Összesen 561 darab gépjárműre, ebből pedig 351 személyautóra adtak ki körözést tavaly – árulta el az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess kérésére. Évtizedes összevetésben kimondottan alacsony számok, ám a mögöttünk álló időszakban gyakorlatilag évről évre megtapasztalt látványos csökkenés megtörni látszik.

2007-ben csak személyautóból még 7584 darabot lovasítottak meg a bűnözők, majd többévnyi tartós csökkenés után 2010-re 5864-ig ment le a szám, aztán két évig ismét növekedett a tolvajlás mértéke, 2012-ben immár 6920 autót vittek el. 2015-ben kedvezőbb volt a kép, 2414 személyautóra adtak ki körözést, 2019-ben pedig már csak 503 személyautóra.

A gépjárművek eltulajdonítása – különösen a casco nélküli, Magyarországon többségben lévő áldozatoknak – rendkívül fájdalmas következménnyel járó esemény, ezért az évtized egyik legszimpatikusabb rendőrségi története a tolvajok látványos visszaszorítása. Az ORFK részünkre most kiadott friss táblázataiból a kedvező összkép mellett ugyanakkor az is kiolvasható, hogy néhány márka tulajdonosai mégis csak izgulhatnak.

A körözött gépjárművek listája – A KGST egykor olcsó motorja előzi a világmárkákat

Valószínűleg kevesen tippeltek helyesen cikkünk felvezetése után, amikor is azt írtuk, sanszosan nem találják ki, milyen jármű vezeti az eltűnt járművek listáját. 2021-ben a ugyanis Magyarországon Simsonokra adott ki a rendőrség a legnagyobb számban körözést. Aki erre felhúzza a szemöldökét és felkiált, hogy hát mi értelme van a pár tízezezer forintos, nyilván lepusztult, 35-40 éves vacakok ellopásának, az bizonyára nem nézett körül mostanában a legnagyobb hazai járműhirdetési oldalon.

A Hasznaltauto.hu-n jelenleg 63 darab Simsont hirdetnek (ez eddig rendben van, kicsike szám), ám most tessék kapaszkodni, ezeknek a nagyját 300-500 ezer forint közötti áron, 18 kismotort pedig 500 ezer és egymillió forint között. Ellopni pedig nem nagy művészet: elég bedobni egy közepes kisbusz belsejébe, vagy berúgás után lábon vihető.

Sajnos nem tudni, országosan mennyi Simson fut az útjainkon, így a személyautóknál alkalmazott összehasonlítással ellentétben nem tudjuk ehhez mérni a bűncselekmények számát. Nem éppen tudományos módszer, de talán mégis jól jelzi az egykori NDK-s motormárka hazai veszélyeztettségét a lopáslista második helyezett Opellel összevetve a Használtauto.hu-s hirdetések számának az összevetése a bűncselekményekével.

A 63 darab eladásra kínált Simsonra 72 lopás jut, míg Opelből 6140-et kínálnak, közben 60-ra adtak ki körözést tavaly.

Körözött gépjármű márkája Körözések száma/2021 1. Simson 72 2. Opel 60 3. Suzuki 56 4. Volkswagen 48 5. Yamaha 34 6-7. Aprilia 33 6-7. Ford 33 8. Peugeot 25 9. Renault 22 10. Honda 21 11-12. Toyota 19 11-12. Fiat 19 13-14. Piaggio 18 13-14. Mercedes-Benz 18 15. Škoda 15 16-17. BMW 14 16-17. Audi 14 18-19. Mazda 12 18-19. Citroën 12 20. Keeway 11

Sajnos nem csak a Simsonokat viszik két kerékkel. Hogy a futárszakma nagyvárosokban – Budapesten például igazán látványos – felfutásával bármiféle kapcsolatban áll-e a motorkerékpárok ilyen mértékű lopkodása, nem tudni, sajnos a különféle járművek modell/típus szerinti megnevezését soha nem tartalmazzák a rendőrség táblázatai.

Így ismeretlen a robogók és nagymotorok aránya az eltűnt Yamaháknál, Suzukiknál, Apriliáknál és a többi márkánál. Az viszont beszédes, hogy a Honda neve mellett szereplő szám gyakorlatilag mind kétkerekűt jelöl, cikkünk alább látható táblázata szerint ugyanis a japán márka személyautóihoz nem nyúlnak a bűnözők. A motorjaik viszont el-eltűnnek.

A körözött személyautók sorrendje – Hátat fordítottak korábbi favoritjuknak a zsiványok

A feketelista első öt helyezettje pontosan azonos sorrendben követi a márkákat a forgalomban lévő darabszámuk szerint, vagyis első ránézésre itt aztán semmi érdekeset nem látunk. Ha szabadna ilyet mondani, “ez a normális”.

Ám ha összevetjük az alábbi táblázatot az egy esztendővel korábbi számokkal, máris kibukik egypár változás 2020-ról 2021-re:

– megugrott például a Volkswagenek lopása (29 vs. 40),

– eközben kevesebb, mint felére esett a Fordok eltűnáse (56 vs. 24),

– 15 százalék felett nőtt a Suzuki személyautók körözése (40 vs. 47)

– és újra ott van a Lada a top 20-ban.

Körözött személyautó márkája Körözések száma/2021 1. Opel 56 2. Suzuki 47 3. Volkswagen 40 4. Ford 24 5. Renault 20 6. Peugeot 17 7. Mercedes-Benz 16 8-11. Toyota 14 8-11. Škoda 14 8-11. Audi 14 8-11. Fiat 14 12. BMW 13 13. Mazda 11 14. Citroën 8 15. Daewoo 8 16. Lada 7 17-18. SEAT 6 17-18. Volvo 6 19. Nissan 5 20. Mitsubishi 4

Összességében szerencsére alacsony számokról beszélünk, ezért a pár darabos változásokból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A Ford-tulajdonosoknak azért mindenképpen jó hír a százalékosan igen jelentős javulás.

A rendőrség eredményessége – Lekapcsolt bandák, előkerült és örökre eltűnt autók

A kedvező folyamatok elindulása után már az évtized közepén indokolt volt feltenni a kérdést: minek köszönhető az autólopások visszaesése? Igencsak nehezen megválaszolható kikezdhetetlenül, hogy miért nem követnek el valakik egy bűncselekményt, ennek egyik lehetséges oka például az, ha az erre szakosodott bandák tagjait leülteti a rendőrség. Sok ilyen sztori volt az elmúlt öt-hat-hét évben, ritkán varrt műbőrből focit ennyi tolvaj a rácsok mögött, mint manapság.

„Ha kint vannak a vadászok, pihennek a vadak” – érzékeltette a helyzetet interjúnkban Némedi Gábor alezredes, akinek a vezetésével 2014 áprilisában felállt az autótolvajok elleni önálló nyomozócsoport az ORFK-n. Többek között elérték, hogy bűncselekménynek számítson a hazai jogrendszerben, amikor egy gépjármű kompjúterében átírják az alvázszámot (beavatkozás zárt informatikai rendszerbe – L. Cs.). Sikerült több „harkályt” (alvázszámok átütői – L. Cs.) lefülelniük, kulcsmásolókat, számítógépeseket vontak eljárás alá, felszámoltak több illegális nyomdát a BRFK társosztálya és a NAV bevonásával. Ezekben mások mellett hamis forgalmik és matricák is készültek.

Mindezek az ügyek talán el is vesznek különféle rendőrségi adatbázisokban, akad azonban egy tényleg kézzelfogható adat. Meg lehet nézni, hogy az eltűnt és körözés alá vont járművek közül mennyit talál meg utólag az ORFK, ez a nyomozás-eredményességi mutató. Mindig is borzasztó nehéz dolguk volt ezen a területen a rendőröknek, ősidők óta az egyik leggyakoribb sorsa a lopott autóknak nálunk az alkatrészre bontás.

Az évtized elején meglehetősen szerény számokat tudott felmutatni a rendőrség, 2011 és 2013 között tulajdonképpen stagnált az adat (7,5 százalék, majd 6,4, aztán 8 volt). Ezt követően kezdték a munkát Némediék 2014-ben, az első teljes évükben, 2015-ben már 17,6 százalék lett eredményességi mutató. Úgy, hogy a Némedi vezette csapatnak nem is ez lett a feladata, sokkal inkább a csoportok felszámolása és a megelőzés.

Azóta még jobb a helyzet, 2020-ban a körözött gépjárművek esetén már 42 százalék volt az eredményességi mutató (szintén ENyÜBS adatok), míg a személyautóknál valamivel ennél is magasabb, 43,6 százalék. Ez persze még mindig azt jelenti: a lopott autóknak több mint a fele nem kerül elő többé.