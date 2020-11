Mint ahogy már írtunk róla , 2020 januárja és augusztusa között Magyarországon a négy évszakos abroncsok iránti kereslet mintegy 25 százalékkal nőtt, miközben a nyári és téli gumik eladásai úgy 6-10 százalékkal csökkentek. Az Europool adatai azt mutatják, hogy míg a teljes abroncspiac az elmúlt öt évben lassú emelkedést, illetve az utóbbi másfél évben stagnálást mutat, addig az egész évben használható gumik gyors ütemben törnek előre. Ez érthető is, egy jobb négy évszakos abroncs egész évben megteszi, ha valaki csak városban, esetleg fontosabb, nagyobb odafigyeléssel, lelkesebben takarított, sózott utakon autózik. Ezeknek az autósoknak kényelmi és költség szempontból a négy évszakos gumi a legokosabb választás, mert így elmarad a téli, tavaszi gumicsere ára, megússzák az időpont-foglalást, sorban állást, nem mellékesen az éppen pihentetett abroncsok tárolásával járó kényelmetlenségeknek, vagy éppen a kerékbe épített guminyomás-ellenőrző szenzor folytonos, költséges cseréjének is búcsút inthetnek.

Aki gyakran autózik télen is hosszabb távokat, autópályán, vidéken, sokadrangú utakon, annak persze továbbra is a téli gumi nyújtja majd a biztonságos megoldást. De mire számítson, aki az egész évet egyféle abronccsal kívánja kibekkelni? Milyen márkát, típust vásároljon? Segítünk, megmutatjuk az idei tesztgyőzteseket és a kerülni való típusokat is.

Az itthoni vásárlók egyelőre inkább árérzékenyek, és kevésbé a tesztek végeredményei alapján választanak maguknak abroncsot, sokkal többet számít, ha ismerős, szomszéd, vagy a gumis ajánl valami tutit. Pedig érdemes átfutni a komolyabb külföldi autós lapok, autós szervezetek tesztjeit, mert azokból mindenki megtalálhatja a neki megfelelő négy évszakos abroncsot. Mert ugye, ami jó a haver autójára való méretben, az könnyen lehet, hogy a mi kocsinkon teljesen másként teljesít. Nem feltétlenül a győztest kell választani, mert van akinek a kis gördülési ellenállás, a takarékosság többet számít, mint a nagy kanyarsebesség, míg másoknak a legrövidebb elérhető féktáv lehet az első a listán.

Nézzük, mik lettek idén a legjobb négy évszakos gumiabroncsok!

235/55 R17

A német ADAC tesztje elég lesújtó hírrel kezdődik, ők a többek között kompakt szabadidő-autókra való 235/55 R17 méretű gumikat vizsgálták, téli és nyári körülmények között, egy Ford Kugára szerelve. Szerintük igazán egyik négy évszakos abroncs sem volt alkalmas arra, hogy télen és nyáron is jó teljesítményt nyújtson. Ha az ADAC pontértékeit megpróbáljuk osztályzatokra átváltani, akkor még a legjobb öt abroncs is legfeljebb kettest kaphatna a tudására:

De nézzünk egy kicsit a számok mögé, mert komoly különbségek vannak a különböző abroncsok teljesítményében, hiába kaptak nagyon hasonló mennyiségű pontot.

Papíron a Continental AllSeasonContact nyerte az összehasonlítót, ami nedves úton aránylag jó, havon kielégítő eredményt nyújtott, de szárazon már inkább gyengén muzsikál. Ezüstérmes lett a Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2, amely szintén aránylag jó nedves úton, és a kopásállósága is remek, ellenben havon és száraz úton is vannak gyengeségei. A harmadik helyre futott be a Michelin CrossClimate+, ami havon és szárazon is jó eredményt adott, és kopásállóságban is ez a legjobb.

Összességében szinte az összes vizsgált és legalább megfelelő minősítést kapott négy évszakos abroncsról – Continental AllSeasonContact, Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, a Nokian Weatherproof, és Uniroyal AllSeasonExpert 2 – az derült ki, hogy míg nedves felületen egész jó teljesítményt nyújtanak, addig száraz aszfalton már jönnek a bajok, az autó irányítása kevésbé precíz, és nyári, forró aszfalton az autópályás vezetés is több kormánykorrekciót igényel, mint ami indokolt lenne. Egyedül a Michelin CrossClimate + tudott jól megbirkózni a száraz felülettel, miközben havon is kellő tapadást ad.

Aki olyan helyen lakik, ahol nem igazán kell hóra számítani, annak a Bridgestone Weather Control A005 is jó választás lehet, ez az abroncs száraz és nedves felületen is jó eredményt ért el, de ha hóval találja szembe magát, akkor meglengeti a fehér zászlót. A Vredestein Quatrac pro nedves aszfalton nem teljesít túl jól, viszont száraz és havas utakon jelentős hiányosságai vannak.

Alább a talán legfontosabb jellemzők láthatók, bal oldalon a száraz felületen, 100 km/órás sebességről fékezve mért féktáv látható méterben, jobb oldalon pedig ugyanez, csak vizes felületen és csupán 80 km/órás sebesség mellett:

A szürke csík a referenciaként használt nyári abroncs eredménye. Az adatokból kiderül, hogy nyáron még a szárazon legjobb Michelin abroncsnak is 6,5 méterrel kellett hosszabb út a teljes megálláshoz, mint a nyári guminak. Már ezen is sok múlhat, de a sor végén tanyázó Uniroyal 14,6 méteres túlcsúszása már aggasztó mértékű. Esőben a négy évszakos gumik teljesítménye már közelebb áll a nyáriéhoz, sőt, a Bridgestone és a GoodYear rövidebb távon is képes megállni, előbbi 4,3 méterrel, utóbbi pedig 1,3 méterrel hamarabb lassítja állóra az autót.

Ezen az ábrán pedig a havas – bal oldal – illetve jeges felületen – jobb oldal – mért féktávok láthatóak, itt értelemszerűen nem nyári, hanem egy teljes értékű téli abroncshoz hasonlították a tesztben szereplő egész évben használható gumikat:

Erről az olvasható le, hogy hóban a Nokian áll szorosan a téli abroncs mögött, míg jégen a Continental nyújt közel olyan jó teljesítményt. Akit a teljes táblázat érdekel, az a lenti képre kattintva nagyban is megnézheti, így könnyebb kikeresni azokat a szempontokat, amik számára a legfontosabbak.

205/55 R16

A szintén német AutoBild rögtön 32-féle négy évszakos abroncsot vásárolt be a tesztjéhez, amikből csak az előzetes vizsgálatokon túljutott darabok kerültek be a mérésbe. Náluk a GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 lett a tesztgyőztes, amit a Vredestein Quatrac és a Continental AllSeason Contact követett. A teljes lista így néz ki:

Itt száraz féktávon a Michelin CrossClimate + a bajnok, amit a Pirelli Cinturato All Sea és a Vredestein Quatrac követ – a Michelin féktávja mindössze 70 centivel lett hosszabb – 39,7 méter -, mint a referencia nyári abroncsé. Érdekességképpen odatették a táblázat végére, hogy a referencia téli abroncs eredménye 44,3 méter lett. A szárazon vezethetőségben a Bridgestone Weather Control A 005 lett a legjobb, amit a Vredestein Quatrac és a Michelin CrossClimate + követett. Vizes aszfalton itt is voltak jobbak a nyári abroncsnál, a Bridgestone Weather Control, a Vredestein Quatrac és a Goodyear Vector 4Seasons is rövidebb féktávos megállást hozott össze, mint a referencia abroncs. Havon tapadásban a BFGoodrich g Grip All Sea lett a legjobb, 26,6 méteres fékúttal, ami 0,4 méterrel még a téli guminál is jobb eredmény. A sort a Pirelli Cinturato All Sea zárja 31,9 méterrel, míg a nyári abroncsnak ennek több mint a duplája, 68,8 méter is kevés a megálláshoz.

225/45 R17

A Tyrereviews tesztjein a 225/45 R17 méretű abroncsokat gyötörték, nekik a Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 lett a tesztgyőztes, az első helyet a jó száraz, és kiváló nedves, havas felületen nyújtott teljesítményével érdemelte ki, annak ellenére, hogy szárazon csak átlagos a fékútja. A Hankook Kinergy 4S2 a második, az ezüstérem a kiegyensúlyozott, megbízhatóan jó teljesítménynek szól, egyedül havon átlagos csak a tudása. A harmadik helyre a Continental AllSeasonContact ért be, remek tapadással nedves felületen és hóban, és alacsony gördülési ellenállással, mindössze a nagyobb menetzaj és a száraz felületen nyújtott teljesítmény volt csupán átlagos.

Bármennyire is csak kompromisszumos megoldásnak számítanak a négy évszakos abroncsok, még a leghitványabb is sokkal biztonságosabb téli, havas, esős, hideg időjárásban, mint a felhagyott nyári abroncsok.