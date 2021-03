A korábbi évekhez hasonlóan a Vezess most is kikérte a rendőrségtől a 2020-as autólopási statisztikákat. Rögtön az elején le is lőjük a lényeget, hiszen jó hírről van szó: tavaly tovább csökkentek a számok.

2007-ben 7584, majd néhány éves csökkenést követően 2012-ben újra elég sok, 6920 gépjárművet loptak el hazánkban, ám mióta a rendőrség 2014-ben létrehozta speciális, az autólopáshoz kapcsolódó bűnözők felderítésével foglalkozó egységeit, folyamatos a csökkenés, és a trend tavaly is folytatódott.

Tavaly a 2019-esnél is jelentősen kevesebb gépjármű – és azon belül személygépkocsi – lopása miatt indított nyomozást az ORFK, de kicsit másképp nézve még pozitívabb a kép: 2018-hoz viszonyítva már gyakorlatilag megfeleződtek a számok.

2018 2019 2020 Körözött személygépkocsik száma 771 503 346 Körözött gépjárművek száma 1023 896 540

Nem a járvány miatt

Az elmúlt egy év kapcsán gyakorlatilag minden témában adja magát a kérdés, hogy vajon a pandémiának volt-e köze a változáshoz, de a rendőrség ezt kategorikusan elvetette: „A Magyarországon elkövetett gépjárműlopások számát a tavalyi évben nem befolyásolta a koronavírus-járvány” – válaszolták ez erre vonatkozó kérdésünkre.

Ezeket a márkákat lopják leginkább

2019-hez képest nem sokat változott a tolvajok „ízlése”, ahogy egy évvel korábban, tavaly is a Ford, az Opel, a Suzuki, a Volkswagen és a Renault modelljeit vitték leginkább – évek óta kérjük, de a rendőrség sajnos típusokra nem, csak márkákra bontva szolgáltat adatokat –, az viszont érdekesebb, hogy a sorrend nem tükrözi pontosan a teljes magyar autóflotta arányait.

A KSH 2019-es adatai szerint hazánk útjain a lopási listán csak második Opelből fut a legtöbb (kis híján félmillió példány), Suzukiból több mint 430 ezer, VW-ből bő 370 ezer, míg Fordból „csak” 315 ezer van, így lopások tekintetében egyértelműen felülprezentált a „kék ovál”. A Volkswagen utoljára 2018-ban vezette a lopási listát, míg a Suzuki immár hat éve nincs a topon.

A Renault nagyjából a „helyén” van a listán (bő 220 ezret hajtunk belőlük) Magyarországon, a 100 ezres darabszámú Mercedest viszont továbbra is szeretik a bűnözők, arányaiban többet lopnak belőlük.

Márka Ellopott személyautók – db (2019-es szám) 1. Ford 56 (66) 2. Opel 51 (65) 3. Suzuki 40 (51) 4. Volkswagen 29 (47) 5. Renault 23 (42) 6. Mercedes 18 (17) 7. Peugeot 18 (13) 8. Fiat 18 (11) 9. BMW 15 (21) 10. Citroën 13 (10) 11. Audi 11 (17) 12. Volvo 9 (n.a.) 13. Toyota 9 (32) 14. Škoda 8 (17) 15. Daewoo 8 (9) 16. Honda 5 (13) 17. SEAT 4 (7) 18. Mitsubishi 4 (9) 19. Mazda 4 (9) 20. Chevrolet 3 (n.a.)

A két másik német prémiummárka, a BMW és az Audi autóit kevésbé lopták tavaly, mint 2019-ben, ám a leglátványosabban a Toyoták iránti érdeklődés esett vissza a tolvajok körében: tavalyelőtt 32 darabot tulajdonítottak el, míg 2020-ban kevesebb mint harmadát, kilencet.

Ugyan az alacsony esetszámok miatt az eredmények sem igazán reprezentatívak, azért a Toyota mellett más japán márkáknál, a Hondánál, a Mitshubishinél és a Mazdánál is jelentős a visszaesés, ahogy valamiért a Škoda is folytatja a „népszerűségvesztést”.

2019-ben még két régi, jó állapotban mára igen komoly áron eladható „szociautó” is bent volt a top20-ban, de tavaly legfeljebb egy-két darabot lophattak el közülük.

Kicsik a számok, de úgy tűnik, hogy a Peugeot és a Citroën kapósabb lett, ahogy a megelőző év listáján nem is szereplő Volvók is „célkeresztbe” kerültek.

Úgy viszik a Simsont, mint a Fordot

Az ORFK-tól a személyautók mellett a teherautókat, buszokat, motorkerékpárokat is tartalmazó, teljes gépjárműlopási top 20-at is megkaptuk. A dobogón a Suzuki a lopott motoroknak (17 db) köszönhetően megelőzte az Opelt, viszont külön érdekes, hogy a 4. helyen egy KGST-márka, a Simson szerepel, a keletnémet motorkerékpárokból egy híján annyit loptak, mint Ford személykocsikból. Ahogy korábban is írtuk, a keleti blokk autóihoz hasonlóan lassan kikopó motorokat épp ritkaságuk, akár alkatrészként való továbbhasznosításuk miatt lopják, illetve nyugati exportra is jelentős haszonnal értékesíthetők.

Márka Ellopott gépjárművek – db 1. Ford 66 2. Suzuki 58 3. Opel 56 4. Simson 55 5. Volkswagen 38 6. Yamaha 31 7. Peugeot 28 8. Renault 27 9. Fiat 24 10. Mercedes 23 11. Aprilia 20 12. Honda 17 13. BMW 17 14. Citroën 16 15. Malaguti 15 16. Audi 11 17. Piaggio 10 18. Csepel 10 19. Volvo 9 20. Toyota 9

Szintén „pörög” a tolvajoknál a Yamaha, 31 lopással, de az Apriliát (20 db) és a kétkerekű Hondát (12 db) is viszik, ha tudják.

A feljebb említett Simsonnál is sokkal ritkább a magyar gyártmányú Csepel motorkerékpár, ehhez képest a 10 darabos lopásszám igen magas.

Messze Budapesten és környékén lopják a legtöbb autót

Nem meglepetés, de azért mondjuk: az autótolvajok vadászterülete leginkább a főváros és az agglomeráció (Pest megye), a vidék messze le van maradva ezen a téren, voltak megyék, ahol tavaly egyetlen gépkocsit sem tulajdonítottak el. A Pest megye nélkül számított vidéken összesen 116 személygépkocsi-lopást számolhatunk össze, szemben a Budapesti 141-es mennyiséggel.

Alább a gépkocsilopások száma alapján rendezett lista, magáért beszél.

Elkövetés helye Személygépkocsi-lopás Gépjárműlopás Budapest 141 204 Pest megye 55 78 Bács-Kiskun megye 17 36 Győr-Moson-Sopron megye 16 31 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 14 25 Fejér megye 9 17 Baranya megye 8 14 Jász-Nagykun-Szolnok megye 8 17 Vas megye 8 17 Hajdú-Bihar megye 6 10 Heves megye 6 11 Somogy megye 6 12 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 10 Komárom-Esztergom megye 4 14 Csongrád-Csanád megye 3 7 Nógrád megye 3 6 Tolna megye 2 7 Békés megye 0 4 Veszprém megye 0 4 Zala megye 0 1 Külföld 8 10 Összesen 320 535

Vidéken könnyebben elkapják a tolvajt

Szintén kikértük a felderítési eredményességre vonatkozó adatokat. Ezeknél fontos megjegyezni, hogy ún. követő statisztikáról van szó, azaz minden esetben a már lezárt eljárások számáról ad tájékoztatást; az adatbázis nem az elkövetési idő, hanem a statisztikában való rögzítés időpontja szerint tartalmazza a bűncselekményeket.

2020-ra az ORFK országos átlagban a személygépkocsi-lopásokra 43,6, az összes gépjárműlopásra 42%-os nyomzáseredményességi mutatót számított.

A legnehezebb dolga természetesen Budapesten van a rendőröknek (23,8 és 27%), Pest megyében viszont már az átlagot hozták (43,9, 41,2 %). Ami a további megyéket illeti, az alacsony lopásszámok mellett az eredményesség is magasabb, a tolvajlás tekintetében még jobban pörgő Bács-Kiskunban 67%-os, Győr-Moson-Sopronban 59%-os,Borsod-Abaúj-Zemplénben 57%-os eredményességről számoltak be a személygépkocsi-lopásokat illetően.

Magunknak is köszönhetjük, ha elviszik az autót

Ami a legelterjedtebb lopási módszereket illeti, a Vezess kérdésére ezt írta az ORFK:

„A jelenleg Magyarországon jellemző eltulajdonítási módszerek: a tulajdonosok figyelmetlensége miatt a saját indítókulcs használatával történő eltulajdonítás; az elkövetők az ablaküveg betörését követően az OBD (On-board diagnostics) egységre egy diagnosztikai olvasó csatlakoztatásával és nyers, úgynevezett okos kulcs programozásával valósítják meg a bűncselekményt; az elkövetők a gépjárműbe telepített GPS blokkolására alkalmas jelblokkolót használnak a lopás megvalósításakor.”

Nagy fogás tavasszal

A Vezess is rendszeresen hírt ad az autótolvajok, orgazdák elleni sikeres rendőrségi akciókról, de azért megkérdeztük az ORFK-t, ők melyik fogásukra a legbüszkébbek a tavalyi évből.

2020-ban egyértelműen kiemelkedett az a május eleji akció, amelyben a Honda Civic ellopása kapcsán indult nyomozásban lefüleltek egy tatabányai és egy budapesti férfit, eljárás során pedig a nyomozók összesen 30 autót – köztük az említett Civicet – és két trélert, valamint számos, a gépjárművek nyitásához használatos eszköz is.

Júliusban Miskolcon fogtak el egy férfit, aki lopott luxusautókkal üzletelt, a rendőrök 11 nagy értékű autó, illetve számos gépjármű-fődarab mellett 6,5 kilogramm por állagú kábítószergyanús anyagot, valamint 5 fegyvert és lőszereket is találtak.

Vidéken balhéból lopnak

A téma kapcsán megkerestük a szerkesztőségünket évek óta érdekes, a rendőrségtől hiába kért adatokkal ellátó Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület (NAKE) elnökét, Vezda Lászlót is. Ő elmondta, hogy a szűkös anyagi háttér miatt a NAKE jelenleg mérsékelten aktív – a honlapot valamikor újraindítják, az elnök szerint is „elavult” telefonos bejelentőapp megújítása is tervben van, de az is pénzbe kerülne –, de így is szívesen osztotta meg véleményét a Vezess-sel.

„Hadd kezdjem azzal, hogy örömteli, hogy tavaly is folytatódott a visszaesés, a lopások számának csökkenése, ami nagyban köszönhető a Készenléti Rendőrségnél dolgozó Némedi Gábor ezredes és a BRFK felderítő osztályát vezető Balotai Attila ezredes és stábjaik áldozatos és hatékony munkájának, ezt ne írjuk a koronavírus-járvány számlájára” – kezdte a NAKE vezetője, aki beszélgetésünkkor még nem ismerte a pontos 2020-as rendőrségi számokat.

„Ami valamelyest újdonság az elmúlt időszak kapcsán, hogy míg még a közelmúltban is lopták a régi, KGST-s autókat, Ladákat, Wartbugrokat, ez most valamiért megszűnt” – mondta a saját információi alapján, amit a fenti statisztikák is megerősítenek.

Érdekességként kiemelte, hogy az elmúlt évben sok autót vittek el hangsúlyozottan nem szervezett keretek között, hanem nagyon is alkalomszerűen: vidéken, egyszerűen az ház elől, az udvarról „elkötve” a járgányt egy kis „kocsikázás” kedvéért a – nem egyszer kábítószer befolyása alatt álló – fiatalok, majd valahol otthagyták azt – jó esetben sértetlenül. „Nem tudok másra gondolni, mint hogy a koronavírus-járvány miatti unalom, a balhé iránti vágy szülte ezeket az eseteket” – vélekedett.

„Nem autólopás, de továbbra is dívik a rendszámokkal való ügyeskedés, a lopott vagy egyszerűen forgalomból kivont autókról származó táblákat szerelik át egyesek, hogy aztán ne tudják azonosítani őket, miután a tankolást követően fizetés nélkül húznak el a benzinkútról” – tette hozzá.

Vezda Lászlót arról is megkérdeztük, milyen új autólopási módszerek nyerhetnek teret a közeljövőben.

„Ami a jövőt illeti, fel kell készülni, hogy a modern autók egyre okosabbá válásával új lopási módszerek jelennek meg, terjednek el: jön a meghekkelés, azaz a jármű fedélzeti rendszerébe való online betörés – a wifi, a SIM-es vészhívók hozzáférési pontokat jelentenek a tolvajoknak. Márkanév nélkül mondom, de már most is van autó, melynek a szelepsapkáján van olyan biztonsági rés, amelyen keresztül elérhető a teljes rendszer” – magyarázta.

Meddig tart a kegyelmi állapot?

Az elmúlt évek adatai már-már mesébe illő képet mutatnak, de tavalyi, hasonló összeállításában felvetettük, hogy talán nem tart örökké a pozitív trend.

„Nem hivatalos rendőrségi információink szerint nehezen tartható fenn éveken át a mostani, rendkívül kedvező lopásszám. Ennek egyik oka lehet, hogy hamarosan szabadulnak olyan tolvajbandák tagjai, akiket az elmúlt években kapcsolt le a rendőrség speciális csoportja. Ezen bűnözők egy része – a statisztikák szerint – valószínűleg visszatér ahhoz, amit korábban csinált” – írtuk akkor.

Meglátjuk.