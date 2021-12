A negyvenes évei elején járó Béla 20 éve foglalkozott taxizással, profi sofőrként egy kereszteződésen való egyenes áthaladásnak nem kellett volna gondot okoznia számára, ám ezúttal mégis baj történt, mellette ugyanis egy motoros is ugyanezt kísérelte meg. A taxis csak egy koppanást hallott… Így kezdődik a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e heti története.

Egyenesen át

Az eset még 2018 nyarán, Budapest belvárosának egyik közepesen forgalmas kereszteződésében történt. Béla a piros lámpánál, a sorban elsőként várta, hogy szabad jelzést kapjon, közben mögötte, az úttest szélességét kihasználva a sor jobb oldalán, az autók mellett szabályosan haladva Yamaha motorjával gurult előre a 28 éves Gábor.

A forgalomirányító készülék épp addigra váltott zöldre, mire a sor elejére ért, így a motoros megállás nélkül hajtott be a kereszteződésbe, hogy egyenesen is folytassa útját. A szabad jelzésre Béla is elindult a taxijával, ám miután mindketten átértek, a szélső sáv szélén parkoló autók miatt nem maradt hely, bekövetkezett a baleset.

A taxival nagyjából egy vonalban mozgó Gábor egyszerűen nem fért el, balra kitérni a sárga Opel Corsa miatt lehetetlen volt, így az út szélén parkoló első autónak ütközött. A motoros jobb kormányával érintette az álló jármű bal hátsó lámpáját, majd jobb lábszárát is beütötte az autó hátuljába – az ütközés után felborult, az úttestre zuhant. A motoros az ütközésben 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, a lábát törte.

Béla ellen természetesen büntetőeljárás indult, a bíróság a vádlott és a sértett vallomásai, valamint a szakértői vélemények alapján hozta meg az ítéletet.

Béla szerint ő nem hibázott

Ami a taxist illeti, ő nem ismerte el a felelősségét. Béla a bíróság előtt elmondta, hogy a kereszteződésen átérve koppanó hangot hallott, ezután nézett a jobb oldali visszapillantó tükörbe, melyben azt látta, hogy 8-10 méterrel az autója mögött, a parkoló járművek mellett esett el egy motoros. A sofőr állította, hogy előtte nem látta Gábort a motorján.

Hangsúlyozta, hogy miután látta a motorost elesni, azonnal megállt, odament hozzá, megkérdezte, hogy megsérült-e, sőt rendőr, mentő helyszínre hívását is felajánlotta. Béla szerint neki a motoros azon túl, hogy „fáj a lába”, semmit nem mondott, de ő „érezte, hogy ebből baj lesz”.

Béla ragaszkodott ahhoz, hogy Gábort a hátranézés előtt nem látta, valamint a motoros és az autója között nem történt ütközés, ő a motort nem előzte meg, nem ment neki. Úgy vélte, a motoros azért ment a parkoló autónak, mert nem lassított.

Gábor természetesen másképp idézte fel a történteket. Ő azt mondta, folyamatosan, kb. 20 km/órás sebességgel haladt a kereszteződés felé, majd miután látta, hogy a lámpa zöldre váltott, lassítás nélkül ment is tovább, miközben a taxi még állt.

Körülbelül a kereszteződés felénél balra nézve úgy látta, hogy a sárga Opel bal eleje a motor hátsó kereke vonalában lehetett. Elmondása szerint ekkor lassítani kezdett, de annyira már nem tudott lelassítani, hogy be tudjon sorolni a taxi mögé, ahogy akkorát sem tudott fékezni, hogy elkerülje a parkoló autóval való ütközést.

Látni kellett volna a motorost

Az ügyben természetesen igazságügyi műszaki szakértőt is meghallgattak, akinek szakvéleménye szerint a balesetben két, változó mozgású jármű szerepelt, az álló helyzetből gyorsuló taxi, valamint a másik, folyamatosan haladó motoros, aki a kereszteződéshez érve a a jelzőlámpa miatt a sebességét csökkentette, majd a lámpa zöld jelzésére folyamatosan gyorsulva elhaladt a taxi mellett. A szakértő úgy vélte, Bélának a taxi előtt valamivel jobbra, körülbelül 1-1,5 másodpercre látnia kellett a motorost.

Az igazságügyi orvosszakértő szakértő véleményében kifejtette, hogy a sérülések büntetőjogi gyógytartama – figyelembe véve a törést, valamint a sérülés jellegét – a nyolc napot meghaladta, a tényleges gyógytartam kb. 6-8 hét volt. Gábor – és a megítélés szempontjából Béla – szerencséjére súlyos egészségromlás, maradandó fogyatékosság, szövődményes gyógyulás nem volt várható.

Tankönyvi gondatlanság

A bíróság álláspontja szerint ha a két gépjármű a kereszteződésbe szabályosan, valamennyi szabály betartásával érkezik ugyanabban sávban, akkor mind a vádlottnak, mind a motorkerékpárt vezető sértettnek el kellett volna haladnia a parkoló gépjárművek mellett.

A Bélát képviselő Dr. Janklovics Ádám ügyvéd álláspontja szerint kifejezetten jogi mérlegelést kívánt meg, hogy az adott közlekedési szituációban a vádlottnak számítania kellett-e arra, hogy autója mellett jobbról megjelenik egy másik jármű.

A bíróság szerint mivel Béla a közlekedési jelzőlámpa zöld jelzésekor álló helyzetből indult el, igenis számítania kellett arra, hogy mellette jobb oldalról, előresorolás céljából motorkerékpár jelenhet meg, haladhat el. A Gábor által vezetett motorkerékpár a kereszteződésbe behajtva több méterre megelőzte a taxit, ebből pedig az következett, hogy Bélának kellő körültekintés mellett látnia kellett volna az autója mellett elhaladó, előresoroló Yamahát.

A bíróság a fentiek alapján megállapította, hogy Béla elkövette a Btk. 235. § (1) bekezdésébe ütköző közúti baleset gondatlan okozásának vétségét. A büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott büntetlen előéletét, a hosszú, makulátlan közlekedési múltját, valamint az időmúlást. Ezzel szemben súlyosító körülményként esett latba, hogy az esetben több gépjárművet ért anyagi kár.

A taxist végül 250 000 forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság, amelyre Béla anyagi helyzetére tekintettel 10 havi részletfizetést engedélyezett, havi 25 ezer forintos részletekkel.