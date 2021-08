A Vezess rendszeresen kikéri az ORFK-tól a gyorshajtásokra és egyéb közlekedési szabálysértésekre vonatkozó statisztikákat, így tettünk most is, kíváncsiak voltunk, hogyan alakultak a számok 2021 első hat hónapjában. Igen érdekes adatok érkeztek.

Hihetetlen zuhanás

Hogy a feljebb említett meglepetést kontextusba helyezzük, érdemes gyorsan áttekinteni, hogyan alakultak az előző három évben az objektív felelősség alapján a sebességtúllépések kapcsán kiszabott közigazgatási bírságszámok és -összegek, íme!

Év Bírságszám/év Bírságszám/nap 2020 618 184 1689 2019 687 501 1883 2018 623 142 1732

Ehhez képest az ORFK közlése szerint az idei első félévben összesen “csak” 135 330 esetben szabtak ki ilyen bírságokat, “mindössze” 4 747 315 000 forint összegben.

Ez naponta átlagosan 748 esetet, 26,2 millió Ft-nyi bírságot jelentett, 35 080 forintos esetenkénti átlaggal, azaz – nem meglepő módon – a gyorshajtások többsége a legalacsonyabb bírságkategóriába esett.

A megelőző teljes évek és az idei első félév számai között arányosan óriási a különbség, 2021 első hat hónapjának bő 135 ezres esetszáma kevesebb mint negyede – 22%-a – a 2020-as teljes évi 618 ezernek.

Nincs magyarázat, vagyis mégis

Az adatok láttán felmerült bennünk a gyanú, hogy az ORFK-nál véletlenül talán csak valamelyik negyedév számait közölték, vissza is kérdeztünk, de megerősítették, hogy a valós, hat hónapra szóló statisztikákat látjuk.

Még a számok megismerése előtt, eredeti kérdéscsomagunkban kértük a rendőrséget, hogy értékeljék, kommentálják az első hat hónap adatait, a drasztikus csökkenés tükrében pedig még érdekesebb lenne, mit is mondanak, de sajnos elemzést, véleményt nem kaptunk: „Az Országos Rendőr-főkapitányság nem kívánja értékelni a kérdésben felvetetteket” – írták.

Hivatalos állásfoglalás híján marad tehát a spekuláció, egyrészt arra tudunk gondolni, hogy a koronavírus-járvány, az amiatt életbe léptetett korlátozások – ne feledjük, március közepéig este 20 óra és hajnali 5 között kijárási korlátozás is érvényben volt –, valamint a pandémia miatt általában is csökkent forgalom lehet a háttérben.

Másrészt, és talán ez a hangsúlyosabb ok: a rendőrség az elmúlt időszakban kevesebbet mér (a “sokkal jobban hozó”) mobil eszközökkel, amit két hete nagyjából el is ismertek.“A rendőrség a közúti közlekedési intézkedések során is a büntetés helyett a prevenciót helyezi előtérbe, tekintettel arra, hogy a fő cél a jogsértések kockázatának lehetséges csökkentése” – közölte politikusi megkeresésre az ORFK.

Mi az objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírság? Egyszerűen fogalmazva ezek azok a bírságok, amelyeket a rendszám alapján szabnak ki, főként utólag, azaz az autóst nem megállítva. Hiszen a szabály az üzemben tartót teszi felelőssé a szabályszegésért, és nem mindenképpen vizsgálja, ki vezette a járművet az adott időben. Szó szerint így hangzik ez: “KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG 2008. május 1-től a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) alapján a gépjármű üzembentartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel: a) a megengedett legnagyobb sebességre, (100 km/óra alatt 15, felette 20 km/óránál nagyobb sebességtúllépésre vonatkozik – a szerk). b) a vasúti átjárón való áthaladásra, c) a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, d) a gyorsforgalmi út leálló sávjának, leállóöblének igénybevételére, e) a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra, f) a természet védelmére, g) a díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra, vonatkozó előírások betartásra kerüljenek. Amennyiben az egyes előírásokat megszegik, az üzemben tartóval, illetve a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben 10 000 forinttól 300 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot kell kiszabni.” Ha szeretnél jobban elmélyedni a témában, kattints ide, alaposan kivesézzük a kérdést!

Minden más csak „aprópénz”

Ugyan abszolút értékben jelentősen csökkent, a teljes bírságösszeg arányában továbbra is toronymagasan vezet a gyorshajtás: 2021 első hat hónapjában a rendőrség közlekedési ügyekben ugyanis összesen 5 844 675 000 forintnyi közigazgatási bírságot szabott ki (a gyorshajtás így ennek 81%-át tette ki).

A megengedett legnagyobb sebesség túllépése mellett a biztonsági öv használatára, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire vonatkozó előírások megsértése miatt rótt ki leggyakrabban közigazgatási bírságot a rendőrség, a teljes összeg ezeknél 858 020 000 forint volt. A „maradékot” a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt kiszabott szabálysértési bírságok adták ki.

Százszor hibásodott meg a VÉDA, 19 nap leállás volt a rekord

A gyorshajtási bírságolási esetszámok csökkenése kapcsán felmerülhetne az is, hogy esetleg az ellenőrzést végző rendszer nem tette a dolgát, de úgy tűnik, erről szó sincs.

A VÉDA-rendszer részét képező 365 sávot, az azokon 0-24 órában működő mintegy 3000 darab aktív eszközt összesen 103 alkalommal kellett javítani az év eddig szakaszában, ami arányaiban nagyjából megfelel a teljes 2020-as év 220 javítási esetszámának.

A javításokra a Fix-KKEP-k (komplex közlekedési ellenőrző pont) esetében jellemzően switch-, ipariszámítógép-, kamera-, kategorizálólézer- és UPS-hibák miatt volt szükség, míg a mobil pontoknál (VH-KKEP) az érintőképernyők, a belső és külső akkumulátorok és LAN-csatlakozók szorultak szerelésre.

Ha szeretnéd tudni, milyen eszközökkel is végzi a sebességméréseket a rendőrség, és hogy mennyibe kerül a rendszer fenntartása, olvasd el ezt a cikkünket!

A Fix-KKEP készülékei – azaz a „kapuk” – összességében a 2021. év első félévében 99% feletti rendelkezésre állást biztosítottak.

A leghosszabb időtartamú javítási idő 19 nap volt. A hiba elhárítása érdekében két alkalommal is helyszíni kiszállásra volt szükség, az első esetben az ipari számítógép cseréjével helyreállt a működés, a második helyszíni kiszállás a kommunikációs kapcsolat szolgáltatójával együttműködve történt, modemcserét hajtottak végre.

Mi lesz az év végén?

A továbbra is hihetetlennek tűnő visszaesés kapcsán kíváncsian várjuk, 2021 végén milyenek lesznek a számok, a Vezess természetesen a teljes év adatait is kikéri majd az ORFK-tól.