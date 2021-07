Ha valakinek a nagyapja Peugeot-val jár, és az apja is Peugeot-val jár, borítékolható, hogy ő is hasonló sorsra fog jutni. Ez történt Pásztor Tamással is, aki ősidők óta márkakereskedőként képviseli a márkát, de most mégsem emiatt lesz róla szó – sőt, tulajdonképpen nem is róla lesz szó, hanem a Kapitányról.

Volt ott persze más is: hősünk édesapja ugyanis nemcsak vezette, de szerelte is az autót (egy csodálatos 504-est), Tamás pedig beállt mellé segíteni, amint tudott. Az iskola elvégzése után autószerelőnek tanult, fiatalon a saját lábára állt. Alkatrészekkel kereskedett, majd autókkal. A kilencvenes évek derekán Citroën, majd 2006-ban Peugeot szalont nyitott, és ezzel párhuzamosan megjelentek a háznál az idős francia autók is.

A cikkünkben szereplő, 1965-ös gyártású Peugeot 404 Super De Luxe 2003-ban került hozzá. „Nem túlzás az elnevezés: igazi luxuskivitele volt ez a típusnak. Persze ez annak idején még mást jelentett, mint ma. Alapfelszerelésként kínálták például ezeket a ’csöcsös’ reflektorokat, amelyből Európában két márkának szállított a Marchal-gyár: a Peugeot-nak és a Ferrarinak. El lehet képzelni, ma mennyit kérnek értük. Az alkatrészellátás egyébként is kényes pontja a 404-esnek” – árulja el Pásztor Tamás.

A Peugeot 404 legendásan megbízható, robusztus típus volt, mint a hatvanas-hetvenes évek összes Peugeot-ja. Ezért milliószámra gyártották és vásárolták, mint a kor tökéletes használati eszközét – a 404 nem számított különlegességnek, ezért nem is vigyáztak rá a gazdáik, kihajtották őket a világból. Ez megnehezíti a veteránosok dolgát, mert nehéz olyan szép állapotú példányokat találni, mint ez a barna szedán, amit Ausztriából hozott be Tamás.

„Apám egyik barátjának volt egy Peugeot 404-ese, rengeteget jártunk együtt kirándulni, úgyhogy amikor szembejött velem tizenöt éve ez a példány, azonnal tudtam, hogy meg kell vennem. Akárhányszor beleülök, megrohannak az emlékek, igazi nosztalgikus élmény.”

Alkatrészek éppen léteznek, de nem Európában, hanem Afrikában és Dél-Amerikában, ahol még a kétezres években is gyártották ezeket az autókat – ezeket felkutatni, a szállítást megoldani azonban komoly kihívás.

„Az új autókat azért lehet problémamentesen használni, mert tökéletes, gyári állapotban vesszük át őket. Egy veteránt egyszer kell rendesen felújítani, és utána évente elég egy átvizsgálás, olaj- és vízcsere, valamint a mozgó alkatrészek zsírzása ahhoz, hogy gond nélkül végigcsinálhassunk egy szezont” – árulja el Tamás, aki nem csak a maga kedvére foglalkozik veterán autókkal: szakműhelyében évente mintegy száz veterán korú autó fordul meg. Némelyik teljes felújításra érkezik, mások csak a Tamás által említett éves gondoskodásért jönnek.

Amikor problémamentes használatról beszél, valódi, mindennapi használatot ért alatta (persze az éghajlati korlátok betartásával), és a Peugeot 404 masszív konstrukciójának, tágas utasterének, öblös csomagterének köszönhetően kiválóan alkalmas is erre. „A mai napig ez a családos veterán autónk. Amikor felújítottam, hátulra Isofix csatlakozókat hegesztettem be. Ezekre ma már nincs szükségünk, de nagy gyerekekkel is csodálatos élmény ezzel kirándulni. Néhány éve a Garda-tóig mentünk vele, csodálatos túra volt.”

És miért Kapitány? Hát mert úgy viselkedik! A becenevet a műhelyben ragasztották a délceg kiállású, finom rugózású szedánra, amellyel a mai napig ki lehet autózni a világból. Pásztor Tamás meg is tenné, ha nem várná a garázsban kéttucatnyi másik veterán, köztük jó néhány Peugeot.

Főleg olasz és francia autókról van szó, de akad köztük egy-egy angol és német különlegesség is. Ma már csak akkor vesz új autót, ha szembejön vele valami nagy kincs, hiszen már ez is túl sok ahhoz, hogy valóban élvezhesse őket: egy-egy autóval legfeljebb egy-két tanknyi üzemanyagot tud kijárni egy szezonban, aztán a következőn a sor, hiszen mozogniuk kell.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne volnának különlegességek, amikre kifejezetten vágyik. „Nagyon szeretnék egy szép 504-es szedánt – a széria kupé tagját már megszereztem, jelenleg felújítás alatt áll. Nagy vágyam egy V6-os, esetleg turbós 505-ös limuzin, és egy 309 GTI. Amit azonban nagyon, de nagyon szeretnék, az egy 104 ZS. Ez volt az egyik legelső sportos városi kisautó, egy ütőképes versenyautó-alap, amelyből nagyon kevés készült. Igazi bakancslistás kincs.”

