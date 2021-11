Számos ponton, megannyi helyzetben és szinte az összes pillanatban tehetünk azért, hogy az autónkat egy lépéssel közelebb lökjük a szerviz, vagy a végső megsemmisülés felé. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de érdemes szinte mindet mindig fejben tartani ahhoz, hogy az alkatrészei, és ezzel a mi idegeink szálai is tovább bírják.

Érdemes többfelé bontani ezt a szálat. Vannak azok a tevékenységet, amik a használaton, vezetési stílusunkon múlnak és azon, hogyan állunk a közlekedéshez és az autó kezeléséhez, mennyire értjük azt, mit is csinálunk éppen. Ezt Földes Attila csodásan összegyűjtötte korábban nektek, így most inkább a mechanikai pontokra koncentrálunk, amikhez nem kell szerelőnek lennünk, hogy észrevegyük, ha probléma készülődik.

Ne féljünk letekernni a kupakokat a motortérben és belenézni a tartályokba

Vízfogyás

A modern autók motorját folyadékhűtés tartja optimális hőmérsékleten menet közben. Ez nem tiszta vizet jelent, hanem fagyálló folyadékkal kevert desztillált vizet, amit nevezzünk hűtőfolyadéknak. Ha ez fogy, a hűtőrendszer hatékonysága romlik, ha elfogy, a hűtés nagyrészt megszűnik, a motor túlmelegszik és átéghet a hengerfej-tömítés, megvetemedhet a hengerfej, majd a blokk illetve be is sülhet motor. Mert az átlyukadó hengerfej-tömítéstől a hűtőfolyadék összekeveredik a motorolajjal és ez a tejeskávé színű trutyi nem keni megfelelően a motort.

Hogyan figyeljünk rá? Egyszerűen, a motorháztetőt felnyitva a legtöbb autóban közel átlátszó kiegyenlítő-tartályt láthatunk a hűtőrendszer részeként. Ha ezen nem látunk át, akkor még hideg motornál tekerjük le a tartály kupakját és egyszerűen nézzünk bele. Ezt érdemes időnként megtenni, ha észrevesszük, hogy fogy, tölteni rá egy kis desztillált vizet, fagyállót vagy készre kevert hűtőfolyadékot, majd mihamarabb megkeresni és megszüntetni a fogyás okát egy autószerelővel.

Keréknyomás-ellenőrzés

Minden autóhoz megadja a gyártó az optimális levegőnyomást a gumikban. Eltérő méretű felnikkel és gumikkal szerelnek szinte minden autót, így az adott autóhoz többféle adat is tartozhat. Ha nem megfelelő nyomással használjuk a gumikat, azok idő előtt tönkremehetnek, félrekophatnak. A túl alacsony vagy túl magas nyomás balesetveszélyes is lehet, de ez csak elég szélsőséges esetekre igaz.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy jól legyen beállítva a keréknyomás? A gyártók általában elhelyezik valahol az autón egy matricán a szükséges adatokat, legtöbbször a vezető oldali ajtókereten kell keresnünk, de van, hogy a tanksapka belső felén. A technikai része egyszerű, bármelyik benzinkúton találunk kompresszort nyomásmérővel, ha pedig kell, a benzinkutas szívesen segít is beállítani a megfelelő nyomást.

Futómű-beállítás

Az autó tökéletes üzemeltetéséhez és használatához elengedhetetlen, hogy a futómű tökéletesen be legyen állítva. Ha ez nem teljesül és a kerekek nem futnak tökéletesen párhuzamosan, ha a kerékdőlés nem optimális, ha a kerekek nem függőlegesek (eltekintve a negatív kerékdőlésre beállított autóktól), abból több probléma is adódhat. Nem lesz biztos és egyenes a futás, ami vezetés közben nem csak zavaró, de veszélyes is lehet, emellett pedig a gumik rendellenesen fognak kopni, ami idő előtti kiadásokat okoz.

Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a futómű jól van beállítva? Egyenes úton figyeljük meg, hogy lazán tartott kormánnyal húz-e valamerre az autó, fékezésnél csinál-e ilyet és nézzünk rá a gumikra, hogy a belső és külső felük ugyanolyan arányban kopott-e. Ha bármelyik esetben rendellenességgel találkozunk, keressünk fel egy szerelőt, mert ezt otthon nem fogjuk tudni megoldani.

Csúszik az ékszíj

Nagyon egyszerű kideríteni, hogy autónk motorjának ékszíja, vagy szíjai közül valamelyikkel probléma van. Az elöregedett, megkeményedett szíj bizonyos fordulatszámoknál egyszerűen felsír és sikító hangot ad, valószínűleg mindannyian hallottunk már hasonlót. Erre több dolog is adhat okot: nem elég feszes már a szíj, elöregedett, vagy az egység, amit meghajt, nem üzemel megfelelően és szorul.

Milyen problémákat okozhat? Ékszíj illetve hosszbordás szíj hajtja meg a kormmányszervó-szivattyút – ha hidraulikus a szivattyú –, a légkondicionáló kompresszorát, a generátort és a vízpumpát is. Ha csúszik a szíj, ezek a berendezések nem működnek megfelelően. Gyenge lesz a kormányrásegítés, a légkondi, de az üzemben fontosabb a motor hűtése és a töltés, ha ezek gyengék, vagy megszűnnek, a motor leállhat, vagy hűtés nélkül tönkre mehet.

Szervószivattyúban az olaj ellenőrzése

A hidraulikus rásegítésű kormányművekben hidraulikafolyadék működteti a szerkezetet. Hasonlóan a hűtőrendszerhez, ennek is külön kiegyenlítő-tartálya van a motortérben. Ahhoz, hogy a rendszer megfelelően működjön, a hidraulikafolyadék mennyisége és állapota is fontos. Ellenőrizzük, hogy az üzemhez elegendő folyadék van-e a tartályban, ha nem, akkor töltsünk rá erre megfelelő folyadékot és szóljunk a szerelőnknek, hogy fogyott belőle, valahol hibás lesz a rendszer.

Milyen gondot okozhat a kevés folyadék? Gyengülhet, vagy teljesen meg is szűnhet a kormányrásegítés. Mivel ezeket a kormányműveket rásegítéssel tervezték, anélkül kimondottan nehéz lesz elfordítani a kormányt menet közben is. Nem lehetetlen, hiszen mechanikai alkatrészről van szó, ami működőképes marad, de a hirtelen megszűnt rásegítés ijesztő lehet. Ellenőrizzük rendszeresen, hogy van-e benne megfelelő mennyiségű folyadék.

Figyelj az üzemanyagszintre!

Lehet, hogy kevesen gondolnák, de az is problémát okozhat, ha folyton kevés üzemanyaggal autózunk. Ha mindig csak párezer forintért tankolunk és leginkább akkor, ha már fekszik a mutató, akkor elég rosszat teszünk az autónknak, de leginkább a pénztárcánknak.

Milyen gondot okozhat a kevés üzemanyag? Az üzemanyag szivattyú halálát idézhetjük elő ezzel a rossz szokással. A szivattyú a legtöbb autóban az üzemanyag tankon belül kap helyet, mivel mechanikai alkatrész mozgó belső elemekkel, hűtésre van szüksége, aminek a szerepét az üzemanyag tölti be. Ha fél alatti üzemanyag szinttel autózunk sokat, a szivattyúnak nem lesz megfelelő hűtése, megszorulhat, tönkremehet. Az autó mozgásképtelen lesz, a javítás költséges, az pedig nem jelent többletköltséget, ha mindig fél tankra tankolunk rá 2-3 ezer forintért, nem pedig üres tankra.

Dízelmotoros autóknál végképp nem jó hagyni kiürülni a tankot. Egyrészt túl csekély gázolajszinttel nem fut le a részecskeszűrőben lévő korom hamuvá égetése, a szűrő regenerálása. De ha nincs is az autóban részecskeszűrő, alacsony gázolajszinttel sok levegő marad a tartályban és télen a levegőben lévő pára a hőmérséklet-ingadozásoktól lecsapódik, összegyűlik a tank alján, majd ott és az üzemanyagszűrőben – csökkenő hőmérséklet mellett – fagyást, dugulást okozhat.

Nagyobb a gond kánikulában. Amikor az autó a dugóban, 30-35 Celsius-fokos hőmérsékletben a felhevült (kb. 60 fokos) aszfalt felett araszol, akkor tankban lötyögő kevés üzemanyagot fűtőhatás éri. Ettől a gázolaj felhígul, és korántsem keni úgy az üzemanyag-ellátás elemeit, ahogy kellene, így fokozott kopás lép fel. Egy alkalom nem valószínű, hogy maradandó károsodást okozna, de a rendszeresen alacsony gázolajszint megrövidíti a nagynyomású elemek, legfőképpen a nagynyomású szivattyú élettartamát. Részletek itt.

Gyújtáshibák ignorálása

Gyújtógyertyák, gyújtókábelek és gyújtótrafó(k) cseréjével olcsón megelőzhető a gyújtáskimaradásból fakadó költséges motorhiba.

Milyen hibát okozhat a rossz gyújtás? Tökéletlen gyújtással a befecskendezett, de el nem égő benzin a gyújtáshibás hengerben lemossa a hengerfalról a motorolajat, így abban a hengerben erősen megnő a kopás, majd csökken a kompresszió és jöhet a motorfelújítás. Vagy a csere egy talán jobb bontott motorra.

Fékfolyadék állapota

Egy autóban sokkal több folyadék dolgozik, mint azt sokan talán gondolnák. Ilyen a fékrendszer is, amiben szintén folyadék üzemel, a fékpedál lenyomására fékfolyadék áramlik a rendszerben és szorítja rá a fékpofákat a dobokra, vagy a tárcsákra. Ez egy zárt rendszer, ha tökéletes, akkor nem szennyezheti semmi a folyadékot, de hibás rendszer esetén ez előfordulhat és emellett a folyadék is öregszik.

Milyen hibát okozhat a rossz fékfolyadék? Fékhatás gyengülést és teljes elvesztést is, ami balesetveszélyes. A szivárgó rendszerbe kerülhet levegő és víz is, amitől megváltozik a folyadék viszkozitása, összenyomhatóvá válik, amitől gyengül a fékerő, a pedálon szivacsos érzést kapunk fékezéskor. További gond, hogy a túlhasznált fékfolyadék tönkreteheti a blokkolásgátló hidraulikatömbjét. Éppen ezért bizonyos időközönként, többnyire 3-4 évenként ezt cserélni kell, használt autó vásárlásakor ezt érdemes a motorolajjal és szűrőkkel együtt megtenni.

Motorolajszint-ellenőrzés

Az egyik legáltalánosabb és legegyszerűbb dolog, amit tehetünk az autónkért, hogy rendszeresen ránézünk, van-e a motorban megfelelő mennyiségű olaj. Hideg motornál a nívópálcát kihúzzunk, letöröljük, visszadugjuk, majd újra kihúzzuk, a végén lévő jelzéseken pedig látni fogjuk, mennyi olaj van a motorban. A minimum és maximum jelzések között jók vagyunk, de ha fogyást veszünk észre, töltsünk rá, és konzultáljunk a szerelővel!

Mindig gond, ha fogy a motorolaj? Sok motornál üzemszerű, hogy bizonyos kilométerenként megeszik némi olajat is, nem ritka, hogy 2-3000 kilométerenként 1-1 deci eltűnik, ezzel egyszerűen annyi a dolgunk, hogy figyeljük és időközönként rátöltünk. Jelentősebb fogyás esetén viszont romolhat, vagy megszűnhet a motor kenése, az alkatrészek megszorulnak és lehet, hogy a motor javíthatatlanná válik, így erre nagyon fontos odafigyelni.

Figyelem! Az is baj, ha a maximum fölötti az olajszint! Ez egyrészt a katalizátort károsíthatja, ami igen drágán cserélhető. A felső nívó fölé töltött olajjal a másik baj, hogy az olajban tocsogó forgattyústengely felhabosítja az olajat és emiatt az olajszivattyú nem szív fel elegendő kenőanyagot. Így hiába volna olaj bőven, a csapágyak kenése mégis elégtelen, ami a motorhibához vezet.