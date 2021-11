Idén már nyolc éves az SX4 S-Cross, a Suzuki 4,3 méteres kompakt crossovere. Ez egy viszonylag átlagos életciklus, de ha azt nézzük, hogy a Suzuki annak idején nem négy, hanem három év után küldte átfogó ráncfelvarrásra a típust, sejthető, hogy eredetileg nem tervezték ilyen hosszúra a modell pályafutását. Már most tudni, hogy hivatalosan november 25-én mutatkozik be az új változat, amelyet viszont már gyártanak Esztergomban, így könnyedén megnézhető a gyár udvarán.

Nyolc év vagy sem, a kémfotók tanúsága szerint az új modell – amelynek nevében az S-Cross előtt szokás szerint ott szerepel az SX4 típusjelzés is – oldalsó vonalvezetése szinte tökéletesen megegyezik a kifutó típuséval. Eltérést csupán a D-oszlop ablakbetétjének kontúrjai mutatnak. Véglegeset persze csak a műszaki adatok ismeretében tudunk majd mondani, de első ránézésre úgy tűnik, újfent csak modellfrissítésről van szó. Ugyanakkor pletykák szerint a karosszéria valamelyest hosszabb lesz, amely a látottak alapján az utastér méretét nem befolyásolja majd.

Ha így is történt, legalább legsúlyosabb terhét: az esetlen orrkialakítást ledobta magáról az autó. A bálnaszilákat idéző, függőleges rácsozatú hűtőmaszk és az ázsiai hatást magukon viselő fényszórók helyébe letisztult, erőteljes homlokzat került, és mintha a motorházfedél belépő éle is magasabban lenne, mint eddig – a szélvédő felé eső vonalai viszont megegyeznek az eddigivel.

A keretmentes hűtőmaszkot vízszintesen futó, széles krómsáv osztja ketté; ennek vonala egyben a modern, LED-es fényszóró belső tagolását is kijelöli. A megoldás csak Európában új, hiszen a 2019 óta különböző piacokon Maruti XL6, Suzuki Ertiga XL7 néven forgalmazott modellpáros már valami nagyon hasonlót alkalmazott – és ott is csak a fizimiska változott, mögötte a test változatlan maradt.

Ha a váz nem is változik, annál izgalmasabb a széles körben megújult technika. Az alapmotor mild hibrid rendszert (azaz fékenergia-visszanyerést és hatékony start-stop funkciót biztosító villanymotort) kap, opcióként összkerékhajtás és automata váltó is elérhető lesz. Ebben nincs persze szenzáció, így van ez jelenleg is.

A pletykák szerint lesznek viszont villamosított hajtásláncok. Úgy hírlik rövidesen full hibrid és plug-in hibrid hajtáslánccal is bővül a kínálat, valamint idővel (akár már 2023-ban) érkezhet egy tisztán elektromos variáns is. Ezek a konfigurációk minden bizonnyal annak az együttműködésnek az eredményeként kerülnek az S-Crossba, amelyet a Suzuki még 2017-ben kötött a Toyotával.

A Suzuki jelenleg nem rendelkezik saját villamosított hajtáslánccal: a Suzuki Swace öntöltő hibrid voltaképpen egy átcímkézett Toyota Corolla kombi, míg a hálózatról tölthető hibrid Suzuki Across egy módosított emblémájú Toyota RAV4 PHEV. Az S-Cross az Across alá tagozódik be, így nem valószínű, hogy ugyanazt a hajtásláncot alkalmazná, más plug-in hibrid rendszerrel viszont jelenleg nem rendelkezik a Toyota.

Ami a tisztán elektromos hajtásláncot illeti, az sokkal inkább a Toyota C-HR Kínában forgalmazott akkumulátoros kiviteléből (54,3 kWh akkumulátor, 201 LE teljesítmény, 400 km hatótávolság) származhat, mint a frissen bemutatott, vadonatúj padlólemezre épülő Toyota bZ4X-ből; ugyanakkor nem kizárt, hogy a Suzuki a Toyota technológiai tudásbázisához hozzáférve saját elektromos, illetve plug-in hibrid hajtásláncot tervez.

Fontos újdonság még a fent már említett, teljes LED-es fényszóró: a több szegmensből álló kialakítás arra enged következtetni, hogy a Suzuki mátrix LED rendszerű adaptív világítást alkalmaz, vagy legalábbis előkészítette annak későbbi bevezetését. Ennél a felsőbb kategóriákból ismert technológiánál az egyes LED-elemek be, illetve kikapcsolásával takarja ki a szemből érkező vagy előttünk haladó autót a fényszóró vezérlése, így biztosítva a vakításmentes, mégis intenzív világítást. A rendszert a szélvédő mögött kivehető kamera vezérli. A lökhárítóban jól látható egy további szenzor, amely fejlett vezetőtámogató funkciók (adaptív tempomat, ráfutásgátló vészfékrendszer, stb.) jelenlétére utal.

Még tíz nap és a fenti kérdések egy részére biztosan választ kapunk, talán arra is, hogy merre tart az SX4-gyel azonos alapokra épülő Vitara életútja.