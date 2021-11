Napjainkban egyre jobban látszik, hogy az autóipari leállást hozó chiphiány ellenére csak a digitális szolgáltatásoké a jövő. Sőt, talán ez a krízis jelzi igazán, hogy igény van a változásra: autóink egyre inkább egy integrált közlekedési hálózat építőkockái lesznek. A folyamatban élen járnak a frissen, villanyautóként fejlesztett típusok, amelyeknél már mindennapos az állandó internetes kapcsolat.

Ebben a rendszerben okostelefonos, avagy az adott autó fedélzeti rendszerére telepített alkalmazások hada segíti minket a haladásban, ad információt, könnyíti meg a mindennapokat.

Már annyi ilyen program akad, hogy szinte választani is nehéz, ezért most összeszedtük a legfontosabbakat, amelyekre egy kezdő villanyautósnak szüksége lehet.

Töltőpontok kereséséhez

Mobiliti

A Mobiliti alkalmazása megkerülhetetlen, a cég töltői többek között a Decathlon, Auchan és Spar áruházak parkolóiban, illetve Shell töltőállomásokon találhatóak meg, rengeteg egyéb helyszín mellett. Kötelező darab annak aki villanyautóval közlekedne a határon belül, sőt külföldön is jól jöhet a magyar cég szolgáltatása. Ugyanis nemcsak Magyarországon, hanem Európa országaiban és a kontinensen kívül is, összesen 35 országban, megközelítőleg 100 000 töltési ponton használható. Az applikáció egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a külföldi töltések díját is a Mobiliti elszámolási rendszerén keresztül, forintban egyenlíthetik ki az e-autósok és mindez előterhelés nélkül történik.

A kényelmesen használható Mobiliti applikációval vagy a Mobiliti-ügyfélkulccsal applikáció nélkül is indítható töltés a nem Mobiliti-töltőkön is, ha az adott szolgáltató és töltői támogatják az RFID-hitelesítést. Így külföldön és belföldön egyaránt számos hálózat érhető el – akár az IONITY 350 kW teljesítményű, ultragyors töltőit is igénybe lehet így venni.

Az Okostelefon mellett a regisztrált felhasználóknak akár egy RFID-chipet tartalmazó kulcstartóval, vagy az Apple Watch használatával már a csuklóról is elindítható a töltés, valamint a telefon megérintése nélkül is látható a töltés állapota. A Mobiliti alkalmazás támogatja az Apple CarPlayt. Az autó központi képernyőjén megjelenő listához hozzáadható a Mobiliti app, így vezetés közben is biztonságosan és kényelmesen megtalálható a legmegfelelőbb szabad töltőállomás.

MOL Plugee

Magyarországon jelenleg 47 MOL-töltőállomáson található Plugee töltő. A hazai olajtársaság villámtöltői a regisztrált felhasználóknak AC töltés esetén 99 Ft/kWh, DC és ultra DC töltésnél pedig 139 Ft/kWh árazással vehetők használatba. Természetesen használható telefonos alkalmazással, de a digitális megoldás helyett a jó öreg személyes vásárlás is működik, a Shop-ban vásárolt kuponnal indulhat a töltés.

A mobilos applikáción egy gyors regisztráció után indítható a töltés, miután kiválasztottuk a helyszínt, és a töltőoszlop csatlakozóját. Alkalmi felhasználóként minden indítási kísérletnél 3000 Forintot foglal le bankkártyánkról a rendszer, így minden sikertelen kísérlet ekkora összegű zárolást jelent. Ezt az összeget 48-72 óra múlva írja jóvá általában a banki rendszer, ezért ha valami elsőre nem sikerül, ajánlott hívni az ügyfélszolgálatot, ott készséggel segítenek a probléma megoldásában.

drivE.ON.

Az E-on energiaszolgáltató által biztosított alkalmazá térképen kereshetjük a töltőket, ami nem újdonság. Az viszont hasznos, hogy a szabad töltőket odaérkezésünk előtt egyszerűen lefoglalhatjuk, így nem autózzuk ki potyára az utolsó százalékokat az akkumulátorból. Az esetleg már foglalt, de felszabaduló töltőkről azonnali értesítés érkezik a telefonra. A tervezett töltés előtt fél órával lehet lefoglalni a töltőket, így elkerülhető a várakozási idő.

Parkoláshoz

Az érintésmentes okosparkolásról ismert Parkl jelenleg 113 töltőállomást, 200 töltőpontot üzemeltet Magyarországon. Ez az egyre fejlődő vállalkozás már nem csak a parkolást segíti okos megoldásokkal, hanem a töltőhelyek telepítésében is szerepet vállalt. A Parkl töltő üzemeltetőként, elektromobilitás és IT platform szolgáltatóként is feltűnik a hazai piacon. Különbség azonban a Parkl és a hazai nagy szolgáltatók között, hogy a Parkl több elektromos töltő gyártóval is integráltan működik, illetve nem tulajdonolja az általa vezérelt töltőpontok mindegyikét.

Elektromos autóval járva ez az alkalmazás pont ott segít, ahol kell. Köztéren jelenleg a zöld rendszám miatt nem kell a fizetéssel vesződni, a parkolóházakban viszont a Parkl leveszi vállunkról a cetlikkel való hadakozás terhét.

A Duna Plázában már teljes körűen működik a digitális parkolási szolgáltatásuk, a mobilapplikációnkat használva teljesen automatikusan történik a ki és bejutás, használatához csak le kell tölteni az applikációt és regisztrálni, valamint meg kell adnunk a rendszámunkat.

Ezek után bármely alkalommal rendszámfelismerő kamera segítségével, automatikusan nyílik a parkoló sorompója, és az applikációban elindul a parkolás. A parkoló elhagyásakor a sorompó szintén automatikusan nyílik, majd lezárul a parkolás és automatikusan kifizetésre kerül a pontos összeg.

Gyári applikáció, avagy egy okos-kulcs az autóhoz

Mercedes villanyautós applikáció, de nem villanyautókhoz – EQ Ready

Ez az ingyenes okostelefon-alkalmazás tulajdonképpen egy kapudrog. Már a belső égésű motorral szerelt autót használva próbálja megmutatni, hogy mennyire lenne jó átülni egy elektromos gépkocsiba. Ehhez az okostelefon segítségével feljegyzi a gépkocsival – bármilyen márkájúról is legyen szó – naponta megtett kilométerek számát, majd elemzést készít az egyedi mobilitási viselkedésről, és azt összehasonlítja az elektromos, illetve hibrid gépkocsik számos paraméterével.

Az eredmény: az EQ Ready alkalmazás nemcsak azt ellenőrzi, hogy elérhetők lennének-e az úti célok elektromos hajtással, hanem konkrét javaslatokat is ad arra vonatkozóan, hogy melyik alternatív hajtású smart vagy Mercedes modell lenne a legokosabb választás.

A legokosabb kulcs – Honda e

A gyártó által kínált My Honda+ alkalmazással, és a megfelelő előfizetésekkel számos hálózati szolgáltatás, és különleges funkció érhető el. Többek között nyithatjuk zárhatjuk távolról az autót, lehúzhatjuk azu ablakokat. A virtuális műszerfal és elektronikus járműdiagnosztika segítségével pedig távolról kapunk fontos információkat az autó állapotáról, így már messziről kiderülhet, hogy kevés lesz a holnapi útra a töltöttség, vagy ereszt az egyik abroncs, esetleg más probléma merült fel. A Honda e modell esetén az utastér hőmérsékletét és a töltés is távolról vezérelhető.

A Honda e esetén a mobil indítókulcsként is bevethető, a Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően az Android- és az iOS-felhasználók az alkalmazásban található “power” gomb megnyomásával, majd a PIN-kód megadásával elindíthatják az autót. Másik megoldásként az Android-felhasználók az NFC-kapcsolatot használva is elindíthatják az autót; ehhez a bejutáshoz először a B-oszlophoz, majd a műszerfalhoz kell érinteni a telefont. Természetesen ilyenkor is jó, ha zsebünkben van a hagyományos kulcs, egy hirtelen lemerült akkumulátor, lefagyott rendszer miatt nem lenne kellemes kizárni magunkat az autónkból.

A My Honda+ a mobil képernyőjén túl is nyújt szolgáltatásokat: amesterséges intelligenciával működő, saját fedélzeti asszisztense mindig rendelkezésre áll, és hangutasításokkal vezérelhető. Az „Ok Honda” parancs kimondásakor egy kontextusfüggő párbeszéd indul el, amely segít megtervezni az útvonalát, bemondja a legfrisebb időjárási adatokat, forgalmi információkat.