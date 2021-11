2021 különleges év a Vezess számára, hiszen idén 20 éves a magazinunk. Az év egyik nagy durranása, hogy elkészítettük a Vezess Katalógust.

A lap hátteréről azt érdemes tudnotok, hogy több mint tíz évig szerkesztőségünkben készült az Autókatalógus, amelyet most mások adnak ki. De annyira szerettük, hogy elkészítettük a saját katalógusunkat. Szinte ugyanazok az újságírók, szerkesztők dolgoztak hatalmas lelkesedéssel és szakmai alázattal a Vezess Katalóguson, akik korábban, hogy összeállítsuk az új autókat bemutató gyűjteményt. A Vezess Katalógus több mint 240 oldalas, amelyből 190 oldalon képes-szöveges tartalommal találkozhattok, mellé 50 oldalnyi műszaki adat társul. Ha te is úgy rajongsz az autókért, mint mi, akkor ott a helye a polcodon!

Vezess Katalógus 2022

Olyan újdonságokról olvashattok benne, mint a BMW i4, a Honda HR-V, a KIA EV6, a Mercedes-Benz EQS, de az olyan népszerű modellek, mint az Opel Astra, a Peugeot 308 vagy a Škoda Fabia, sem hiányoznak. Kíváncsi vagy a Dacia Joggerre vagy a Volkswagen legújabb villanyautójára, az ID.5-re? Ebben megtalálod! Nem elégedtünk meg a bemutatókkal, a 2022-es újdonságok mellé a Vezess Katalógusba írtunk autóteszteket a magyar utakon még nem látható újdonságokról, amelyeket a nemzetközi menetpróbákon próbálhattunk ki.

Összeállításunkban nemcsak az Európában kapható modellek szerepelnek, olvashattok a kínai piac autóiról is, ahogy nem maradtak ki az amerikai járgányok sem. Így például a Chery és a Nio mellett a Vezess Katalógusban szerepelnek az új amerikai fenevad, a 670 lóerős Corvette Z06, és a mifelénk is egyre népszerűbb Tesla modelljei is.

Gyakran számunkra is kihívás, ha egy adott autóról szeretnénk pontos adatokat szerezni, de a Vezess Katalógus ebben is segítségedre lehet. Ha tudni akarod, milyen erős vagy mennyire gyors a kedvenc autód, akkor a táblázatainkban megtalálhatod.

A 2022-es Vezess Katalógust már megtaláljátok országosan az újságárusoknál, vagy megrendelhetitek kedvezménnyel online, a kiadónktól, ide kattintva. Forgassátok olyan szeretettel, ahogy mi készítettük Nektek!

A Vezess Katalógus mellett számos újdonsággal készültünk az idei évben. Mivel továbbra is elsősorban digitális termék vagyunk, így elindult a Teletank és a Fedélzetmester videosorozatunk, és megszületett első podcastünk, a Vezess Csapatrádió is.