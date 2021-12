A Forma-1 történetében 30. alkalommal dönt majd az egyéni világbajnoki cím sorsáról a szezonzáró, ám az szinte példátlan, hogy a bajnoki riválisok pontegyenlőséggel vágjanak neki az utolsó fordulónak.

1974-ben – 14 fordulót követően – a mclarenes Emerson Fittipaldi és a ferraris Clay Regazzoni érkezett a szezonzáró Amerikai Nagydíjra így, most, az F1 történetében mindössze másodszorra, a címvédő Lewis Hamilton és a Red Bull-os kihívó, Max Verstappen áll 369,5-369,5 ponttal a vasárnapi finálé, az Abu-dzabi Nagydíj előtt. (Az előny a hollandnál van, eddig eggyel több, kilenc futamot nyert, de az angol még ebben a tekintetben is egyenlíthet a Yas Marinán.)

Szinte hihetetlen, hogy 20 fordulót követően itt állunk, ehhez a helyzethez sok szerencse, pech, műszaki problémák és incidensek vezettek, ráadásul a versenyigazgatóság és a versenybírák sokszor vitatható döntései is szerepet játszottak. Alábbi válogatásunkban az FIA joggal kritizálható, véleményes idei döntéseit szedtük csokorba, ráadásul mindegyikről el is mondhatjátok a véleményeteket.

Bahreini Nagydíj

Rögtön a szezonnyitó vitatható momentumot hozott. Az FIA jó ideje gúnyt űz a pályahatárokból, pályánként változik, hol abszolút határ a fehér vonal, hol, melyik kanyarban fér bele kisebb kiszaladás, hol számít csak a kerékvető teljes elhagyása.

A szahíri pályán a 4-es kanyar volt ilyen képlékeny, a hétvége kezdetén még ki lehetett ott szaladni, ám a futamra már elvileg tilos volt. A vezető Hamilton ennek ellenére 38 körből 29-ben szélesített ott, és amikor szóltak neki, hogy ez nincs rendben, rá is csodálkozott.

A hajrában a friss gumikon érkező Verstappen éppen ott, a pályát kiszélesítve előzte meg Hamiltont, de a csapat utasítására inkább visszaadta a pozíciót a mercedeses címvédőnek, és miután nem volt képes újra az angol közelébe kerülni, kénytelen volt a 2. hellyel beérni.

A bajnokság állása a futam után:

1. Hamilton – 25 pont

2. Verstappen – 18 pont

Jó döntés született? Hamilton kihágásai után belefért volna Verstappen előzése is 53% (132) Verstappen jól tette, különben rosszabbul járt volna 14% (34) Hülyeség az egész, mindig a fehér vonal legyen a határ! 33% (81)

Emilia-romagnai Nagydíj

2020 után idén is futamot rendeztek Imolában, rögtön a második fordulót. A verseny vizes pályán kezdődött, de ez sem tartotta vissza Verstappent és Hamiltont a kemény csatától: a 3. rajkockából előretörő holland ellentmondást nem tűrően terelte ki a Tamburellónál a támadó címvédőt, hogy megőrizze a vezetést.

Bár igen belemenős manőverről volt szó, a versenybírók nem találtak benne kivetnivalót, Verstappen megúszta büntetés nélkül. A holland aztán meg is nyerte a versenyt, míg Hamilton kicsúszás után, a jelenlegi és leendő csapattársa, Valtteri Bottas és George Russell balesete miatt elrendelt piros zászlós megszakítás után a 2. helyig kapaszkodott vissza.

A bajnokság állása a futam után:

1. Hamilton – 44 pont

2. Verstappen – 43 pont

Jó döntés született? Igen, hagyták őket versenyezni 70% (145) Nem, Verstappen szabálytalan volt, büntetni kellett volna 30% (61)

Azerbajdzsáni Nagydíj

A szupergyors utcai verseny a korábbi években is hozott már káoszfutamokat, így nem is volt meglepő, hogy 2021-ben is vitathatóan alakult a bakui verseny.

A futam elején viszonylag gyorsan kialakult a Hamilton, Verstappen, Perez sorrend a top3-ban, majd a bokszkiállások után a Red Bull-osoknak sikerült a Mercedes angolja elé kerülnie. Ugyanez volt a sorrend Lance Stroll nagy, célegyenesbeli balesetét követően is, ám a 46. körben Verstappen defekttel vágódott az egyenes végén a falnak.

A versenyigazgató Michael Masi csak hosszú kivárás után rendelte el a piros zászlós megszakítást, később pedig, mindössze két körre álló rajtot hirdetett. Hamilton – saját hibájából – csúnyán elrontotta az első kanyar féktávját, a top10-en kívül zárt. A futamot lefutottnak lehetett volna nyilvánítani, de biztonsági autós befejezésnél, sőt valószínűleg akár repülő rajtos folytatásnál is legalább 2. lehetett (+18 pont) volna a címvédő, így viszont mindkét éllovas nullázott.

A bajnokság állása a futam után:

1. Verstappen – 105 pont

2. Hamilton – 101 pont

Jó döntés született? Igen, így volt fair, Hamilton bénázta el 76% (160) Nem, Verstappen balesete után le kellett volna inteni a versenyt 24% (50)

Brit Nagydíj

A Forma-1 történetének első sprintfutamán is komoly csatát vívott a rajt után Verstappen és Hamilton, ám vasárnap jött az ismétlés, ráadással. A rajtot követően megint öldöklő csatát vívott a két bajnoki éllovas, ám a küzdelem nem tartott sokáig, a Copse-nál összeért a belülről próbálkozó angol és a kívülről – talán túl ambiciózusan – védekezni próbáló holland, utóbbi el is szállt, a falban végezte.

Míg a Red Bull-ost kórházba szállították, a versenybírók a balesetben túlnyomórészt, de nem kizárólagosan felelős Hamiltont tíz másodperces büntetéssel sújtották. A címvédőt ugyan időlegesen a 4. helyre ejtette a büntetés, de gyakorlatilag egy teljes futama volt az előrekapaszkodásra, amit sikerrel is abszolvált, győzni tudott otthon, 25 pontot hozva így a hétvége előtt 32 pontos előnyben lévő Verstappenen.

A bajnokság állása a futam után:

1. Verstappen – 185 pont

2. Hamilton – 177 pont

Jó döntés született? Versenybaleset volt, Hamiltont büntetni sem kellett volna 21% (47) Verstappent kellett volna büntetni 7% (16) Hamilton sokkal komolyabb büntetést érdemelt a rivális kilökéséért 72% (165)

Belga Nagydíj

Pontok a semmiért. A 2021-es Belga Nagydíj minden idők legrövidebb Forma-1-es versenye volt, miután a szűnni nem akaró őszi esőben összesen 2+1 kört tett meg a mezőny a spa-francorchamps-i pályán.

Többszöri halasztás után a biztonsági autó mögött két kört tett meg a mezőny, majd újabb várakozás következett, végül megint csak a safety car mögött vágtak neki a továbbra is versenyzésre alkalmatlan aszfaltcsíknak, hogy aztán végleg lezárják a futamot.

Az F1-rajongótól az alkalmi nézőig senki sem érezte ezt igazi versenynek, ám a szabályok betűje szerint eredményt hirdettek, így Max Verstappen az első helyét, Lewis Hamilton a harmadikért kapott (fél)pontokat, ami ekkor tovább növelte a holland előnyét. Megérdemelték? Szinte mindenki azt mondaná erre, hogy nem, jobb lett volna ejteni az egészet, ám a versenyigazgató, Michael Masi – minden bizonnyal a jogtulajdonos Liberty Media érdekének megfelelően, a szerződések formai kielégítésére – versenynek nyilvánította az özönvizes délutánt.

A bajnokság állása a futam után:

1. Verstappen – 202,5 pont

2. Hamilton – 199,5 pont

Jó döntés született? Igen, ha már nekivágtak, megérdemelték a félpontokat 18% (42) Nem, kutyakomédia volt az egész, szégyen, hogy pontokat osztottak 82% (195)

Olasz Nagydíj

Monzában a bajnoki riválisok elkerülték egymást a sprintversenyen, de a vasárnapi nagydíjon mindent „bepótoltak”: a vezető Daniel Ricciardo mögött már az első körön, a de la Roggia sikánnál összeértek, majd féltávnál, miután a holland keservesen lassú bokszkiállás után visszaesett, újra találkoztak. A friss gumikon a pályára épp csak visszatérő Hamilton kicsit előrébb volt a Variante sikánban, de Verstappen nem engedett, a belső ívet levágva a Mercedesnek ütközött, az ellenfél autójának tetején kötött ki.

A versenybírók elsősorban Verstappent látták felelősnek a balesetben, ezért háromhelyes rajtbüntetést osztottak ki neki a következő fordulóra, a szocsi Orosz Nagydíjra, emellett két büntetőpontot is kapott. (A büntetés végül nem számított sokat, a Red Bull ugyanis taktikai motorcserét vállalt, amivel a mezőny legvégére került, az eső miatt kaotikussá vált futam hajrájában pedig malaca volt, Hamilton mögött a 2. helyre keveredett.)

A bajnokság állása a futam után:

1. Verstappen – 226,5 pont

2. Hamilton – 221,5 pont

Jó döntés született? Igen, Verstappen túlment a határon Monzában 64% (202) Nem, korábban is belefért ugyanez, nem kellett volna büntetni 36% (115)

Brazil Nagydíj, 1. menet

Úgy tűnik, a felek hagyományt teremtettek: ha a hétvégén sprintfutam van, akkor balhé is lesz. Interlagosban korán kezdték, hiszen már az időmérő után állt a bál, ugyanis Hamilton – akkor még csak feltehetően – szabálytalan hátsó szárnnyal hozta fölényesen a pole-t, a parc fermében Verstappen pedig saját kezűleg „ellenőrizte” a DRS nyílását.

Miután bebizonyosodott, hogy a Mercedes szárnya – a milliméter töredékével – szélesebbre nyílott a megengedettnél, Hamiltont kizárták, azaz a rajtrács végére száműzték – a sprintversenyre. (Jó kérdés, hogy ez megfelelő büntetés volt-e, nem a valódi nagydíjra járt volna.)

A fogdosós Verstappennek is felelnie kellett a versenybírók előtt, de a holland a rivális autójának piszkálásáért végül nem kapott érdemi büntetést – az 50 ezer eurós bírság a hétköznapi embernek igen sok, de a hollandnak semmilyen hátrányt nem jelentett a pályán.

A bajnokság állása a futam után:

1. Verstappen – 315,5 pont

2. Hamilton – 293,5 pont

Jó döntés született? Igen, mert a rövid kis érintés semmilyen következménnyel sem járt 69% (131) Nem, az ellenfél ne piszkálja a másik autóját, rendes sportbüntetés kellett volna 31% (60)

Brazil Nagydíj, 2. menet

Az interlagosi sprintfutam előrevetítette, hogy Hamilton lehet a favorit vasárnapra, hiszen már szombaton egészen az 5. helyig kapaszkodott előre a mezőny végéről. Az elképesztő tempó vasárnapra is megmaradt, amire Verstappennek nem is nagyon volt válasza, már azon kívül, hogy a 48. körben a 4-es kanyart „kiegyenesítve” kiterelte a támadó Mercedes-pilótát.

Hamilton végül 11 körrel később így is, úgy is megelőzte a hollandot, akit a versenybírók nem büntettek a szemre semmiképp sem sportszerű húzásáért, így végül lemaradva, de még az üldöző Bottas előtt lett 2.

A bajnokság állása a futam után:

1. Verstappen – 332,5 pont

2. Hamilton – 318,5 pont

Jó döntés született? Igen, hagyták őket versenyezni 56% (108) Nem, piszkos manőver volt, Verstappen büntetést érdemelt volna 44% (86)

Szaúd-arábiai Nagydíj

Friss még az élmény, részletekbe nem kell és talán nem is érdemes menni a hosszú, zavaros egy biztonsági autós, két piros zászlós és három virtuális biztonsági autós szakasszal tagolt dzsiddai futamot illetően, de kiemelésre érdemes, hogy miután Verstappen és Hamilton többször is összecsapott, a holland pedig sportszerűtlenül szerzett előnyt, a versenyigazgatástól érkezett üzenetet továbbítva a csapat az ellenfél elengedésére szólította a hollandot a 37 körben.

A dolog nem úgy sült el, ahogy általában, Verstappen ugyanis igyekezett „okosan” megoldani a manővert, hogy még a DRS-detekciós pont előtt maga elé engedje Hamiltont, aki viszont nem értette, miért is kóvályog előtte kiszámíthatatlanul a Red Bull-os, aki ráadásul nemes – vagyis nemtelen – egyszerűséggel rá is fékezett, amikor a Mercedes-pilóta közvetlenül mögéje ért. A ráfutást mindketten túlélték, Hamilton pedig később egyértelműen maga mögött hagyta a hollandot, ám a vizsgálatot így sem úszhatták meg.

A versenybírók végül, jó pár órával a futamot követően Verstappent találták vétkesnek, ám a baleset okozásáért mindössze a végeredményt nem befolyásoló 10 másodperces időbüntetést – plusz két büntetőpontot – adtak neki, így most vasárnap szinte a nulláról, pontegyenlőségben vághatnak neki a mindent eldöntő abu-dzabi versenynek.

A bajnokság állása a futam után:

1. Verstappen – 369,5 pont

2. Hamilton – 369,5 pont

Jó döntés született? Igen, mindketten bénáztak, Hamilton előbb is elmehetett volna mellette, ha akar 67% (124) Nem, egyértelműen csak látszatbüntetés volt, pedig ilyen piszkos húzásért többet érdemelt volna Verstappen 33% (61)

A Szaúd-arábiai Nagydíjat és persze a világbajnokság állását, a szezonzáró kilátásait ma este a Vezess Csapatrádió legújabb, 19 órakor kezdődő adásában alaposabban is kivesézzük majd, nézzetek minket a Vezess YouTube-csatornáján!