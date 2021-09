Közel 20 éve már annak, hogy a Ferrari hivatalos márkakereskedést nyitott Budapesten. 2004 óta lehet Magyarországon is hivatalosan Ferrarit és Maseratit vásárolni és 2014 óta megfelelő környezetben csodálhatók meg az olasz sportautók. A főváros szívében, a Bank Center aljában, a Szabadság téren nyitott kereskedés megújult, mi pedig megnézhettük testközelből, milyen körülmények között választja ki a Ferrari-vásárló, mit is szeretne az autójában látni.

A belvárosi kereskedésben most olyan autó állt, amit egészen eddig nem lehetett látni Magyarországon. A Ferrari SF90 Stradale mellett a legújabb 296 GTB parkolt, amit megnézhettünk közelebbről. Videót is készítettünk, így egy kicsit részletesebben tudjuk átadni nektek az élményt, ami minket is ért.