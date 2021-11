Közeleg az év vége, a gyártók megtették már az összes fontosabb bejelentésüket, megtörténtek a leleplezések, sajtóbemutatók, egyre jobban kezd kirajzolódni, milyen újdonságok várhatók 2022-ben az autópiacon. Az alábbiakban 15 olyan frissülő, új generációba lépő vagy egyenesen vadonatúj típust gyűjtöttünk csokorba, amelyeket a Vezessnél nagyon várunk, és minden bizonnyal az Ti érdeklődésetekre is számot tartanak. Hosszú a lista, csapjunk is bele!

Citroën C5 X

2022 első felében várható a kereskedésekbe a Citroën C5 X. A gyártó szerint „repülőszőnyeg-hangulatot” kínáló modell a családi autót egyesíti a terepkupéssággal – ehhez passzol az emelt hasmagasság –, a kényelmet pedig az üzemmódfunkciókkal ellátott , a pneumatikus ütközőket acélrugós felfüggesztéssel párosító Advanced Comfort aktív felfüggesztés, valamint a „matracfinomságú” ülések biztosítják.

A 4805 mm hosszú, 1865 mm széles, 1485 mm magas autó tengelytávja 2785 mm, így a helykínálatra sem lehet panasz. A csomagtartó alaphelyzetben 545 literes, de hátsó üléseket síkba döntve 1640 literest kapunk. 225 lóerős plug-in hibridről van szó, melynek elektromos hatótávja 50 kilométer lesz, ráadásul villanyosan is akár 135 km/h-t érhetünk el.

Dacia Jogger

A Dacia jövő év első felében – sőt, valószínűleg első negyedében – küldi piacra új, a nagycsaládosok új favoritjának ígérkező modelljét, a Joggert. A kicsit felfújt Logan kombira emlékeztető, hét üléssel is kérhető crossover a Logan MCV és a Lodgy utódja lehet ebben a tekintetben.

A Dacia Jogger 4547 mm hosszú, 1784 mm széles, 1632 mm magas lesz, 2879 mm-es tengelytávval, mindezekhez öt ülésnél 708/1809 l, hét ülésnél 160/565 literes csomagtér társul. A három üléssor külön-külön tetőablakot kap majd – az ötszemélyes kettőt, a hétüléses hármat. Az üléseket ráadásul lépcsőzetesen építik be, a második sor 55 mm-rel magasabb az elsőnél, a leghátsó további 25 mm-rel van magasabban a másodiknál.

Szériafelszerelés lesz az integrált tetősín, az opciók között szerepel az ülésfűtés, az automata klímaberendezés, a kulcs nélküli nyitás és indítás, a szürkület-érzékelő, az elektromos kézifék, a tolatókamera, a holttérfelügyelet, valamint a parkolóradar. Kezdetben két erőforrással lesz megvehető: a 110 lóerős, 190 Nm-es, háromhengeres turbómotor mellett ott az ECO-G benzin-autógáz üzemű egység 40 literes LPG- és 50 literes benzintartállyal. 2023-tól már hibrid hajtáslánccal is elérhető lesz.

Ford Focus

A Ford népszerű kompaktja is frissül, a 2022-es modellévtől. Az átrajzolt motorházfedélnél fontosabb, hogy most először lesz elérhető az ütközést aktív elkormányzással elkerülő holttérfigyelő asszisztens, ahogy az automata váltós mild hibrid hajtáslánc is. Alapáras a LED-fényszóró, emellett a kategória legnagyobb, 13,2 hüvelykes érintőképernyője kerül a megújult Focusba.

48 voltos mild hibrid rendszerében az 1,0 literes benzinmotor 125 és 155 lóerős kivitelben érhető el, csak belső égésű motorral 100 és 125 lóerősként is vihető majd. A 1,5 literes dízel is kétféle teljesítményszinten kérhető, a 95 lóerős csak kézi váltóval, a 120 lóerős akár nyolcfokozatú automatával is

Honda Civic

Jövő ősszel érkezik meg Európába az ötajtós Civic 11. generációja, ötajtós kupéként. A japán gyártó új generációs platformján a kasztni 19 százalékkal merevebb, ami kényelmesebb rugózást, pontosabb vezethetőséget, valamint a zaj- és rezgésszint csökkenését eredményezi. Megnövelték a tengelytávot, a műanyag ötödik ajtónál a szélek felé költöztek a zsanérok, így a fejtér csökkenése nélkül került mélyebbre a tetővonal.

Másfél literes turbómotorral (180 LE) és kétliteres szívó benzinessel (158 LE) áll majd össze a hibrid hajtás, fokozatmentes CVT automata vagy hatfokozatú kézi sebességváltó lesz választható.

Range Rover

Jövőre jön a a Range Rover ötödik generációja. A külsőben nem lesz nagy változás, ahogy továbbra is két tengelytávval lesz elérhető, a nyújtott változatban (+20 cm) hét ülés is lehet. Az angol SUV-ban a légrugós felfüggesztést összehangolták a navigációs rendszerrel, az aktív kormányrásegítéssel és a tempomattal.



Kerülhet bele 24 irányban állítható masszázsülés, 34 hangszórós hifi, vírusokat is kiszűrő klíma.

A hagyományos belső égésű motorok (a benzinesek mild hibrid rendszerrel, a dízelek választhatóan azzal vagy anélkül) közül a V8-as a csúcs 530 lóerővel, a konnektoros hibridek 510 lóerős rendszerteljesítménnyel rendelkeznek, több mint 100 km-es tisztál elektromos hatótávval.

Mazda MX-30

Bár az egyértelmű slágertermék az a CX-30, 2022-ben a Mazda MX-30 is megújul. A faceliftnél fontosabb, hogy az elektromos modell megkapja a vadonatúj, a Mazda-specialitásnak számító Wankel-motorra épülő hatótávolság-növelő (fedélzeti áramfejlesztő) rendszert. Méterei maradnak a régiek: hossza 4395, szélessége 1795, magassága 1570 mm.

Mercedes EQB

Kicsit csalunk, mert még idén, decemberben kezdődik az értékesítés, de így is a listára kívánkozik az EQB. A legújabb kecskeméti Merci egy elektromos, hétüléses SUV, amely a GLB-re épül, de külsejében is jelzi eltérő mivoltát. 292, majd 228 lóerős kivitelben lesz elérhető, 66,5 kWh kapacitású és 100 kW-os gyorstöltővel is tölthető akkucsomaggal.

A térre nem lesz gond: a hátsó üléssoraiban akár öt gyermekülést helyezhetünk el egyszerre, a függönylégzsák pedig a leghátsó üléssort is lefedi.

Nissan X-Trail

Az USA-ban és Kínában jelent van, az európai vásárlók számára 2022 nyarán lesz elérhető a negyedik generációs X-Trail. Platformján osztozik Qashqaijal, így a fedélzeti áramfejlesztős e-Power hajtásláncon is. A 1,5 literes benzinmotor 157 lóerős, változó sűrítési viszonyú és az akkumulátorokat tölti, a hajtást a 190 lóerős villanymotor biztosítja.

Opel Astra

2022 elejétől lesz kapható a vadonatúj Opel Astra. A belső égésű és elektromos hajtásláncok széles választékával lép piacra az immár a Stellantishoz tartozó Opel a PSA EMP2 platformjára épül, karosszériája 14%-kal szilárdabb az elődénél, mérete viszont alig változik: a 4374 mm-es hosszúságához 2675 mm-es tengelytávot ad. A csomagtartó az üléseket ledöntve 1250 literig bővíthető.

A 110-225 lóerős teljesítménysávban rendelhető, kizárólag elsőkerék-hajtással. A belső égésű motorokhoz hatfokozatú kézi vagy nyolcfokozatú automata sebességváltó társul. A plug-in hibrid hajtásláncok 180 vagy 225 lóerőt teljesítenek, WLTP-s fogyasztásuk 1,4 l/100 km, tisztán elektromos üzemben akár 60 kilométert tudnak megtenni.

Az 1,2 literes benzinmotor 110 vagy 130 lóerős, utóbbi akár automata váltóval is rendelhető. Az 1,5 literes dízel legnagyobb teljesítménye 130 lóerő, tetszőlegesen kérhető kézi vagy automata váltóval.

2023-ban érkezik a tisztán elektromos változat, az Astra-e.

Peugeot 308

A 2022 legelején érkezik az ötajtós, március környékén a kombi az oroszlános francia márka alsó-középkategóriás modelljéből. Benzin- és dízelmotor, illetve konnektorról tölthető akkus benzines hibrid hajtás is lesz, 180 és 225 lóerős rendszerteljesítménnyel. Igen karakteres mintájú hűtőmaszkján már a Peugeot új, oroszlánfejes logója díszeleg.

Az új Opel Astra közeli rokona, formára is ahhoz hasonlít az új 308-as: 11 centiméterrel hosszabb (4367 mm), két centivel alacsonyabb (1444 mm) elődjénél, szélessége 1852, tengelytávja 2675 mm. A kombi (SW) 26 centivel hosszabb, tengelytávja 5,7 centivel több.

A hagyományos hajtású ötajtós csomagtere 412-1323 liter, a hibridé 361-1237, a kombinál a belső égésű motoros 609-1634, a konnektoros hibrid változat 548-1547 literes teret kínál.

Ami a hajtásokat illeti, a benzinesek sorhármasok, 1199 köbcentiből 110 vagy 130 lóerővel. A dízel négyhengeres, az 1,5 Blue HDi 130 lóerős, 300 Nm nyomatékkal, hatgangos kézi vagy nyolcfokozatú automatával. Új a plug-in hibrid, 180 vagy 225 lóerős rendszerteljesítménnyel. A villanymotor 110 lóerős, 320 Nm nyomatékú, hozzá 1598 köbcentis benzines motor párosul 150 vagy 180 lóerővel, 250 Nm forgatónyomatékkal. Nyolcfokozatú Aisin-automatával lesznek elérhetők.

Renault Mégane E-tech

Villanyautóként folytatja a Renault Mégane: a francia márka méltán népszerű kompaktja 2022 első felében már 160 kilowatt (218 LE) csúcsteljesítményű és 300 Nm maximális forgatónyomatékú elektromos erőforrással is ott lesz a piacon, de lesz belőle egy visszafogottabb verzió is (96 kW, 130 LE, 250 Nm) is.

A Zoéban használtnál 20%-kal nagyobb energiasűrűségű akkupakk 40 vagy 60 kWh-s változatban lesz elérhető, sorban 300 és 470 km-s WLTP-s hatótávolsággal.

A hatékony működésben szerepet játszik az új hőszivattyú; az akkumulátor és a villanymotor hulladékhőjét a fűtésben hasznosító, intelligens rendszer, valamint a navigációs rendszerre épülő prediktív töltésvezérlés, amely a töltési ponthoz közeledve optimális hőfokra melegíti vagy hűti az akkumulátort a gyorsabb, teljesebb töltésért.

Otthoni 10 amperes, 1,2 kilowattos konnektoros töltés mellett, a 32 amperes, 7,4 kilowattos töltőkön keresztül a nyilvános egy- és háromfázisú töltő 22 kilowattos töltéséig bármivel megbirkózik a Mégane – egyenáramról 130 kilowattal tölthető. Villámtöltővel 30 perc alatt 300 kilométerre elegendő energiához juthatunk.

Az élettartama végén 95%-ban újrahasznosítható anyagokból készült autó különleges, tűzbiztonsági töltőt is kapott, amely lehetővé teszi az amúgy hosszú órákon át olthatatlan villanyautótűz kialakulását.

A villany-Mégane 421 cm-es hosszához 207 cm-s tengelytáv társul, a csomagtartó – melyben külön helye van a töltőkábeleknek – alapesetben 440 literes.

Škoda Fabia

A cseh kisautó negyedik generációja 2022 első felében lép a piacra. A Fabia immár 4 méter fölé nőtt (4108 mm), szélesebb is lett (1780 mm), nagyobb a tengelytávja (2564 mm), és 380 literjével a kategória legnagyobb csomagterét is kínálja.

Kizárólag benzinmotorral lesz elérhető: az 1,0 literes, szívótorok-befecskendezéses motor 65 vagy 80 lóerőt tud, a két 1,0 literes, de közvetlen befecskendezéses, turbófeltöltős motor 95 vagy 110 lóerőre alkalmas, míg a csúcsverzió a jól ismert 150 lóerős, 1,5 literes benzines, amely 7,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 225 km/óra. A 110 lóerős motorhoz opció, a 150-eshez széria a DSG váltó.

Olyan extrákkal is kérhető – fűthető kormány, fűthető szélvédő, digitális műszerfal –, amelyek aránylag ritkák ebben a kategóriában.

Suzuki SX4 S-Cross

A Suzukinál 2020-ban álltak át a (mild) hibrid erőforrásokra, de az 1,4 literes turbómotort 48 voltos hibridkomponenssel párosító SX4 S-Cross 2022-re ezen túlmenően is megújul. A hét elején lesifotókon már meg is mutattuk, milyen lesz a ráncfelvarrott változat, kattints, ha szeretnéd szemügyre venni!

Toyota bZ4X

A hibridek terén úttörő Toyota sem kerülhette el, hogy beszálljon a villanyautó-piacra, így 2022-ben megérkezik a japán óriás első eleve akkumulátoros elektromos járgánya, a bZ4X. A furcsa név nagyon is beszédes: a bZ a beyond zerót (túl a zérón) a 4X az összkerékhajtást takarja.

A tengelyeket külön-külön elektromotor hajtja, a 71,4 kWh kapacitású, a padló alá beépített, sőt, a Subaruval közösen fejlesztett platform integráns részét képező akkumulátora 450 km hatótávot ígér. Az összkerékhajtású változat csúcsteljesítménye 218 lóerő, amelyhez 336 Nm nyomaték társul.

Volkswagen ID.5

A Golf-kategóriás ID.3-ast, valamint a Tiguan méretosztályába tartozó ID.4-est már ismerjük, de a VW újabb, az MEB-platformra épülő villanyautót dob piacra 2020-ban. Az ID.5 nem 100%-osan újdonság, hiszen az ID.4 sportosabb, kupésabb átértelmezéseként is tekinthetünk rá, de éppen ezért lehet vonzó azok számára, akik a már elérhető típust egy kicsit sótlannak találták.

Döntöttebb szélvédő, elöl és hátul is új lökhárító, csapottabb, kupés tetővonal, és az ebből következő alacsonyabb közeg-ellenállási együttható (0,28 helyett 0,26) jellemzik az ID.5-öst. Bár a fejtér hátul 1,2 cm-vel alacsonyabb kisebb, cserébe a csomagtartó 6 literrel tágasabb, 549 literes.

Az összkerékhajtású változat is lesz, az ID.5 GTX névre hallgat. A GTX 17 mm-rel rövidebb az alapverziónál (4582, 4599 mm), ám tengelytávjuk, így belső térkínálatuk megegyezik (2766 mm).

Biztosat még nem tudni, de valószínű, hogy az ID.5-be is a 77 kWh nettó kapacitású akkucsomag kerül, akár 520 kilométeres hatótávval. 204, 299 és 306 lóerős teljesítményszintekre számíthatunk, utóbbi kettő az összkerékhajtáshoz párosulhat.

