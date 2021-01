Olvass tovább

Olvasónk konnektoros hibrid új Octaviát rendelt. Az értékesítő szerint ne számítson zöld rendszámtáblára

Közvetlen ártámogatásra nem, de a zöld rendszámmal érdemi kedvezményekre jogosultak az 5P jelű konnektorról tölthető akkus hibridek és a sokkal kisebb piaci jelentőségű, 5N besorolású hatótávnövelős elektromos autók is, amilyen a BMW i3 REX volt. A környezetbarát minősítésű autók egyik vonzereje a gépjárműadó alóli mentesség, de vállalatoknak ennél sokkal többet ér a cégautóadó elengedése. Nem kell utánuk regisztrációs adót sem fizetni és vagyonszerzési illeték nélkül átírhatók.

De nem ezek a jutalomfalatok szúrták a legtöbbek szemét, hanem a leglátványosabb ajándék: a díjtalan parkolás több település fizetős közterületi parkolási zónáiban, így Budapesten is. Ez időközben igen sok autót érint, mert a villanyautók és a hibrid modellek komoly felfutáson vannak túl az utóbbi években. A zöld rendszámos autók összállománya a Villanyautósok.hu becslése szerint 2020 végére elérhette a 26 600 darabot.

Hamar terjedni kezdtek a nagy teljesítményű plug-in hibrid terepjárók és luxusautók is zöld rendszámmal. Valós elektromos hatótávolságuk kezdetben csak 15-25 km volt két töltés között, de az újabb plug in hibridautók nagyon is értékes távokat, 40-90 kilométert képesek megtenni belső égésű motorjuk nélkül. A zöld rendszámos hibridek egy része nem a jóval takarékosabb és kisebb szén-dioxid-terheléssel működő, de drágább dízelmotort társította a villamos hajtással, hanem kiugró teljesítményű benzineseket, amelyek igen magas fogyasztása és CO2-kibocsátása sokak szemében visszássá tette zöld rendszámukat.

Ők azt is tudni vélték, hogy ezeket az autókat nájlonzsákba csomagolt töltőkábellel kapják vissza a flottakezelők, annyira nem töltik őket és alig futnak helyi emissziótól mentesen, de ezt a mi tapasztalataink és a Spritmonitor tankolási naplói sem támasztják alá.

Évek óta szó van róla, hogy a Fidesz-KDNP kormánykoalíció újraszabályozza a zöld rendszámos járművek státuszát. Palkovics László 2020 februárjában az InfoRádiónak arról beszélt, hogy dolgoznak a rendelkezés módosításán és minél gyorsabban szeretnék a zöld rendszámot károsanyag-kibocsátáshoz kötni. Állami oldalról még nem hallottunk semmi konkrétat a szabályozás módosításáról, de több, egymástól független iparági forrásból úgy tudjuk, hogy valami megváltozhat idén év közepén

Vége lehet

Háttérbeszélgetésünkön az egyik nagy autóimportőr kereskedelmi vezetője megerősítette, a „tűzhöz közeli forrásból” ő is úgy tudja, hogy a konnektorról tölthető akkumulátoros hibridjárművek a közeljövőben elveszítik a jogosultságukat.

Az biztos, hogy az előre nem kommunikált, de január elsejére várt szigorítástól tartva több márkakereskedés és autóimportőr igyekezett minél több konnektoros hibridet áttolni a regisztráción. December utolsó napjaiban még olajozottan működött a dolog, de információink szerint az okmányirodákban mintha visszavettek volna a tempóból és aki most próbálkozik, nehezebben, lassabban tudja zöld rendszámtáblával forgalomba helyezni az autóját.

Zuhanhat a plug-in hibrid használt autók értéke

Nemcsak az új rendszámok kiadásának lehet vége, de az idei évtől a régieket is visszavonhatja a kormány. A Vezess értesülései szerint a már kiadott zöld rendszámokat felmenő rendszerben veszíthetik el a konnektoros hibridek, ha ez a forgatókönyv valósul meg. A jogosultság megvonása nem egy határnappal történne, hanem a következő műszaki vizsgával. Az újonnan forgalomba helyezett személyautókat négy év után kell vizsgáztatni, utána kétévente következnek a műszakik. Ez a periódus két év a Magyarországon használtan zöld rendszámmal regisztrált autók és a többi használt autó esetében is. A megvalósítás nem egyszerű, a részletek tisztázásra és szabályozásra várnak. Nem mindegy, kell-e fizetni az új rendszámtábláért, aminek párja 8500 forintba kerül, mikortól kell adókat leróni az addig mentesített autók után.

Ha odalesz a zöld rendszám, ez átrendeződést hozhat az új- és a használtautó-kereskedelemben, csökkentve a zöld rendszámtáblával járó kedvezmények miatt keresett modellek ázsióját. Ez nem jelentéktelen tétel, az 5-ös BMW-ből itthon az 530e volt a legnépszerűbb motorváltozat 2020-ban, és az őszi modellfrissítés óta ötféle plug-in hibriddel kapható a G30-31-es BMW.

A zöld rendszám a használt autók között is döntő előny. Sokan épp azért vettek használtan – a nyúlfarknyi elektromos hatótáv ellenére is – plug-in hibridet Mitsubishi Outlanderből vagy Toyota Prius III-ból, hogy a zöld rendszámtáblával mentesüljenek az adóktól és a parkolási díjtól, ami nemcsak pénzbeli, de életminőségbeli javulás is. Ugyanez igaz a Chevrolet Voltra és az Opel Amperára is: újonnan alig fogytak itthon, de használtan rengeteg érkezett, főleg Hollandiából.

Mit mond a szaktárca?

Mivel információink nem hivatalosak, sok a bizonytalanság az ügyben és szeretnénk állami forrásból is megerősíteni az iparági pletykánál komolyabb értesüléseinket, a témában megkerestük az Innovációs és Technológiai Minisztérium sajtóosztályát is. Az alábbi kérdésekben vártuk az ITM álláspontját:

– Jelenleg adnak-e ki zöld rendszámtáblát a forgalomba helyezést végző kormányszervek külső töltésű akkumulátoros hibrid (PHEV) személyautókra?

– Ha nem, mikor változott meg a korábbi gyakorlat? Ha igen, meddig kaphatnak zöld rendszámot?

– Lesz-e olyan elektromos hatótávolsági érték, ami felett konnektorról tölthető akkumulátoros hibridek is kaphatnak zöld rendszámtáblát a jövőben? (100 km jutott el hozzánk más forrásból)

– A már zöld rendszámos PHEV-autók elveszítik ezt az előnyüket vagy ezeken megmaradhat a zöld hatósági jelzés és a jövőben is élvezhetik az ezzel járó kedvezményeket?

– Ha nem, hogyan történik majd a már kiadott zöld rendszámtáblák visszavétele? A következő műszaki vizsgán vagy egy határnapon?

– Miként zajlik a zöld rendszámok megvonása a gyakorlatban, például mikortól lesz esedékes cégautóadót és gépjárműadót fizetni utánuk?

Spekuláció: 100 km-es hatótávminimum

A cikk megjelenéséig eltelő igen rövid idő ellenére az ITM sajtómunkatársai reagáltak, amit ezúton is köszönünk nekik! Válaszuk a következő volt: “A zöld rendszám változatlanul kiadható a korábbi járműkörre, így a külső töltésű hibrid autókra is. A kapcsolódó szabályozás folyamatos felülvizsgálata az ágazati stratégiákban megerősített cél a közúti közlekedés környezetterhelésének csökkentése érdekében. Ha a feltételek érdemi módosításáról születne döntés, a kormány elegendő felkészülési időt biztosít az átállásra” – ígéri a szaktárca. A korrekt és időbeli tájékoztatás azért is fontos volna, hogy az új vagy használt autót vásárolni képes magyar családok megalapozott információk birtokában dönthessenek arról a kiadásról, amely az ingatlan után többnyire a második legnagyobb tétel.

Kíváncsian várjuk, lesz-e olyan konnektoros hibrid, akár a mainál nagyobb elektromos hatótávminimummal, amely a jövőben is élvezheti a zöld rendszám előnyeit? Ez merő spekuláció, de ha a 100 km valósulna meg, az egyelőre egyetlen autót érintene kedvezően: az új Mercedes S-osztályból a konnektoros hibrid WLTP-hatótávja eléri a 100 kilométert.