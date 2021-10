2020-ban hazánkban, ahogy gyakorlatilag mindenütt, jelentősen visszaesett az új autók iránti kereslet – és úgy tűnik, idén sem lehet jelentős növekedésre számítani –, így a piac legalapvetőbb szabálya szerint az áraknak nem kellett volna növekedniük, a valóság azonban mást mutat.

Hiába a csökkent érdeklődés, az új autók egyre csak drágábbak, az ok sokrétű. Benne van, hogy a kereslet visszaesése mellett a kínálat sem maradt a régi, a koronavírus-járvány miatti gyárleállások, ellátási nehézségek – a sokat emlegetett félvezetőhiány különösen hangsúlyos az elmúlt egy évben – mind hozzájárultak ahhoz, hogy kevesebb személygépkocsi kerüljön a piacra (és azok is lassabban).

Ráadásul az egyre szigorodó környezetvédelmi normák által felhajtott fejlesztési és gyártási költségek is emelik az árakat: nem pusztán a könnyfakasztóan drága villanyautókért kell sokat fizetni, a károsanyag-kibocsátási előírásoknak megfelelni képes, egyre bonyolultabb, összetettebb belső égésű motorok előállítása is nagyon sokba kerül. Végül pedig itthon a forint gyengesége is rátett ezekre egy lapáttal.

A forgalmazók árlistáit böngészve nagyon meglepődhet az, aki utoljára két-három éve tájékozódott a piacon, 20-30%-os emelkedést tapasztalhat.

Az autógyártók és -forgalmazók persze továbbra is a termékeik eladásából élnek, így mindenki igyekszik igyekszik megfogni a vásárlókat, se szeri, se száma a csomagkedvezményeknek, olcsósított extráknak, azonban vannak autók, amelyeknél tulajdonképpen csak kérni kell, máris leugrik az árról egy-két vagy akár sok százezer forint. Némelyik ilyen árengedményt hirdetik, másokat nem annyira, mindenesetre alább mutatjuk, mikor érhet kellemes csalódás, ha nem pusztán a listaárra hagyatkozunk.

Válogatásunkban a bármelyik magánszemélyek számára elérhető kedvezményeket listázzuk, a – kamarai tagsághoz kötött – orvosi, ügyvéd- és egyéb engedményeket, valamint a céges (flotta-) kedvezményekkel nem foglalkozunk. Itt jegyezzük meg, hogy a konkrét kereskedésben mindig van esély és érdemes is tovább alkudni, újabb sok tíz- vagy százezres „árelőnyért”.

Összeállításunkban ábécésorrendben sorakoznak a márkák.

Hyundai

A magyar piacon mindkét dél-koreai márka komoly előrelépést könyvelhetett el az elmúlt néhány évben, a sorban előrébb következőnél, a Hyundainál pillanatnyilag az i20-asra él 400 ezer Ft-os kedvezmény minden feltétel nélkül, az i30-ra felszereltségtől függően 5-600 ezer forintos árengedmény van, a két kisebb SUV-t, azaz a Konát és a Bayont 200-600, valamint 400-785 ezer forintos kedvezménnyel adják most, míg az elektromos Ioniq csúcsverziójára, a listán 21,9 millió Ft-os First Editionre kerek 1 millió Ft jár.

Kia

A Kia kis szabadidő-autója, a Stonic árából pillanatnyilag 200 ezer forintot enged központilag, ugyanennyivel olcsóbb a listaárhoz képest a Niro öntöltős hibrid változata, míg a konnektoros hibrid verzióját 400 ezerrel olcsóbban lehet elvinni. A Ceedre 250 ezer Ft jár, az crossoveres kuzinra, az XCeedre 350 ezer, míg a Hyundaihoz hasonlóan az új elektromos SUV, az EV6 árából kerek 1 milliót engednek.

Mazda

A Mazdánál jelenleg csak a CX-30-ra él meghirdetett kedvezmény, az alapváltozatnál nagyjából 400 ezer Ft – így 7 999 900 Ft-tól vihető –, de gyakorlatilag mindegyik modellre van nem publikus, de jelentős importőri árengedmény, vásárlóként tehát kötelező az alkudozni a kereskedésben, bőven van miből és mit faragni.

Nissan

A Nissannál jelenleg szinte minden modellre 200 ezer forintos importőri kedvezmény él, Micrát, Juke-ot, Qashqait (régit és újat egyaránt), X-Trailt ennyivel olcsóbban lehet megvenni, ha besétálunk a kereskedésbe. Ha valaki most szeretne – és a büdzsét tekintve tud is – korszerűsíteni, annak a márka villanyautójára, a Leafre 1 millió Ft fölötti kedvezmények is vannak.

A magyar személyautó-piac 2021 első háromnegyed évében Hazánkban januártól szeptember végéig 94 541 személygépkocsit helyeztek forgalomba, ez bő 4400 darabbal, 4,9%-kal haladta meg a tavalyi év azonos időszakának számait, 2019-hez képest viszont még így is 20%-os visszaesést jelent. Az év első kilenc hónapjában legnagyobb darabszámban forgalomba helyezett modellek (Forrás: Datahouse) Modell Forgalomba helyezések (db) 1. Suzuki Vitara 6942 2. Suzuki SX4 S-Cross 4803 3. Dacia Duster 4009 4. Fiat 500 3533 5. Kia Ceed 2969 6. Skoda Octavia 2871 7. Toyota Corolla 2477 8. Ford Tourneo Custom 2325 9. Jeep Renegade 2166 10. Suzuki Swift 1937

Peugeot

Az oroszlános francia márkánál minden elérhető modellre jár most (készpénzes kedvezmény, a 208-as 310 ezer forintjától az 508-as akár 1,2 milliójáig, igaz, a transzparenciára kényes forgalmazó sem titkolja, hogy a félvezetőhiány miatt igen hosszúra nyúlhatnak a szállítási, átadási idők, ugyanakkor készletről választva akár még jobb ajánlatot is kaphatunk a kereskedésekben.

SEAT

A Volkswagen-csoport spanyol márkájánál, a SEAT-nál nincs mindenre kiterjedő általános forgalmazói kedvezmény, de az Ibizát most 400, az Aronát 800, a Leont, az Atecát és Alhambrát 1 millió, a Tarracót 1,1 millió forintos kedvezménnyel lehet elvinni. A közelmúltban önállósodott, magasabbra pozicionált sportos testvérmárkánál, a Cupránál ugyanakkor jelenleg csak a listaárak élnek, pontosabban központilag meghirdetett kedvezmény nincs.

Suzuki

A magyar piac legnépszerűbb márkája, amely a múltban egyebek mellett ár-érték arányával tarolt. Manapság listaáron már egy Swift sem olcsó mulatság, de a „mi autónk” gyártója – ma már a Swift helyett a Vitara tűnik annak – MySuzuki nevű hűségprogramjában, amely online csak néhány kattintást kíván, modelltől függően 850 ezertől 1 150 000 forintig terjedő kedvezmény jár. Így lesz az 5,2 milliós belépő-Swiftből 4,4 milliós autó.

Volkswagen Haszonjárművek

A feljebb említett SEAT-on kívül a Porsche Hungária által forgalmazott márkák közül személyautóknál csak a különböző csomagokhoz, felszereltségekhez járó engedmények között lehet válogatni, ugyanakkor a VW Haszonjárművek kínálatában most érdemes lehet körülnézni annak, aki ilyen jellegű járgány vásárlását tervezi, ugyanis a VW Haszonjárművek a Caddy Cargóra 970 ezer és 1,3 millió, a Crafter különböző kiviteleire 970 ezer és 2 millió, a Transporter verzióira pedig 2,1-2,7 millió forint közötti kedvezményeket kínálnak.

Vettetek mostanában új autót? Lehetett alkudni, esetleg rögtön a kereskedő tett igen kedvező ajánlatot? Mennyit sikerült lefaragni a listaárból?