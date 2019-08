Lejtőn lefelé száguldva valóban érdemes néha fékezni, de nem mindig. Hosszabb szakaszon sokkal hasznosabb visszaváltani egyet kettőt és úgy, aránylag fix tempóval, motorfékkel ereszkedni és csak akkor fékezni, ha az indokolt. Azt is szakaszosan, hogy legyen ideje a a rendszernek visszahűlni, így a fékbetétek, tárcsák nem kopnak, melegszenek annyira. Persze nem mindenki hülye, akinek ég a féklámpája lejtőn gurulva. Ha hibrid, vagy elektromos autó megy előtted világító féklámpával, akkor ő nagy valószínűséggel éppen tölti az akksijait, nem az üzemi féket használja. Csak mivel ettől lassul az autó, hasznos erről értesíteni a mögötte haladó autó vezetőjét.

Számtalan olyan rossz szokás van, amiket ha elég sokáig csinálsz, azok idő előtt gajra vághatják az autódat. Fogadjunk, hogy te is elkövetsz párat az alábbi ordas hibák közül. Segítünk felismerni az autógyilkos szokásokat:

Hibrid autóban gyakran ég a féklámpa, amikor az üzemi fék helyett motorfékkel lassít a vezető

Kéz a váltón

Biztos nagyon menő dolog a váltókar gombját markolászni, de mivel nem a Halálos Iramban tetszőleges részében szerepelsz, ahol másodpercenként négyszer kell fokozatot váltanod, így nyugodtan elengedheted, legközelebb is ott lesz a helyén. Tedd inkább mindkét kezed a kormányra, ahogy az oktatód is mondta és csak akkor nyúlj a váltóhoz, ha szükséges. Ha folyton rajta pihenteted a kezed, az is előfordulhat, hogy a szerkezet ezt rosszul viseli, hiszen nem arra tervezték, hogy fentről folyton nyomja valami.



Padlógáz

Alapból a lemezig taposott gázpedál nem lenne rettenetes nagy baj, legfeljebb a tankolás lesz utána fájdalmasabb, mint kellene. De alacsony fordulaton kövéret nyomni nem szép dolog. Lehet még tetézni, ha emelkedőn felfelé, vagy púposra pakolt, teleült autóban teszi ezt valaki. Ez különösen rosszat tesz a motornak, sokkal jobban megterheli, mint ha az ajánlott fordulaton kérnénk tőle a több erőt. Sok modern és közepesen modern autóban van váltásra figyelmeztető jelzés, de ezek sokszor csak a felfelé váltásban, gyorsulásnál segítenek és funkciójuk főleg annyi, hogy segítsenek a takarékos vezetésben. Amelyik autóban van visszaváltásra figyelmeztető jelzés, érdemes komolyan venni. Mert az ötösben, emelkedőn, 1100-as fordulaton aszfaltig nyomott gázpedál nem a motor barátja.

Túlterhelés

Minden autó kézikönyvében, műszaki adatai között megtalálható a maximális terhelhetőség, de ez senkit nem érdekel. Persze, mert pakolásnál senki nem méregeti, milyen nehéz cuccot, úti társat visz magával. Egyedül a térfogattal van kapcsolata a sofőrnek, hogy befér-e a cipelni kívánt poggyászhalom, vagy sem. Pedig a túlterhelés is rosszat tesz az autó minden porcikájának, kedve a karosszériától, a futóművön, motoron át a fékekig, amiknél akár 30 százalékos élettartam csökkenést is jelenthet.

A túlterhelésnél kevésbé káros, ha belül maradunk a terhelhetőségi határon, de felesleges dolgokat cipelünk az autóval, minden nap. Ez csak nagyobb fogyasztást és ezzel párhuzamosan magasabb káros-anyag kibocsátást okoz. Érdemes néha kirámolni a csomagtartóból a felhalmozódott potyacsomagokat, nehezékeket.

Rükvercből előre

Sokat tehetünk a mechanikus alkatrészek idő előtti elhasználódásáért, ha mostohán bánunk velük. Például az autó előre gurul, de mi már kapcsoljuk is a hátramenetet. Vagy fordítva, hátrafelé haladó autóban kapcsoljuk az egyest. Kézi váltós autónak sem tesz jót, de automatikus váltósban különösen sokat árthatunk vele. Tessék mindig állóra fékezni az autót az R és a D kapcsolása között.

A rendőrforduló gyakorlásáról nem kell lemondani, ha jól csinálod, álló helyzetben tolod majd az egyest:

Fekvőrendőr

Utálatos dolog a leánykori nevén sebességkorlátozó bordának, esetleg küszöbnek nevezett dolog, amit mindenki mégis inkább fekvőrendőrnek hív. Leginkább azért lehet gyűlölni, mert ritkán sikerül olyanra, hogy a megengedett sebességgel áthajtassunk rajta, károsodás nélkül. Hacsak nem rettenetes terepjáróval ugratunk át rajtuk.

Nem nehéz kitalálni, hogy a futómű mellett a lökhárító, olajteknő, kipufogó eshet áldozatul egy-egy rossz tempóval megközelített fekvőrendőrön áthaladásnál. Hasonló bajt hoz ránk a kátyú is, igaz, azt nem direkt teszik az útra.

Hibalámpák ignorálása

A műszerfalon világító színes lámpácskák nem a szórakoztatásunk miatt csinálják, amit csinálnak. Ha világít egy lámpa, érdemes visszafejteni, hogy vajon mire próbál éppen figyelmeztetni. Általában a pirosak hívják fel a figyelmet az igazán nagy bajra, a narancssárga már nem életbe vágó, de annak az okát is ki kell vizsgálni, és elhárítani a problémát.

Erről mindig eszembe jut fiatalkori hölgyismerősöm, aki az ezerkettesében fekete szigszalaggal orvosolta az olajnyomás visszajelző lámpa zavaró fényét. Nem volt jó ötlet.

Kuplungtaposás

A váltón tartott kézhez hasonlóan rossz szokás a kuplungpedálon pihentetni a lábat. Leginkább vezetésben bizonytalanoknál fordul elő, hogy lámpánál állva – vagy bármikor – lábukat a kuplungpedálon tartják. Hogy bármikor megtalálják. Eggyel rosszabb, ha várakozás közben még be is tapossák a pedált, hogy a kiemelőcsapágy is hadd kopjon.

Nagy fék

Nem hiszem, hogy nehéz megérteni, mennyire káros folyton nagy fékkel, szenvedő gumikkal megállni. Igaz, fékcsikorgást már aránylag nehéz összehozni egy ABS-es autóval, de hidd el, blokkolás nélkül is jobba fogy ilyenkor a gumi. Illetve az utasaid is előbb utóbb elfogynak, ha darabosan vezetsz.

Hideg motor gyötrése

Végül pedig az egyik legelemibb autógyötrő hibáról, a hidegen pörgetésről kell lemondani, ha céla hosszú motorélettartam. Hogy miért, az ebből a videóból kiderül: