Megtartotta első rendezvényét az átalakult Opel Magyarországon. Az év eleje óta szinte változatlan háttérrel és hálózattal, de új cég, a Wallis Automotive Europe végzi a márka importőri feladatit. Az esemény a megújult Opel Grandland hazai bemutatója volt, de bemutatkozott Dalos Attila, az Opel új magyarországi igazgatója, aki számos dolgot elárult a márka helyzetéről is.

Bár az Opel hazánkban kiemelkedően népszerű márka, az elmúlt évek cseppet sem alakultak jól számára, a privát importőri felállás azonban gyorsíthatja a lábra állást, gyorsabb, hatékonyabb döntéshozatalával.

Dalos Attila elmondta szűkös készletekkel indult a márka a 2021-es évnek, ami meglátszott az értékesítési számokon, ám márciustól megindult a növekedés. Sajnálatos ez a nyár végén megállt, az ellátási problémák miatt. Mint a szakember kifejtette az iparágat sújtó chiphiány mellett, már alapanyag-ellátási gondok és a Távol-Keleten a Covid-helyzet romlása is nehezíti a beszállítók feladatit.

Dalos Attila, az Opel új magyarországi igazgatója beszélt az Opel hazai helyzetéről

Míg augusztusban a magyarországi újautó-eladások nyolc százalékos pluszt jeleztek, szeptemberre már 20 százalékos piaci csökkenést jósolt a vezető. Kevés ugyanis az eladható autó. Az Opel piaci részesedése közelíti az öt százalékot és a cég további növekedéssel számol. Mégis hogyan valósítják meg ezt? Miközben, ahogy Dalos Attila fogalmazott: „Ilyen még nem volt. Nagyobb a kereslet, mint a kínálat.” Míg korábban a gyár igyekezett nagyobb célokat kitűzni az importőr elé, most ők kérnek több autót, mint, amit szállítani tudnak.

A válasz a készletfelhalmozás. A kifutó Astrából komoly készletet halmozták fel, amelyre Európa többi részén csökken az érdeklődés. Ahogy a Vezess kérdésre a szakember elmondta, a sikert arra alapozzák, hogy az Astrának itthon megvan a vásárlóközönsége, sok fut belőle az utakon és a flottákban is szeretik.

Összesen 6000 Opel átadását tervezik, amelyből 4500 lesz valóban idei eladás, a többi tavalyról áthozott regisztráció. Nem az Astra lesz a legnagyobb darabszámban eladott Opel, a kisebb modellekből fogyhat több, így az európai kategória-első Corsa, a Mokka és a Crossland is sikeres lehet. Az utóbbi két, szabadidő-autóra annál is inkább igaz ez, mert a városi SUV-k mára a hazai eladások 53 százalékát teszik ki – ilyen magas sosem volt még ez az arány.

Az Opel jól áll szabadidő autókkal, mert elmondásuk szerint a piacon a legfiatalabb kínálattal rendelkeznek. Most tovább is fiatalodik a flottájuk, miután a nyár közepén jelentette be az Opel, hogy megújítja közepes méretű szabadidő-autóját, a Grandlandet.

Az általunk már augusztusban, Németországban kipróbált modell hétfőn Magyarországon is bemutatkozott. A részletekért érdemes elolvasni korábbi bemutatónkat, de a legfontosabbakat újra összefoglaljuk.

Az elmúlt 10 évben az Opelnél nem volt ilyen átfogó újítás, mint, amit most a Grandlandon elvégeztek. Immár ez a modell is magán visel az Opel új arcát, a Vizort, amely leginkább a széles fekete panelről ismerhető meg. Mellé kissé átrajzolt Opel logó is társul a 4,4 méteres szabadidő-autón. A kisebb hűtőmaszk új lökhárítót is jelent, de az ütköző hátul is változott.

Alapfelszereltség ként adaptív LED fényszórókat kap a Grandland, felárért LED pixel fényszórót kínál, amely pontosabban vetíti körbe a szembe jövőt. Meglepő, hogy oldalt is változott az autó, a korábbi modell fekete részei a karosszéria színében is elérhetők Ultimate felszereltség esetén.

Belül a pure panelnek nevezett képernyőpár jelenti a leglátványosabb újítást, ezzel ugyanis eltűnt az analóg műszeregység is. Az alapfelszereltségben 7-7 colos mindkét kijelző, a jobban felszerelt modellekbe 12 colos a vezető előtti, 10 colos központi képernyő. Persze ha jobban szétnézünk a részletek is megváltoztak, más a szellőzők formája, mások a kapcsolók az utastérben.

A fedélzeti rendszer támogatja az Apple Carplay-t és az Android autót, ugyanakkor a beépített navigációja is élő adatokból dolgozik. További újdonság, hogy hőkamerás éjjellátó-rendszer is elérhető a Grandlandhez, amellyel akár 100 méterről is kiszúrhatók az út melletti emberek, állatok.

A Corsa és a Mokka után már a Grandland is képes kettesszintű önvezetésre, miután elérhető hozzá a sávközéptartó, amely a távolságtartó tempomattal együttműködve képes segíteni a vezetést. Emellett lehet benne 360 fokos kamera, sebesség korlátozás felismerés stb.

Teljesítményoldalról nézve nem túl bonyolult a hagyományos motorkínálat, hiszen mindegyik 130 lóerős. A benzines 1,2-es turbós, hatfokozatú kézi vagy 8 sebességes automata sebességváltóval, a dízel 1,5-es turbós és csak automatával választható.

Jövőre érkezik a konnektorról is tölthető hibrid variáns, amely komolyabb dinamikát ígér. Ebben 1,6 literes, 180 lóerős, négyhengeres turbós benzines az alapmotor, amihez alapesetben 110 lóerős villanymotor társul az első tengelyen. A rendszerteljesítmény 224 LE. Lesz emellett 300 lovas variáns is, ott a hátsó tengelyhez is kerül villanymotor 113 lóerő teljesítménnyel. Mindkét modell nyolcfokozatú automata sebességváltót kap.

A csomagtartó alá kerül a 13,2 kWh-s Lítium-ion akkumulátora, amellyel a gyár ígérete szerint 65 kilométert tud megtenni tisztán elektromos módban. Ugyanakkor a 4×4 módra képes lemerült akksival is. A gyár 8 év 160.000 km garanciát vállal a Grandland akkumulátorára.

Az Opel Grandland indulóára 7.999.000 forint (Opel finanszírozással), a nélkül 8.090.000-be kerül. Ezért az összegért, a 130 lóerős benzinmotorral szerelt modellt lehet haza vinni, olyan extrákkal, mint a kétzónás klíma, tolatókamera, parkoló asszisztens, holttérfigyelő stb. A teljes árlista itt böngészhető.

Nem ez lesz az utolsó hazai premier az Opeltől idén, hiszen ígéretük szerint már novemberben megmutatják a következő generációs Astrát, vagyis annak prototípusát, hiszen a sorozatgyártás csak 2022 januárjában indul. Természetesen az elektromos hajtásláncok is részét képezik majd a modellnek, amelyből jövőre érkezik a konnektorról is tölthető hibrid, majd 2023-ban a teljesen elektromos. Ugyanígy a Zafira és a Combo is elérhető lesz villanymotorral és ez nemcsak a személyautókra lesz igaz, de az áruszállító változatokra is.

Az akkumulátor-igények kielégítésére a márka anyagcége a Stellantis konszern öt saját gigafactoryt épít, ebből jelentős mennyiség kerül majd az Opel autóiba, hiszen a márka már 2028-tól csak elektromos autókat gyárt majd. Az új Movanóval (ebből is lesz elektromos) kiegészülő haszonjármű-kínálatnak nagyobb szerepet szán az új importőr idehaza, szeretnék ha a márka, a személyautókhoz hasonló sikereket érne el ebben a szegmensben is.