Összesen 515 028 darab gyorshajtásos bírságot állított ki a rendőrség 2021-ben – derül ki a Vezess kérésére az ORFK által kiadott friss statisztikákból. Ez jelentősnek mondható, 17 százalékos csökkenés a 2020-as számhoz képest, ugyanakkor továbbra is rendkívül magas adat.

Napra lebontva még inkább elgondolkodtató a lefülelt gyorshajtók száma, 2021 minden egyes napján átlagosan 1411 alkalommal rögzítette az adott úton megengedett sebességhatár jelentős túllépését az 525 készülékből álló VÉDA-rendszer. Azon belül is a meghatározó többséget minden bizonnyal a rendőrautók jobb első ülésébe szerelt, vagy az útszélen állványra helyezett 160 darab mobil traffipaxok észlelhették, mert az utak fölé szerelt 365 előre kitáblázott sebességmérők előtt rendszerszerűen lassítanak a járművezetők.

Év Bírságszám/év Bírságszám/nap 2021 515 028 1411 2020 618 184 1689 2019 687 501 1883 2018 623 142 1732

A száguldozóknak kiszabott bírságösszeg is jelentős, 16 289 805 006 forint értékben kaptak büntetést tavaly, tovább bontva még erősebbnek tűnik a szám. 2021 minden egyes napján átlagosan 44,6 millió forintnyi büntetésről indított útnak csekket a hatóság.

Év Bírságösszeg forintban/év Bírságösszeg forintban/nap 2021 16 289 805 006 44 629 602 2020 21 415 600 000 58 512 568 2019 23 619 520 000 64 711 013 2018 21 172 165 000 58 005 931

Tisztán látszik a többéves adatokból, hogy a járvány rendesen megkavarta a részben forgalomfüggő bírságolást. 2020-ig látványosan és egyre csak növekedtek a regisztrált sebességtúllépések, majd a koronavírus-járvány első – kijárási korlátozásokat hozó – évében a forgalomcsökkenéssel párhuzamosan visszaestek a két évvel korábbi szintre. Tavaly azonban kezdett a normálisan megszokott mértékhez közelíteni a forgalom az utakon, ennek ellenére érdekes módon tovább csökkent a bírságolás.

Vajon miért csökkent ekkorát a bírságszám? Lehet, hogy nem is a forgalom vagy a pandémia mozgatja? Tavaly nyáron olyan hírek szállingóztak, hogy esetleg a kevés bevethető ember miatt kevesebb sebességmérést végeznek a rendőrök, a traffipaxok “eltűntek az utak mellől”. Egy politikus adatigénylést nyújtott be az ORFK-hoz, a válaszban pedig óvatosan ugyan, de elismerték, hogy kevesebbet traffipaxoznak. “A rendőrség a közúti közlekedési intézkedések során is a büntetés helyett a prevenciót helyezi előtérbe, tekintettel arra, hogy a fő cél a jogsértések kockázatának lehetséges csökkentése” – áll a rendőrség kissé furán megfogalmazott levelében.

Ha félretesszük a rendőrség vélt vagy valós emberhiányát, akkor is nagy kérdés 2022, több egyéb okból is. Az egyik a jellemzően árérzékeny autósok országában a forgalmat évtizedek óta látható mértékben befolyásoló üzemanyagár. A határaink túloldaláról is autósokat Magyarországra csábító, 480 forintos hatósági ár idején növekszik a közlekedés mértéke, ám lehet, hogy ha május 15-től egyik napról a másikra felugrik 100 forintot a 95-ös benzin és a gázolaj ára, sokan csökkenthetik a járműhasználatot.

A másik – szintén forgalombefolyásoló tényező – a pandémia, amely ha vissza is tér ősszel, a beoltottak minden korábbinál magasabb száma miatt a járvány első olyan hulláma lehet, amelyet a korábbiaknál szerényebb korlátozások kísérhetnek.

Egy harmadik ok is hatással lehet az idén kiállítandó gyorshajtásos csekkek éves számára. 2022-ben újabb sebességmérőket vásárol a rendőrség, amelyektől több bírságot várnak.

Idén hadrendbe állnak az egyelőre ismeretlen tulajdonságokkal rendelkező vadonatúj traffipaxok

Összesen 40 darab, mozgás közbeni sebességmérésre is hitelesített berendezést vásárol az ORFK idén. A nettó 296 millió forintba kerülő műszerek sanszosan az év közepe táján állhatnak majd legkorábban üzembe, legalábbis erre utal az ORFK válasza a használatuk indításának dátumát firtató kérdésünkre. “A szállítandó eszközök fejlesztését, típusvizsgálatát, hitelesítési engedélyének kiadását, rendszeresítését, és szállítását követően. A folyamat több hónapot vesz igénybe.”

Miközben a közbeszerzési értesítő már megírta a vásárlást, tulajdonképpen még a rendőrség sem tudja száz százalék pontosan, hogy mire lesznek képesek az új traffipaxai.

“Ezek új fejlesztésű eszközök, és nyilvánvalóan korszerűbb berendezések lesznek. Mivel még nem létező eszközről van szó, így a különbségek csak a fejlesztést követően jelölhetők meg” – válaszolták arra, hogy miben lesznek majd mások ezek a berendezések a régiekhez képest, amelyeknek az “amortizációs cseréje” a vásárlás oka, valamint “az eszközpark bővítése”.

Egyelőre nem döntöttek az új traffik bevetési helyéről, megyékről és városokról sem. A készülékek elosztására várhatóan majd közvetlenül a szállítás előtt születik javaslat a közlekedésbiztonsági helyzet és a rendőrség feladatainak függvényében.

Azt viszont már most elárulta az ORFK, hogy milyen eredményt várnak a vásárlástól. “A menet közben végrehajtott sebességmérési tevékenységgel felfedett jogsértések számának növekedését, ezáltal a sebességtúllépések visszaszorítását.”

Valós problémák száma: 231 hiba

Amortizációs cserét is említ a rendőrség az új traffipaxok vásárlása melletti érvként, megkérdeztük őket, hogy mennyiszer kellett javítani a VÉDA-rendszer most használt készülékeit tavaly.

A fixen rögzített műszereknél 191 esetben végzett beavatkozást az üzemeltetéssel megbízott cég “az ORFK által bejelentett valós problémák miatt”, míg a mobil sebességmérőknél 40 esetben.

Előzőeknél szünetmentes tápegység cella hiba, valamint kategorizáló lézer-, ipari számítógép-, kamera- és Switch-hiba miatt, a hordozhatóknál a belső akkumulátor, az ethernet csatlakozó, az érintőképernyő hibája, valamint szoftver-probléma miatt.

Kérdésünkre azt is elárulta az ORFK, hogy mennyi nap volt a leghosszab idő, amíg műszaki hiba miatt nem lehetett használni valamelyik készüléket 2021-ben. A bejelentéstől számítva 18 nap.