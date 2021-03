A 2021-es Forma-1-es szezon kezdete előtt, ahogy korábban már jó néhányszor, most is elbeszélgettünk – igaz, a közismert körülmények miatt csak virtuálisan és külön-külön – a magyar közvetítések állandó szereplőjével, Wéber Gáborral, valamint a közkedvelt, manapság a Magyar Autó-motorsport Fejlesztési Ügynökség (HUMDA) munkatársaként tevékenykedő Szujó Zoltánnal.

A szezon indulása előtt kezdjük a téli teszttel! A bahreini háromnapos gyakorláson a címvédő Mercedes önmagához képest meglepően gyengén szerepelt, műszaki hibák, ideges, nehezen irányítható autó – jelenthet ez valamit az idényre?

Wéber Gábor (W.G.): A tesztelés valamilyen szempontból megmutatja a megbízhatósági sorrendet. De ez a teszt, ez erről szól, sosem volt még olyan, hogy valakinek ne lett volna kisebb-nagyobb problémája egy-két vagy akár az összes csapatnak. Általában nem is szeretik a csapatok, ha minden klappol, és nem derül ki semmi gyermekbetegség, mert az azt jelenti, hogy akkor majd év közben fog előjönni, amikor már fájni fog.

Jobb ezeken túl lenni – remélhetőleg kisebb bajjal –, ha jól tervezték az autót, akkor csak kisebb módosításokra van szükség, gondolok itt a hűtési, rezonanciaproblémákra, egy-egy vezetékköteg arrébb helyezésére. A teszten nem az abszolút tempón van a lényeg, az a kérdés, az autó működik-e. Ezzel együtt egy gyors autó akkor is gyors lesz, ha csak próbálgatnak rajta valamit, egy problémás autón pedig rögtön látszik, hogy problémás.

A leszorítóerőt érintő szabályváltozások keretében azért jelentős részt „levágtak” a padlólemezből, és ez a csapatok felénél, azaz a Mercedes mellett a Haasnál, a Williamsnél, a Ferrarinál sem volt teljesen rendben a balansz, de a Mercedesnél tényleg különösen feltűnő volt ez, főképp, hogy az előző években szinte tökéletesen vezethető autóik voltak. Bottasnál, de főleg Hamiltonnál jól látszott, hogy ideges az autó, nem stabil a hátsó tengely, az autó nem volt kiszámítható – az egyik körben ilyen, a másikban olyan, ha így fúj a szél, ilyen, ha úgy fúj, olyan. Talán ők többet veszítettek, mint a többiek, de van ebben logika, hiszen előtte talán ők használták ki a legjobban a lehetőségeket.

Szujó Zoltán (Sz.Z.): Természetesen nem véletlenül számít közhelynek, hogy a tesztek adataiból nem lehet kiindulni, meg hogy egy kicsit mindenki rejteget valamit, de azért az látszik, hogy a Mercedes gondjai valós problémák voltak. Bottasból például előjött egy kicsit a frusztráció, amikor a közösségi médiában kiemelte, hogy egyedül a Mercedes nem élt a filmezésbe csomagolt bejáratás lehetőségével a teszt előtt. Hamiltontól rá nem jellemző hibákat láttunk.

Azt ki lehet mondani, hogy a Mercedes most nem ködösít, az nem így mutatkozna meg. Sosem volt ilyen rövid a szezon előtti teszt, három napból ennyi kiesést még a Mercedes is megérez. Megkockáztatom, hogy a szezon elején, Bahreinben sem ők lesznek talán az első számú esélyesek, de olyan háttérrel, mint az övék, biztosan gyorsan találnak majd megoldást. Butaság lenne már most leírni őket.

A Mercedesnél és az Aston Martinnál is akadt sebességváltó-probléma – véletlen egybeesés, vagy jelent valamit?

W. G.: Egyértelmű, hogy van összefüggés, ez a két csapat használja a Mercedes sebességváltóját – a McLaren és a Williams saját gyártmánnyal megy. A szóbeszéd szerint elsősorban vezérlési, tehát nem alkatrészprobléma, ha valóban szoftvergond, akkor ezt a szezonkezdetig meg kellene tudni oldani, mindenesetre időt veszítettek vele, és ha az Aston Martin a szabályok engedte keretek között mindent a Mercedestől szerez be, az ezzel jár, ha ott gond van, náluk is lesz.

A McLaren eredetileg az új autóhoz szerezte be a Mercedes-erőforrást, de a nagy változtatási csomag 2022-re való halasztása ellenére sem vártak, a Renault-motorhoz tervezett modellbe szerelték be azt. A teszten nem volt műszaki problémájuk, vajon ez csak szerencse, és később lehetnek náluk megbízhatósági gondok emiatt?

W. G.: A McLarennél beletaláltak, az biztos, és ebben benne lehet az is, hogy némi ráhagyással építették az autót, nem mentek el a határokig. Persze ne feledjük, hogy 23 futam áll előttünk, a teszten való jól szereplés nem jelent sokat, és ha később kiderül, hogy a Mercedes és az Aston koncepciója az ideális, a McLaren már nem nagyon tud módosítani. Magabiztosan, jól kezdtek, megbízható, gyors az autó – egy körön és hosszabb távon is –, ha nagy előrelépőket kell mondani, akkor a Red Bull mellett a McLarent és az Alfa Romeót említeném.

Elsőre furcsa lehet, hiszen a McLaren tavaly is a 3. helyen végzett, de tavaly azért valójában a Racing Point volt a harmadik erő, csak a balszerencse, Perez megbetegedése, a pontbüntetés miatt csípték el a pozíciót a wokingiak, idénre viszont erőből a harmadikok, és tavalyhoz képest megfelezték a lemaradásukat.

Sz. Z.: Három nap szerencse a mai Forma-1-ben nem nagyon van, azt gondolom, hogy a McLaren tökéletesen megoldotta a házi feladatot. Andreas Seidl, James Key kiváló műszaki stábot rakott össze és irányít, a leszorítóerőt csökkentő aerodinamikai szabályváltozásokra is jól reagáltak, egészen különleges diffúzorral álltak elő.

A Red Bull zárta a legjobban a tesztet, a korábbi évekkel ellentétben most kezdettől fogva klappolt minden. Az erősnek tűnő autóval és Perezzel kiegészülve a szurkolók remélhetnek igazi bajnoki kampányt Verstappen részéről, vagy akár a konstruktőri verseny tekintetében?

W. G.: Mindenképpen. A hibrid érában ez a legjobb kezdés a Red Bulltól, jól vezethető az autó, meg persze kellett ehhez egy jó motor is, a Hondával sem volt semmilyen gond. Igen, a japánok előrehozták a 2022-re tervezett fejlesztéseket, de a Mercedes, a Ferrari is dolgozott a motoron, a kockázat pedig mindig benne van, ugyanakkor a csapatok többség megtett legalább 2000 kilométert a teszten, ha lett volna komoly motorprobléma, ráadásul melegebb körülmények között, ha ezt bírták, nem gondolom, hogy alapvető gond lehet.

Szerintem Perez nagyon rutinos pilóta, mostanra nagyjából beilleszkedett, az autót persze még szoknia kell, de sokkal jobban állnak vele, mint Ricciardo távozása óta bármikor. A gumik kezelése szempontjából ez most a mezőny legjobb párosa, ha az autók pariban lennének, és idén csak ezen múlna, a Red Bullnak oda is adhatnánk a bajnoki címet.

Sz. Z.: Ebben a három napban egyértelműen a Red Bull volt a legjobb, a Honda-motor piszok jól működött, az autó is nagyon vezethető volt, Verstappen gyakorlatilag azt csinált vele, amit akart. A japán munkamorál ráadásul olyan, hogy nemhogy elengednék ezt az utolsó évet, hanem egyenesen megkétszerezik az erőfeszítéseiket, emelt fővel akarnak távozni, tényleg világbajnoki címet akarnak szerezni a Red Bull-lal.

Hogy valós bajnoki esélyük van-e, arra most csak tippelni lehet, én pedig csak a vágyaimat mondhatom, de mindenképp szeretnék végre egy olyan szezont, amikor megszorongatják a Mercedest, Hamiltonnak pedig nem a mezőny legjobb autójával kell helytállnia.

Az erős Red Bull és a Verstappen mellett jól teljesítő Perez jelentheti Bottas mercedeses karrierjének végét? Mi lesz, ha a finn csak 4-5. lesz a bajnokságban?

W. G.: Ötödik akkor se lenne, ha végig rükvercben menne, a középcsapatok olyan messze vannak, hogy számára a 4. hely a minimum, de ha csak negyedik lesz, 2022-re biztos nem lesz helye. De ez az év Bottas számára most vagy soha – ha épp ráérez erre a nehezebben vezethető Mercedesre, akár nagyobb esélye is lehet a bajnoki küzdelemben, mint korábban, de igen, ha a Red Bull közel van, esetleg pariban lesznek, bajban is lehet. Én azért még nem temetném a finnt, de sokkal valószínűbb, hogy Hamilton megy a nyolcadikért, még ha a hibrid érában ez is lehet majd a legnehezebb éve.

Hamilton szerződéshosszabbítása példátlanul sokáig húzódott, végül csak egy évre írtak alá, az autóbemutatón is kedvetlennek látszott az angol, majd jött a problémás teszt – vajon az utolsó F1-es évét láthatjuk idén?

W. G.: Szerintem most is 100%-osan ott van fejben, másképp ezt nem is lehet, itt az életét teszi kockára mindenki. Ha nem vagy ott, vagy sokkal lassabb leszel, vagy előbb-utóbb baleset lesz a vége. Aki megérzi a kiégés jeleit, rövidesen szögre is akasztja a sisakot, de Hamiltonnál egyáltalán nem érzem ezt.

Inkább azt látom, hogy nagyon unja ezeket a felvetéseket, és amolyan válságban van, hiszen a Forma-1-ben már mindent elért, csak a számokat növelheti tovább, a 100-akat szerintem mindenképp el is akarja érni, de mostanában minden más is érdekli – és nyilván ez más 36 évesen, mint 25 évesen –, nagyon belevetette magát néhány témába, amiket, jobb szó híján, igyekszik másokra is ráerőltetni. Bár a célok becsülendőek, nem értem, miért várja el másoktól is a felvállalást. Szóval ezen most nagyon dolgozik, de talán ő maga sem tudja, hogy mit mikor akar, közéleti témákkal is foglalkozó autóversenyző szeretne-e lenni, vagy inkább véleményvezér, aki mellesleg autóversenyző is.

Nem tudom, hogy távozik vagy marad-e, de akár meglesz a nyolcadik, akár nem, kevésbé tudom elképzelni a kiszállását, úgy érzem, hogy a 2022-es szabályrendszerbe is belekóstolna, még lehet benne három év. Persze sok múlik azon, hogyan alakul az idei szezon. A kártyák Hamilton kezében vannak, ha maradni akar, a Mercedes meg fogja tartani.

Sz. Z.: Hosszú távon már biztosan nem izgatja a Forma-1, őt a nyolcadik cím megszerzése érdekli. Mondjuk Hamiltonnak mindig megvoltak ezek a hangulatingadozásai, ebből még nem vonnék le messzemenő következtetéseket. Meggyőződésem, hogy mindennél jobban akarja a nyolcadik bajnoki címet, nagyon közel van ahhoz, hogy minden téren a legeredményesebb legyen, Schumacher elé kerüljön, ennél nagyobb motiváció pedig nem kell.

Ne feledjük azt se, hogy talán Hamilton képes legjobban tágabb kontextusba helyezni az F1-et a mobilitás, az autóipar tekintetében, és nagyon jól érzi, hogy ez most hatalmas mozgásban van, senki sem tudja, mi lesz a Forma-1 jövője, szerintem ezért sem gondolkodik hosszabb távon.

Ha marad, 2022-ben ki lesz a csapattársa?

W. G.: Nálam Russell ülne mellette, kivéve, ha Bottas idén világbajnok lesz, akkor nyilván nem lehet elengedni. De biztosan nem fognak kapkodni, megvárják, milyen az év eleje, Russell ott van a Williamsnél, ő úgyis várni fog. Ősz elejéig ráérnek, addigra az is kiderül, mi lesz Hamiltonnal. Az megkavarhatja a dolgokat, ha Russell képbe kerül egy másik csapatnál, de ha megnézzük, nem sok lehetősége van.

Mi lesz, ha mégis elbúcsúzik?

W. G.: Ha nincs Hamilton, akkor nyilván az első számú esélyes Verstappen a Mercedesnél, de ha annyira jó lesz a Red Bull, akkor kérdés, hogy akar-e oda menni.

Tavaly nagyon szenvedett a Ferrari. Idénre új motort gyártottak, de a teszt alapján elég nehéz belőni, hol állnak. Visszatérnek az élmezőnybe, vagy mivel a középmezőny többi tagja is előrelépett, nagyjából maradnak, ahol voltak?

W. G.: Inkább az utóbbi. A középmezőny közepén lehetnek, biztosan nincsenek az élén, sőt lehet, hogy egyes hétvégéken inkább a végében lesznek. Ennyi alapján nehéz megmondani, hogy fog viselkedni a Ferrari, nehezen vezethetőnek tűnt, de nem annyira, mint a Mercedes, motorerőben visszatértek, de a vezethetőség még messze nem olyan jó. Kifejezetten rosszul jött nekik, hogy annyira erős a lett a McLaren, annyira erős lett az AlphaTauri – egy másik évben talán simán visszaérhettek volna harmadiknak, de idén ez sokkal nehezebb lesz.

Sz. Z.: A Ferrari is a középmezőnybe fog tartozni – ha gonosz akarok lenni, talán nem is olyan szokatlan már ez a szurkolóiknak. Mintha motorerőben javultak volna, de nem hiszem, hogy annyit tudtak előrébb lépni. Nem tudom hova tenni a Ferrarit, a középmezőny elejére szeretném, de nem mutattak semmi nagyot, szépen elkocorásztak a teszten. A maranellói lovacska nemcsak ágaskodik, hanem egyelőre elég sötét is.

Milyen szerepet kaphat Sainz? Megszorongathatja Leclerc-t, vagy egy újabb Barrichello lesz belőle?

W. G.: Mindig érdekes kérdés ez, de bárki bármit is mondjon, úgyis a teljesítmény dönt. Ha valaki gyorsabb, vagy ugyanolyan gyors, mint a csapattársa, az mindenképp látszik, ha meg soktizedes hátrány van az időmérőn, a versenyen, akkor azt nem kell magyarázni. Sainznak most itt az esélye, hogy Leclerc ellen megmutassa, akár ő a jobb.

Sz. Z.: Ezt a Ferrarinál sosem lehet tudni. Leclerc-nek ugye hosszú szerződése van, nyilvánvalóan köréje építik a csapatot, ő jelenti a jövőt, de ezt egy Carlos Sainz kaliberű pilóta maga is felmérte, és be akarja majd bizonyítani, hogy ő nem egy Barrichello. Persze sosem könnyű egy új pilótának megvetnie a lábát, minden csapat kultúrája más, hát még egy McLaren-Ferrari váltásnál. Sainz ezt nyilván megugorja, de az első évben biztosan nem lesz könnyű dolga.

De megvan Sainzban, hogy Leclerc szintjén teljesítsen?

W. G.: Szerintem nincs. De érdekes lesz látni, mert a mclarenes Sainz-Norris párost nehéz volt felmérni, még ha a közvélekedés erősnek is tartotta. Sainz annak idején a Toro Rossónál nagyjából tartotta a lépést Verstappennel, de tényleg sosem volt egyértelmű. Most kiderülhet, hogy Sainz – vagy akár Norris, hiszen a McLarennél bizonyítottan jó, minden téren erős pilóta került mellé Ricciardo személyében – jó vagy extra jó versenyző-e.

Ha már csapatot váltó versenyzők, mi lesz a mezőny két másik világbajnokával, a visszatérő Alonsóval és az Aston Martinnál megváltást kereső Vettellel? Kezdjük talán az utóbbival – sikeres lehet még, vagy csak levezet?

W. G.: Szerintem lát még ebben lehetőséget, és én is látok lehetőséget számára. Nagyon jó a háttér az Aston Martinnál, nem pusztán egy felcímkézett gyári csapat, megvan a pénz, megvan a technika is, az erős Mercedes-kapcsolat is sokat számít, ilyen szempontból nem tett rossz lóra. Az más kérdés, hogy az Aston Martin mennyire tett jó lóra vele, át tudja-e lépni a saját árnyékát, miután az utolsó ferraris éveiben egyre inkább hanyatló formát mutatott. Strollban is van azért potenciál, nem rossz versenyző, de nagyon nehéz lesz megmondani, valójában mit is tud, mert ha kikap Vetteltől, mindenki mondhatja, hogy persze, hiszen négyszeres világbajnok a csapattárs, ha viszont ő veri meg Vettelt, akkor a német gyenge formája lehet a magyarázat, pedig simán benne van, hogy ő rakta annyira össze magát, ő fejlődött tovább.

Amúgy a tesztek alapján az Aston nem áll olyan jól, ők futották szinte a legkevesebbet, nagyon nehéz őket hova rakni, a középmezőny sűrűjében, a Ferrari környékén lehetnek szerintem.

Sz. Z.: Szerintem nem olyan rossz a helyzet az Aston Martinnál, mint ahogy az a mégoly rosszul is sikerült teszt után tűnik. Maga Vettel is elmondta, hogy fiatal pilótaként kezdene pánikolni, de ma nyugodtabb – ez persze annak is jele lehet, hogy azért már levezet.

Vettel túl van egy rossz ferraris tapasztalaton. Oda megváltóként vitték, nyilván itt kisebb lesz rajta a nyomás. Számomra most az a nagy kérdés, hogy megvannak-e a képességei, hogy vezessen, elindítson felfelé egy csapatot. Jó helyre került, hiszen közismerten vonzódik a Forma-1 brit oldalához. Én mindenesetre nagyon drukkolok neki, szép történet lenne.

Hogy teljesíthet idén az Alpine és Alonso? Ocon féltheti a karrierjét a kétszeres világbajnok mellett?

W. G.: Alonso szerintem nagyon jó formában van, nekem egyértelmű volt ez a teszten a köreiből, a fedélzeti kamerás videókból. Ugyanaz az összeszedett Alonso, akit bármikor láttunk. Érdekes kérdés, hogy mit tud vele kezdeni Ocon.

Hajlamosak vagyunk őt egy kicsit leírni, pedig azért nem rossz versenyző, jól megy esőben, finoman vezet, de mégsem tudta úgy megvetni a lábát, mint például Leclerc. Kérdőjeles pilóta. Nagy esély számára, hogy Alonso ellen bizonyítson, de iszonyú nagy veszély is, és azt gondolom, hogy a spanyol ellen nem igazán lesz esélye. Ha meg tudja verni, azzal nagyon növelheti az ázsióját, más csapatok számára is érdekes lehet. Pont olyan fontos év lesz ez neki a túlélés szempontjából, mint Bottasnak.

Az Alpine nekem egyelőre a középmezőny sűrűje-vége, nem szakadtak le, de nincsenek az elején. Tavaly év vége felé néha a harmadik erő is volt a Renault, de most nincsenek ezen a szinten, nem tudták átmenteni ezt a formát, egyszerűen mert a többiek többet fejlődtek. Biztos lesznek hétvégék, amikor megvillan Alonso vagy akár Ocon, de nagyon esélytelenek lesznek arra, hogy a dobogó közelébe érjenek. Főleg, hogy nem messze mögöttük ott van a jobb Ferrari erőforrás használata mellett a tavalyi gyengeséget kijavító Alfa Romeo is.

Sz. Z.: Alonsónak ugye most van két platinalemez az állkapcsában, nagyon kíváncsi leszek, hogy okozhat-e neki problémát, amikor a menetszél megemeli a sisakot mondjuk Monzában. A csapatról azt gondolom, hogy nagyon jó tesztprogramot futottak, de nem voltak kiemelkedők, ki tudja, hol lesznek.

Ocont egy picit féltem attól, hogy beleragad az örök ígéret szerepébe, és biztos, hogy borzasztó nehéz lesz a dolga, de bizonyosan motiválja is, hogy egy kétszeres világbajnok van mellette. A francia is olyan egy kicsit, mint mondjuk Latifi, ott van, de ha nem csinál valami kiemelkedőt vagy nagy hülyeséget, el is felejtjük.

Ha levesszük a Red Bullt és a Mercedest, akik egymással fognak csatázni, és félretesszük a mezőny végi Williamst és a Haast, akkor marad hat csapat, amelyek közül fogalmam sincs, ki lesz a legjobb. Az AlphaTauri? Most úgy tűnik, hogy talán ők.

Mehet Ocon helyére Gasly 2022-ben? Már tavaly is hírbe hozták a Renault-val, ahogy az is világos, hogy a Red Bullhoz nem fogják visszaültetni.

W. G.: Ha az AlphaTauri olyan jó, mint amilyennek a teszten látszott – persze majd meglátjuk év közben –, akkor a helyében én ezerszer inkább abban az autóban ülnék, mint az Alpine-ban. Az AT02-es a mezőny legjobban vezethető, legstabilabb autója, ütni-vágni lehet, kis túlzással azt csinálnak vele a versenyzők, amit akarnak. Nagyon ritka, amikor egy versenyautó úgy sikerül gyorsra, hogy közben stabil is.

Beszéljünk az újoncokról! Az AlphaTaurit már említettük, náluk szuper köridőkkel villantott a teszten Cunoda Juki. Mennyi van a kis japánban?

W. G.: Nagyon sok, látszott, hogy még a DRS korábbi nyitása nélkül is a tesztelés második leggyorsabb körét futotta volna. Nyilván nem az utcáról rángatták be, de meglepő, hogy az első tesztjén ilyen gyorsan rá tudott érezni az autó kezelhetőségére, ennyire a határon tudott vezetni. Nem egyetlen jó kört ment, amikor valahogy a pályán tartotta az autót, hanem megállás nélkül, egymás után legalább ötöt-hatot, minimális hibákkal.

Ahogy már mondtam, nagyon jó az autó, Cunoda ezért is talált bele ilyen gyorsan újoncként. Jobban fekvő pályán és körülmények között még gyorsabb is lehet az AlphaTauri, ezért sokkal szerencsésebb helyzetben is van, mint mondjuk Mazepin és Mick Schumacher a Haasnál, akik viszont a mezőny legrosszabb autójába kerültek, ami nagyon nehezen vezethető, folyamatosan mozog a hátulja.

Sz. Z.: Kíváncsi vagyok, hogy a Haasnál Mick Schumacher és Nyikita Mazepin mire mennek egymással. Schumachernél tetszett a gesztus, hogy édesapja után az MSC kódot kérte magának, más kérdés, hogy ezzel milyen plusz terhet vesz magára.

Bátorság a Haas részéről, hogy két újonccal indulnak, de Schumacher Forma-2-es bajnok, Ferrari-nevelt, Mazepinnel kapcsolatban meg nem is volt választásuk, hiszen egyre inkább körvonalazódik, hogy milliárdos apukák vesznek a fiaiknak csapatokat – ami nem biztos, hogy jó irányba viszi az F1-et.

Cunodának nagyon örülök, a finnek mellett mindig is a japánokat kedveltem valamiért. Bár bajnok nem lett, így is megsüvegelendő volt a tavalyi Forma-2-es szereplése, és persze a DRS korai, hosszabb nyitásával együtt is remek volt a második legjobb köridő tőle a teszten.

A Haasnál tavaly sem fejlesztették, idén sem fejlesztik az autót. Vajon előny vagy hátrány az újoncaik számára, hogy a sereghajtó volánjánál debütálnak, különös tekintettel Schumacherre, aki az alsóbb kategóriákban mindig csak a második szezonjára talált magára?

W. G.: Ez jó is, rossz is. Azért jó, mert nincs rajtuk teher, gyakorlatilag úgy csinálhatnak meg egy évet, hogy senki nem mondhat semmit – hacsak az egyik nem veri agyon a másikat. A rossz oldala az, hogy minden versenynek úgy kell nekiállni, hogy biztos, hogy az utolsó két helyért versengenek, ami azért demoralizáló, ráadásul csak az egymás elleni küzdelem marad, ami kiélezi a csapaton belüli viszonyokat. Azért nagy balhé biztos nem lesz, hiszen Mazepin édesapja a főszponzor, Schumacher mögött meg komoly erők állnak – például a Ferrari.

Ez a feszültség meg talán még jó is lesz, Schumachernek jót tehet, hogy nem a csodaszülő csodagyerekeként dédelgetett-babusgatott szerepben lesz, hanem kap egy kemény ellenfelet, egy faragatlan, balhés csapattárs képében. A teszteken egyébként gumikat, napszakokat, mindent nézve teljesen egyforma teljesítményt nyújtott a két versenyző.

Sz. Z.: Én úgy vélem, előny számukra, hogy nem fejleszt a csapat, mert így az autó alapvetően ugyanúgy fog viselkedni, csak a körülményekre és a vezetésre kell koncentrálni, nem mehetnek úgy el az erdőbe, mint pár éve, ez pedig segíti majd a Forma-1-hez való hozzászokást.

Mazepin szép kis csomaggal érkezik az F2-es balhékkal, a közösségi médiás „produkciójával”, azzal, hogy már a teszten kiröhögte az előtte megpördülő Hamiltont, feltartotta Verstappent. Be tud ő illeszkedni az F1-es közösségbe?

W. G.: Szerintem tojik ő erre. Úgy van vele, hogy elég gyors, megvan a pénz, semmiben sem különbözik egy Strolltól, ugyanabban a helyzetben vannak. A helye biztos, nem az üléséért vezet.

Próbálom szétválasztani a dolgokat. Ha emberileg nézem, azt mondom, hogy Mazepin egy faragatlan tuskó, aki nem is való ide, soha nem is fog megváltozni, persze fiatal srác, fejlődőképes, még ha soha nem is leszünk homlokegyenest mások, mint 20 évesen. A hozzáállása távol áll tőlem, sőt versenyzőként is kerülném, köszönésnél több nem lenne köztünk.

Az már más kérdés, hogy mit csinál az autóban. Pilótaként nem fogom előítéletekkel kezelni. Azt ő is pontosan tudja, hogy az F1-ben már a kirakatban lesz. Nagyon nem fog megváltozni, a keménykedésben benne lesz, de bízom benne, hogy nem fog dúvadként vezetni, tudja, hogy azzal nem fog előrébb jutni, ha 19 versenyző, meg a teljes versenyfelügyelőség utálja őt.

Sz. Z.: Tény, hogy Mazepin nem a legszimpatikusabb arc a mezőnyben, de ha a teljesítménye jó lesz, akkor ezzel senki nem foglalkozik majd, vagy legalábbis nagyon kevesen. Az biztos, hogy nem indul jó helyzetből, ne feledjük, ütött ő már meg ököllel másik versenyzőt [a Ferrari-nevelt Callum Ilottot a Forma-2-ben – a szerk.], ami nekem egyáltalán nem fér bele. Innen kell majd felépítenie magát.

Külsőre melyik idei autó tetszik legjobban és legkevésbé?

W. G.: Nekem az Aston festése tetszett a képeken, de a pályán nagyon sötét, csomószor feketének néz ki, mint a Mercedes. De a dizájn bejön. A Williams festése is elfogadható próbálkozás, másnak nem jött be, számomra van benne elképzelés, és pont a Ferrarié volt az, amire azt mondtam, hogy na, ezt meg hogy találták ki!? Az orosz zászlós Haast hagyjuk is, arról nincs mit beszélni. Az AlphaTauri is tetszik, emlékeztet régi autókra, és felismerhető, ami kommentátori szemmel sem elhanyagolható. Tetszik az Alpine kékje, nagyon franciás és nekem a teszten a képernyőn is átjött. Az Alfa is változtatott, szerintem letisztultabb, „klasszik” dizájn.

Sz. Z.: Ízlésről okos ember nem vitatkozik, de nálam abszolút nyerő az Alpine festése, az Aston Martin viszont nem néz ki jól a pályán – izgatottan vártam a british racing green [brit versenyzöld] visszatérését, de messziről egy az egyben úgy néz ki, mint a Mercedes.

Új autók után új pályák: idén tér vissza Zandvoort, valamint bemutatkozik Szaúd-Arábia az F1 leggyorsabb utcai versenyhelyszínének ígért dzsiddai pályával. Az előbbiről már sokat hallottunk-láttunk tavaly, de mi a helyzet az utóbbival? Örüljünk neki? Elutasítsuk? „Orrunkat befogva” nézzük?

W. G.: Szerintem ezzel ne foglalkozzunk. Nézőként örüljünk annak, hogy van Forma-1-es futam, üljünk le, élvezzük! Mi közünk van ahhoz, hogy hol van a futam, mi a politikai háttere?! Meg ha most az a téma, hogy miért van Szaúd-Arábiában verseny, akkor másik tíz országra is rákérdezhetnénk. Nézőként ezzel ne törődjünk, ha van izgalmas vonalvezetésű pálya, új részt látunk a világból, örüljünk! És még hasznos is lehet ez bizonyos országoknak, hogy egy picit bemegy a nyugati kultúra, ami rést nyit a pajzson.

A Forma-1 és a csapatok is pénzből élnek, ennek meg jelentős része a versenyrendezési díjakból jön. Csak a klasszikus pályák nem tudják eltartani az F1-et.

Szintén újdonság lesz a szombati sprintverseny, három hétvégén tesznek próbát vele. Erről mit gondoltok?

W. G.: Szükséges rossznak mondanám. Nem vagyok ellene a változásnak, ugyanakkor vannak dolgok, amiken sosem változtatnék. A grand prix-versenyzés nem erről szól, én a versenytávhoz nem nyúlnék, a fordított rajtrács nálam szóba se jöhet, mert azzal az egész technikai fejlesztési verseny vesztené értelmét. Ezzel együtt azért vagyok a sprintverseny mellett, mert ha nem próbálnak ki valamit, sosem tudjuk meg, milyen.

Szerintem az Ecclestone-éra egyik legnagyobb hátránya az volt, hogy minden változtatástól ódzkodtak, ha meg csináltak valamit, akkor egyik pillanatról a másikra, ő keresztülverte a csapatokon, és máris volt visszaszámlálós kieséses időmérő, duplapontos verseny, meg más hülyeség, amit aztán rögtön vissza is vontak. Most legalább tervezetten vannak dolgok, lehet mondani, hogy oké, próbáljuk meg, a hétvége is több akciót hoz, 23-ból három hétvégén végül is miért ne nézzük meg. Ha nem jön be, el lehet engedni.

Sz. Z.: Alapvetően kísérletezéspárti vagyok, én is tisztelem a Forma-1 hagyományait, de nem gondolom, hogy mindenhez ragaszkodni kell. Évek óta mondogatom, hogy ezt a szokásos háromszázpár kilométert meg lehetne csinálni két menetben is, mint két focifélidőt, közben megcserélve az első tízet. Érdekes vitákat szül, hogyan dobja fel a programját a Forma-1, értem a kezdeményezést, hogy pénteken, szombaton és vasárnap is legyen miért kimenni a pályára – már amikor újra lehet majd –, szóval kíváncsian várom.

Az ötlet tetszik, aztán lehet, hogy idővel rájönnek, hogy lehet két rövidebb futam.

Azért ehhez még a szabályokat is rendesen módosítani kell, ki hogy szerez világbajnoki pontokat, parc fermé, stb., messze nem egyszerű ez.

Manapság persze minden ilyen változtatás nagyon rövid távon működik, bevezetik, aztán már másra irányul a figyelem, de az biztos, hogy valahogyan igazodni kell a 21. századi médiafogyasztási szokásokhoz.

Ma, beszélgetésünk napján jött ki a Drive to survive harmadik évada, melynek magyar változatához a hangotokat kölcsönöztétek. Mennyiben más ez a munka, mint a hagyományos hétvégi közvetítés?

W. G.: Nagyon más, mert ugye olyan dolgokat kell végigkommentálnom, amiket tavaly megcsináltam élőben, most meg úgy kell elmondanom, hogy van egy szövegkönyv, persze nem szinkronszínész vagyok, az nem állna jól, szóval, szabadon, a saját szavaimmal mondom el. Nyilván most tudom, hogy alakul a helyzet, ami egy kicsit elveszi a sava-borsát. De próbálom magamat adni. Vannak furcsa részek benne, hiszen a téli tesztet nem közvetítjük, de itt úgy van megcsinálva, mintha rendes futam lenne, be kell köszönni. Nyilván el tudtam játszani, általában pedig próbáltam újra beleélni magam azokba a szituációkba.

A megírt, pontosabban a valóság alapján összerendezett sztorik miatt kicsit inkább film ez, de nincs könnyű dolga a netflixeseknek, és szerintem jól megoldották, ez az évad egy csomó plusz dolgot ad hozzá a 20-as szezonhoz, és persze meghozza a kedvet ahhoz, hogy a hétvégén leüljünk a tévé elé.

Sz. Z.: Ez inkább színészkedés, mint valódi kommentálás, ezt úgy próbáltuk meg ellensúlyozni, hogy a nagyon nyitott volt a Netflix csapata, mondták, hogy bár van szövegkönyv, nem kell hozzá ragaszkodnunk. Baromi érdekes volt, azt vettem észre magamon, mintha nem tudnám, mi fog történni, és ugyanazt vagy még nagyobb izgalmat éreztem, mint amikor élőben néztem. Piszok izgalmas tapasztalat volt.

Ez most hosszú menet volt, sok kommentátoros alámondást tettek a részekbe, egy teljes napot rá kellett szánni úgy, hogy egyedül voltam bent, nem is Gáborral együtt csináltuk a rögzítést. Kíváncsi vagyok arra, együtt milyen lesz, főleg, hogy nem is láthattam a teljes részeket, csak azokat, ahol szövegem volt.

A dolog pikantériája, hogy a valóságban már nem én közvetítek, de a magyar Forma-1-rajongók egy részének talán hozzáad valamit, ha az én hangomat hallják.

Azért nem szakadtam el teljesen a tévézéstől, a TV2-n mind a Forma-E összefoglalóit, mind az idén induló elektromos tereprali-bajnokság magazinműsorát én narrálom. A közeljövőben pedig lesznek még egyéb hírek is velem kapcsolatban a rádiózás, televíziózás terén.

Gábor, Zoli, köszönjük a beszélgetést!