Vidám eseményre invitált bennünket a Volkswagen, a nyár örömére megmutatta az új Caddy és a T6.1 kempingjármű-verzióját, a Caddy Californiát és a 6.1 Californiát. Érdekes, hogy a lényegesen kisebb Caddy több utast vihet, mint a T6.1-esből születő szabadidős jármű. Előbbi öt-, utóbbi négyszemélyes, de a nagyobbikban mind a négy utasnak van fekvőhelye, kettejüknek az alsó szinten, kettejüknek a tetősátor alatt. Az új Caddy tányérrugókkal megtámasztott, 107×198 centis fekvőfelülete két embernek már szűk, de az intim kapcsolat ezt áthidalhatja.

Sátor az autóhoz

Belső ágyának méretkorlátai ellenére a Caddy Californiával családdal is meg lehet állni éjszakára ott, ahol elfáradtok vagy a legszebb a táj. Rendelhető lesz ugyanis 4-6 személynek fekhelyet biztosító sátor. A felfújható vázú sátor ripsz-ropsz felállítható, esővédett, közös légtérbe fogja az utasteret és a sátor belsejét. Természetesen a sátor leválasztható az autóról, megáll magában, így nem kell eltenni, ha mennétek valahová. Ezt az extrát később kezdi szállítani a Volkswagen, utólag is megvehető, majd hozzácsatolható az autóhoz.

Felfújható vázú sátor lesz rendelhető a Caddy Californiához, 4-6 hálóhellyel. Megáll az autó nélkül, leválasztható a kocsiról

Minden motor négyhengeres az új Caddyben, ezt ma már érdemes kiemelni. Az egyetlen benzines az 1,5 TSI 114 lóerővel. A 2,0 TDI dízelből három teljesítménylépőt hoz a konfigurátor, 75, 102 és 122 lóerővel, de az értékesebb kivitelek, amilyen a California, nem rendelhetők a leggyengébb dízellel.

Két tengelytáv, kétféle tolóajtó

Listaáron rövid tengelytávú Caddy California 11 300 370 Ft-tól kapható, nyújtott tengelytávú California Maxi nyitóára 12 116 980 forint, mindkét esetben az 1,5 literes turbós benzinessel. További extrák nélkül sötétszürke lökhárítós, halogénfényszórós, műanyag kormánykerekű, 215/55 R17-es kerékméretű, de acélfelnis, dísztárcsás autókat képzeljetek el ezért a pénzért.

Alapfelszereltséggel nagyon nem látszik a szegényes külsejű Californián, milyen sokba kerül, de amióta a Vezess működik, és ez 20 évet jelent, a Volkswagen haszonjárművei mindig a konkurensek átlaga felett mozogtak árban.

Nem látok a vevők fejébe, de valamiért évtizedek óta elfogadják ezt a felárat, talán bíznak a mögöttes technikai tartalom értéktöbbletében és honorálják azt a mérnöki munkát, ami könnyebbé teszi a mindennapokat egy átgondolt, jó ergonómiájú autóban. Ahol a vállalkozás tulajdonosa az általa droidnak tekintett alkalmazottakat ülteti rá a haszonjárművekre, ott ez nem érvényesül, de ahol a cégvezető maga is használja a kocsit, ott a költségeken túl az ár/érték arány nagyobb szerephez juthat.

Mit is jelent? Csőlátású autóbuziként nekem a caddy mindig egy furgont vagy pickupot jelentett, de az elvileg maláj eredetű szónak több jelentése is van az angolban. Az egyik a doboz, láda, tehát a tárolóeszköz vonal, a másik a kiskocsi, bevásárlókocsi vagy ez ezekből levezethető golfkocsi. Mi maradjunk inkább a könnyű haszonjármű előéleténél! A Golf I-re épülő pickup, az első Caddy (Typ 14 vagy 14D) eredetileg az észak-amerikai piacokra készült és 1978-tól 2007-ig futott. 1995-től a 9KV jelű második generáció a nyitott platóról zárt raktérre váltott, gyakorlatilag egy SEAT Inca volt Volkswagenre maszkírozva. Két modellfrissítéssel 17 évet kihúzott a 2K modellkódú generáció 2003-tól 2020-ig, amely a Touran (1T) közeli rokona. Ebből készült először a 40 centivel megnyújtott Maxi, ami a tavaly bevezetett újból is van. Továbbra is rendelhető 5+2 üléses kivitel, nagycsaládosoknak 2,5 milliós szubvencióval az adófizetőktől.

Horgászni is jó vele

A horgászásra is befogható Californiában a főbb vezetőtámogató rendszereken, a gyalogos- és kerékpáros-felismerő vészfékrendszeren vagy a sávtartási segédleten kívül a kempingcuccok alapáron járnak, ideértve a konyhamodult az egyrózsás gázfőzővel. A körülbelül 1,85 kg-os gázpalackot külön kell beszerezni. Fényforrás a csomagtérajtóban is van, a négy utastéri LED-lámpa is barátságos színhőmérsékletű, meleg fehér fényt ad.

Széria az ágy tartozékain kívül az első ablakokra erősíthető szellőzőrács szúnyoghálóval, két árnyékoló a hátsó oldalablakokra, függöny a többi ablakra valamint az ajtóban rögzülő két kempingszék az összecsukható asztallal. A műszerfal közepén alapfelszereltséggel 6,5” képátlójú érintőképernyő működik, a feláras 10” képátlójú rendszerből és a 273 050 forintos digitális műszeregységből áll össze az Innovision Cockpit.

Westfalia-kempingbuszból California 6.1

Árban jóval feljebb mozog a California 6.1. Beach kivitelben ez a modell listaáron 19 894 930 Ft-tól megy felfelé, de ezért a pénzért 110 lóerős motor küszködik benne. Alig hittem el a konfigurátornak, de a 110 lóerős 2,0 TDI-hez ötfokozatú kézi váltó tartozik, akkor is, ha a leggazdagabb alapfelszereltségű, elektrohidraulikus tetősátor-mozgatású Ocean a kiválasztott. Tehát 25,2 millióért abban sincs hatodik.

Nem csodálom, hogy a vevők inkább a csúcsmodellt választják 204 lóerővel, duplakuplungos automatikus váltóval, összkerékhajtással. Ez a sok jó Ocean felszereltséggel 29 804 740 forinttól kapható, amiből lejön a kedvezmény. A Mercedes kempingbuszainak is hasonló a négyzetméterára, ebben a kategóriában az igényes berendezés nagyon megdobja az árakat, cserébe szinte minden jó minőségű, amit megfogsz, kinyitsz, betekersz az ágytól a zárakon át a napellenzőig.

Itthon a harmadik, Crafter-alapú kempingjárművet nem forgalmazza a Porsche Hungaria, pedig a nagyobb jármű alig kerülne többe a 6.1-esnél. Azért nincs piaca, mert a B-kategóriás jogosítvány 3,5 tonnás súlyhatárába csak kétszemélyes terhelhetőségével fér bele és itthon nincs annyi vagyonos, Európát kettesben beutazó nyugdíjas, hogy érdemes legyen vele foglalkozni.

2022: elektromos ID.Buzz, T7 és új Amarok

Kovács András, a Volkswagen Haszonjárművek márkaigazgatója a minapi rendezvényen felvázolta az autós szaksajtónak a közeljövőbeli újdonságok tervezett bevezetését. Előreláthatólag jövő januárban érkezik a Multivant leváltó T7, a márka első hibridhajtású típusa.

Valamikor 2022-ben tér vissza az Amarok. Az először kizárólag Argentínában, majd Hannoverben gyártott pickup gyártása tavaly szűnt meg. Ez a platós kisteherautó lesz termékszinten a Ford és a Volkswagen közötti együttműködés első kézzelfogható eredménye. Én arra számítok, hogy inkább az új Rangerből készül az új Amarok, mint fordítva. A két konszern közötti kooperáció részeként a Ford is bemutat egy elektromos személyautót a MEB-re építve.

2022 közepére tervezi az importőr az elektromos ID.Buzz bevezetését. Ez az újdonság méretben a Caddy Maxival vethető össze, a személyszállító verziója hatüléses lesz. A teherautó lesz az ID.Buzz Cargo, ami egyben megmagyarázza, miért nincs a Caddyből vagy a T6.1-ből akkumulátoros villanyteherautó, amilyen az e-Crafter.