkodik a 100 százalékos akksihoz, ilyenkor inkább maradjon az autója közelében, hogy ha kell, át tudja adni a lehetőséget egy rászorulónak.

Szintén kevésbé elegáns, sőt, valószínűleg a felhasználási feltételeket is sérti, amikor a Lidl DC töltőknél egymás kezébe adják az ingyen áramot csapoló taxisok a kábelt, másnak esélyt sem adva a töltésre.

Hibrid töltés

Furcsa állatfaj a külső áramforrásból is tölthető hibrid, a maga átlagban 35-70 kilométer közötti elektromos hatótávjával. Aki ezzel is zölden, lokális károsanyagkibocsátás nélkül autózna, az persze töltheti szinte félnaponta, foglalva ezzel egy teljes töltőpontot. Persze jogilag ugyanannyi keresnivalója van egy töltőoszlopnál mint egy teljesen elektromos autónak, mégsem biztos, hogy elegáns dolog hat órán át blokkolni egy oszlopot 30 kilométer elektromos hatótávért egy-egy , hangsúlyozom, különösen nagy forgalmú töltőponton.

Buta parkolás

Számos olyan kétállásos oszlop van üzemben, ahol eleve roppant szűkös a hely. Itt egy rosszul sikerült parkolás is ellehetetleníti a másik hely rendeltetésszerű használatát, súlyosabb esetben az is előfordulhat, hogy az autós hanyag eleganciával csak beáll középre, a másik helyet is megközelíthetetlenné téve. Ez különösen bosszantó lehet, mert az applikáció a helyet szabadnak mutatja, – nem töltenek arról a csatlakozóról, hiszen ez fizikailag nem lehetséges, nem fér oda az autó – és csak a helyszínen derül ki, hogy igazából nem fog menni a töltés.

Végül nézzünk néhány olyan apróságot, amivel jófej lehetsz, és megkönnyítheted mások életét, illetve a sajátodat is.

Használd a PlugShare-t!

Sajnos nagyon kevesen használják rendszeresen, pedig nagy segítség lehet látni, hogy egy adott töltő kb. meddig foglalt, netán a megadott elérhetőségeken felvenni a kapcsolatot az éppen ott töltő autóssal.

Offline elérhetőség

Ha idegenkedsz a netes felületektől, applikációktól, akkor még mindig kitehetsz egy a parkolási időt jelző tekergetős órához hasonló készséget az ablakba, amin jelezheted, hogy várhatóan meddig tervezted ott tölteni az autódat. Ha nincs ilyened, akkor egy papírlap is megteszi, amire akár a telefonszámodat is felírhatod, hogy ha valakinek tényleg SOS szüksége lenne a töltőre, akkor elérhessen, és tudjatok alkudozni.

DC/AC

Ha gyorstöltesz és megvan már az áhított 80 százalék, akkor egy szimpatikus mozdulattal átdughatod az autódat egy szerényebb teljesítményű AC oszlopra is. Időben nagyjából ugyanott leszel, az utolsó 20 százaléknál már nincs akkora különbség a kétféle oszlop töltési sebességénél, és így esélyt adhatsz másnak, hogy tényleg kihasználhassa a DC töltőben rejlő extra potenciált.

Kommunikáció

Vagyis beszéljünk egymással, és ha szükséges, legyünk elérhetők! Akármi is a téma – töltő foglaltság, kölcsönkábel, töltőhelyre beférés, stb. -, a dolog kulcsa, hogy legalább a kérés/kérdés elhangozhasson, lehetőleg normális hangnemben. Ilyenkor azért gyorsan ki szokott derülni, hogy a másik nem feltétlenül egy hülye, vagy rosszindulatú figura, hanem esetleg csak benézett valamit, esetleg ügyetlen volt. De persze az is kiderülhet, hogy mégiscsak egy ordas nagy bunkó. De ez nem rajtad múlt, te megpróbáltad.