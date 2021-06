Az autós köridőmérők között olyan funkcióval szolgál a Garmin Catalyst™, amivel azonnal, körről körre tud segíteni abban, hogy gyorsabb legyél. Az adatok utólagos kielemzése helyett minden új körben infót ad arról, hogyan lehetnél gyorsabb, miközben te éppen vezetsz, hangutasításokkal segít, lényegében egy személyi edzőt ültet be melléd. Szereztünk egy ilyen eszközt és próbára is tettük a Kakucsringen!

Segítség nélkül a fejlődési lehetőség és főleg az idő, ami alatt gyorsabbak lehetünk, elég hosszú lehet. Aki komolyan gondolja az idővel való versenyzést pályán, annak mindenképp szüksége lesz valamilyen eszközre, ami adatokat szolgáltat számára. A Catalyst pedig ezen a téren igazán brillírozik. Amellett, hogy köridőt mér, akár szektorokra lebontva is megmutatja az időt és a pontos nyomvonalat, amin haladtál.

7 colos érintőkijelzős a Garmin Catalyst, a rendszer nagyon gyors és könnyen kezelhető, az eszköz egy erős mágnessel tapad a konzoljához, egyszerűen levehető, de erősen tart

Fejlett 10 Hz-es multi-GNSS helymeghatározó rendszere alapján rögzíti a saját íveidet, amiket azonnal kielemez és megmutatja, melyik íven voltál hatékonyabb. Szintén szektorokra lebontva is elemezhető a körök befejeztével azonnal, hogy merre haladtál a pályán és melyik volt a legjobb nyomvonalad, hol voltál elég gyors és hol fékeztél jól, ezek alapján pedig a következő körökben már tudni fogod, hol kell haladnod.

Hozzád optimalizálja a köröket, a saját vezetési stílusodhoz. Ez a kütyü nem azt fogja megmondani, hogyan vezess a pályán, hanem a te tudásodat fogja fejleszteni. Ehhez pedig még hangutasításokat is adhat menet közben, miközben te éppen fűzöd a kanyarokat. Tényleg olyan, mint egy edző, a teszt alatt nekem 7-8 körre volt szükség, mire felmérte a képességeimet – szakadó esőben ez még az alapszintnél is jóval kevesebbet jelentett sajnos -, de utána körről körre egyre több információval látott el, így még vizes pályán is látszott a fejlődés.

Nézd meg a videónkat!

Megküzdöttünk a lehetőséggel, mert a Garmin Catalyst™ magyar hangutasításokat nem tud adni, de a készülék ezt sajnos egyik menüben sem közli. Angol nyelvű menü mellett viszont angolul képes beszélni, ami az egyszerű hangutasítások, mint a keep pushing, brake harder, brake longer, next left brake later, turn later, azért még a laikusok számára is érhetőek lesz. Fel is veszi a köröket saját kamerájával és a felvételre az alap telematikai adatokat is ráteszi. Emellett az eszköz nagyon könnyen kezelhető, gyorsan futó szoftvert kapott, és elég egyértelműek a lehetőségek.

Nagy segítség, ha valaki ül melletted versenypályán, aki segíthet, és a Garmin kütyüje pont ezt csinálja jelentős súlytöbblet és ítélkezés nélkül. Magyarul ha elkottázod, legfeljebb neked lesz kínos, ezzel az eszközzel amatőr pályázóként én is bátrabban mentem fel a Kakucsringre. A Catalyst persze nem olcsó mulatság, és épp az ára miatt lehet inkább a profibb, rendszeresen pályázók segítsége. 374 900 forintot amatőrök több szett gumira és fékre is el tudnak költeni, de van az a szint, ahol már többet jelent a jobb idő, és ehhez tényleg hozzásegíthet egy ilyen eszköz.