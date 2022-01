Első fecskeként Pécs önkormányzata változtat az évek óta fennálló országos renden, miszerint a fizetős parkolóhelyeket ingyen használhatják a zöld rendszámos autók várostól függetlenül. Náluk – valószínűleg a nyártól – megszűnik ez a rendszer.

Megkérdeztük az önkormányzatot az úttörő kezdeményezés előkészületeiről, valamint a döntéssel szembeni legfőbb kritikáról. Megkerestük az összes többi megyeszékhelyet is, gondolkodnak-e hasonló reformban és megváltoztatják-e a saját parkolási rendszerüket.

Készüljenek a zöld rendszámos autók tulajdonosai, ha nem akarnak egy igazán egyedi Mikulás-csomagot

“Pécs város vezetése azt gondolja, hogy előremutató, ha kizárólag a város levegőminőségét egyértelműen nem terhelő autók kapják meg a parkolási díjkedvezményt” – indokolta a Vezessnek a baranyai megyeszékhely önkormányzata az ötletüket. A városvezetés döntése értelmében két részre bontják a zöld rendszámos autókat a parkolási kedvezmények szempontjából: a tisztán elektromosok továbbra is ingyen használhatják a város fizetős helyeit, a plug-in hibridek tulajdonosainak azonban fizetni kell a jövőben.

A zöld rendszám problémája 2016-ban vezették be a “világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát” a “környezetkímélő gépkocsik” számára. A jelentős – nem csak parkolási – kedvezményekkel járó azonosítót a villanyautók és a 25 kilométert kizárólag elektromos hajtással megtenni képes plug-in hibridek viselhetik, márpedig utóbbiak ide sorolása régóta komoly viták tárgya. Ezek között ugyanis számos olyan nagy teljesítményű személyautó is található, amelyek belsőégésű motorja lemerült akkumulátor mellett akár rendkívül magas fogyasztást is produkálhat, elégetve akár 10-15-20 liter benzint a városi használat alatt. Ez messze van a környezetbarát közlekedéstől, ráadásul a 4-5 literes városi fogyasztású full hibridek esetén fel sem merült a zöld rendszám használatának az esetleges engedélyezése. Jelenleg 40 ezer körüli zöld rendszámos autó fut a hazai utakon, ebből körülbelül 18 ezer a tisztán elektromos hajtású, azaz közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül üzemelő villanyautó.

Az új szabályozás elkészült Pécsen, de a vészhelyzetre vonatkozó kormányzati döntés miatt június 30-ig nem lehet módosítani semmilyen díjfizetést érintő helyi rendelkezést az önkormányzatoknak. Idő tehát van az előkészületekre, szükséges is, ugyanis egységesen zöld rendszámot viselnek a nyártól fizetős parkolásra kényszerített autók, és a kedvezményt továbbra is élvezők. A megoldandó probléma: ránézésre nem dönthet a hajtásláncról a parkolás rendjét ellenőrző önkormányzati munkatárs, létezik olyan személyautó, amelynél eleve eldönthetetlen kívülről, van-e benne benzinmotor is, vagy csak elektromos.

Természetesen nem szemrevételezéssel döntenek majd az autók jogos vagy büntetendő parkolásáról, azt találta ki az önkormányzat, hogy nem jár automatikusan senki autójának az ingyen hely. A tisztán elektromos hajtású személyautóval rendelkezőknek regisztrálni kell a Biokom Nonprofit Kft. nevű városüzemeltetési cégnél, akinek bent van a rendszáma az adatbázisukban, annak nincs több teendője. Plug-in hibridek és hatótávnövelős benzinmotorral felszerelt autók jelentkezését viszont nem fogadják.

“Jelenleg a regisztráció előkészítése folyik, terveink szerint májustól nyitjuk meg (…). Természetesen, aki már előbb szeretné elküldeni az adatait (…) megteheti, regisztrálni fogjuk az autóját” – közölte kérdésünkre a polgármesteri hivatal.

Banánhéj így is hever a földön, még a villanyautósok számára is. A rendszerrel szembeni egyetlen kritika, hogy Pécs belvárosába természetesen begurulhatnak az ország más pontjain elő, a zöld rendszámuknak hála ingyenes parkoláshoz szokott villanyautósok is. Bárki, bármikor, bárhonnan. Akár egy évben egyetlen egyszer, amikor mondjuk budapestiként a Balatonnál nyaraló a család leugrik egy kellemes délutánra a városba. Velük mi lesz?

“Nagy valószínűséggel kapnak egy mikuláscsomagot a szélvédőjükre. Ebben azonban nem csak csekk lesz, hanem egy világos és részletes tájékoztató arról, hogy milyen módon válik tárgytalanná a bírság befizetése. Ehhez nagy valószínűséggel elegendő lesz egy e-mail egy lefotózott forgalmi engedéllyel, vagy más, hasonlóan egyszerű módszer” – ezt találta ki az önkormányzat.

Szerintük “minden bizonnyal” amúgy is informálódnak az elektromos autókat használók az úti céljuk parkolási szabályaival kapcsolatban.

Miskolc a villanyautósok mellett, Szombathely a kormányra vár, Kecskemét a hibrideknek is kedvez

Nem Pécs az egyetlen vidéki nagyváros, ahol 2022-ben változik a parkolás rendje, ahol idén valamikortól már kizárólag csak a villanyautók tulajdonosai élvezhetik az ingyenességet. Ugyanez lesz a helyzet Miskolcon is. “A parkolási rendeletünk módosítására vonatkozó rendelettervezet már elkészült” – közölte a város Polgármesteri Kabinetje a Vezessel.

Jelenleg a borsodi megyeszékhelyen is a vészhelyzet jogilag lezárt végére várnak, “a rendeletmódosítási javaslat Közgyűlés elé terjesztésére jelenleg nincs lehetőség”.

Szombathelyen mindkettőjük előtt felmerült már az ötlet. “Hosszú távú célunk, hogy a tisztán elektromos autók parkolhassanak csak ingyenesen a fizető parkolóinkban” – árulták el megkeresésünkre. Az egyik decemberi közgyűlésükön módosították is a helyi rendeletet a belváros levegőjének tisztábbá tétele érdekében.

Csakhogy ez a lépésük még más irányba mutat, lett is belőle némi politikai vita a helyi vezetés és ellenzéke között. Bevezették a városközponttól távolabb eső, 2-es (sárga), valamint a 3-as (zöld) díjzónában a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását, viszont a legbelső, 1-es (piros) övezetben megszüntettük az eddigi kedvezményes parkolóbérlet-vásárlási lehetőséget. Vagyis itt a villanyautósoknak is fizetni kell, egyértelmű cél a forgalom csökkentése.

Ha a céljuk a tisztán elektromos autók kizárólagosan ingyenes parkolása a fizetős helyeken, akkor miért nem Pécshez és Miskolchoz hasonló lépést hoztak? “A helyi regisztrációs lehetőség véleményünk szerint csak egy nehézkes részmegoldás lenne, ezért országosan szükséges kezelni ezt a problémát. A megfelelő eljárás az volna, ha csak a tisztán elektromos gépjárművek kapnának zöld rendszámot.”

Kecskeméten ellenben megpróbálják szétválasztani a környezetet így-úgy kímélő személyautókat a többségtől. Amellett, hogy az elektromosok díjmentesen parkolhatnak, “a hibrid gépkocsik parkolóbérlet vásárlása esetén 75 százalékos kedvezményben részesülnek”.

Egerben is sok az autó, mást kellene használni “Sajnos városunkban nem az a legégetőbb probléma, hogy a tisztán elektromos autók és a hibrid típusú autók is igénybe vehetik-e ingyenes a parkolóhelyeket, hiszen az elmúlt években olyan nagymértékű gépjárműállomány-növekedés ment végbe városunkban, hogy a jelenleg rendelkezésre álló parkolóhely kapacitás egész egyszerűen már képtelen kiszolgálni az igényeket. Új parkolók létesítése pedig a rendelkezésre álló helykapacitás szegénysége miatt igen problémás, valamit költséges volna. A városvezetés és az önkormányzat fő célja jelenleg, hogy a lakosságot – különös tekintettel az autóval közlekedőkre – arra biztassuk, abba az irányba tereljük, hogy személygépjárművek helyett válasszák inkább a város tömegközlekedését” – közölték megkeresésünkre. Ennek megfelelően januártól a Volánnal közösen kidolgozott kedvezményprogramot indítottak, az egri lakcímmel rendelkezők ezer forintos jelképes összegért éves helyijárat bérletet kapnak. Hosszabb távú elképzeléseik között szerepel, hogy a városon áthaladó vonatközlekedést is be szeretnék vonni Eger helyi tömegközlekedésébe.

Jelenleg nincs olyan tényező

A fenti példák szerint egyértelműen elindult pár városvezetésnél a központi jogszabálynál árnyaltabb gondolkodás a személyautók kedvezményrendszerével kapcsolatban, ám a megyeszékhelyeknek küldött körkérdéseinkre adott válaszokból kiderült: több önkormányzatnál még nem látható probléma ez.

“Jelenleg Székesfehérváron ez a kérdés nincs napirenden. A város klímavédelmi stratégiája jelenleg is készül, ami ki fog terjedni számos, közlekedéssel kapcsolatos kérdésre. Ennek konzultációja megkezdődött, várjuk a fehérvári emberek véleményét, akár az ilyen kérdésekben is. Sajnos a zöld rendszámos gépkocsik száma a fizető parkolóhelyeken nem éri el a várakozó gépjárművek 1 százalékát, ám örömteli, hogy a számuk szerencsére emelkedik. Egyelőre tehát még nem időszerű a szabályozás módosítása. Amennyiben az arányokban olyan eltolódás lesz, hogy már nehezen található szabad hely egy-egy parkolóterületen a folyamatosan díjmentesen várakozók miatt, akkor megvizsgáljuk a szabályozás módosításának módját és lehetőségét” – nyilatkozta Cser-Palkovics András polgármester a Vezessnek.

Ezen a pár önkormányzaton kívül a legjellemzőbb válasz szerint az önkormányzatok többsége nem akar, vagy éppen nem igazán tud különbséget tenni a zöld rendszámos járművek között aszerint, van-e kipufogója, avagy nincs.

Kéz a kézben jár ezzel, hogy sokan a jelenlegi központi szabályozást látják a leginkább zöldnek, a válaszok olvasgatása közben tipikus reakciónak tűnik Debrecené. “A zöld város koncepció részeként a levegőminőség javítása kiemelt célja az önkormányzatnak, amely ezért támogat minden olyan kedvezményt, ami a zöld rendszámú gépjárművek számára elérhető. Nincs olyan tényező, amely jelen pillanatban indokolná a zöld rendszámú gépjárművek ingyenes parkolásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.”

Mi a helyzet Budapesten?

Lakosságarányosan is messze a fővárosban közlekedik a legtöbb zöld rendszámos autó, a belváros mérete és a torlódások állandósága miatt is itt lenne a leginkább értelme a parkolási rendszer árnyalásának. Csakhogy a kéttucatnyi különféle közterület-felügyelet városában tűnik a leginkább kivitelezhetetlennek a jelenlegi zöld rendszámos rendszer mellett a villanyautók kivételezésének bevezetése.

Így gondolja ezt a Főpolgármesteri Hivatal is. “Az elektromos autók parkolása nem választható el az egységes parkolási rendszert célzó nagyobb csomagtól, így az intézkedések is együtt határozhatók meg, hiszen a témák összefüggnek. Ráadásul a tárgyi témák jelentősen érintettek a kormányzati rendelkezések által is, így jelenleg jogilag nincs is lehetőség a kérdésben változtatásra” – közölték kérdésünkre.

Szó szerint a legtisztább megoldás a zöld rendszámos autók központi szabályozásának a reformja lenne, amit évek óta hiába várnak az autósok, a környezetvédők és az önkormányzatok illetékesei egyaránt.