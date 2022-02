Az apró, fürge kis járgány a járműgyár építésekor került az üzem területére, és az építési területen, dombok, buckák, gödrök között mozogva lett volna a feladata a tűzoltás. Miután az építkezés befejeződött, és már nem volt szükség rá, más feladatot találtak a kis termetű, roppant mozgékony 4×4-es tűzoltó quadnak: felszerelték speciális, a lítiumion-akkumulátorok oltásához alkalmas eszközökkel. A speciális, zselészerű anyaggal oltó kézi készüléktől kezdve az oltótakarón át, a szilárd szemcsés oltóanyagig, minden megtalálható rajta, ami jól jöhet az akkutűz megfékezésénél, a platón található fém tárolódobozba pedig a problémás akkumulátor is behelyezhető, és elszállítható a csarnokból.

A Polaris quad alapokra épülő kis tűzoltó az osztrák Rosenbauer cég terméke, és kapható belőle 4×4-es és 6×6-os kivitel is. Hajtásáról kéthengeres, négyütemű, 900 köbcentis benzinmotor gondoskodik, automatikus váltója van, maximális sebessége 68 km/óra, és háromfőnyi személyzet utazhat benne. Mielőtt lítiumion-akkumulátorok oltására alakították volna át, eredetileg nagynyomású oltórendszerrel felszerelve hagyta el a gyárat.

Ezzel minden külső segítség, energiaforrás nélkül 272 másodperc folyamatos oltásra volt képes a platón cipelt 100 liternyi vízzel, habképzővel és a 6 liternyi, 300 baros nyomású levegővel. A 100 liternyi víz habképző anyaggal keverve nagyjából 800 liternyi oltóanyagot ad, amit 16 méteres távolságra, illetve 10 méteres magasságba képes eljuttatni, a 40 méter hosszúságú tömlő segítségével. A jármű méretei lehetővé teszik, hogy csarnokon belül is gyorsan, a lehető legközelebb lehessen vele jutni a tűzhöz.

Ha az is érdekel, miért is kellenek egy autógyárba speciális, elektromos tüzek oltására is alkalmas eszközök, járművek, akkor nézd meg az alábbi videót is, abból minden kiderül: