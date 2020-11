Először is fontos megemlíteni, hogy a Magyar Közút munkatársai az elmúlt négy évben két alkalommal már hozzányúltak a két falu közötti szakaszhoz, igaz kisebb mértékben. A mostani a harmadik beavatkozás.

„Éppen autóztam hazafelé, amikor meglepve látom a kocsiból, hogy a közutasok átfestik az ősidők óta létező szaggatott vonalat záróvonallá a főúton. Gyorsan megálltam, és szóltam nekik, hogy emberek, figyeljenek, mert elrontották a festést. Teljesen megdöbbentem, amikor azt mondták, hogy szándékosan csinálják, sőt, még betonelemek is jönnek majd az útra” – így emlékezik Altsach Ignác polgármester az októberi napra, amikor tudomást szerzett az általa 1990 óta vezetett két szomszédos falu közötti útszakasz átalakításáról.

Olvass tovább

2016 októberének végén „groovingolás készült”, az útépítők kifejezése magyarul azt jelenti, hogy az egyik éles kanyarba (az ötből) barázdákat vágtak az aszfaltba. Ennek elsődleges oka, hogy ezek a vájatok hangot adnak az abronccsal érintkezve. Egyfajta figyelemfelkeltésnek szánta megoldását az állami útkezelő, amely minden bizonnyal elégedetlen maradt, ugyanis 2018-ban újra kivonultak az embereik. Ekkor a kapaszkodó sávot alakították előzési sávvá, ami annyit jelent mindössze, hogy az emelkedő alján a kettőből háromsávossá bővülő úton a szélső sáv szaggatott vonala nem a jobb szélről indul (lásd legelső fotónk), hanem az út közepén húzódó záróvonalból nyílik.

„Még ezek a beavatkozások sem érték el a kitűzött céljainkat” – írta a Vezess megkeresésére a Magyar Közút, ezért döntöttek úgy, hogy a korábbiaknál radikálisabb átalakítást választanak. Itt érünk el 2020. október közepére, amikor egyszer csak Altsach Ignác polgármester az autójából meglepve ezt látta.

Csakhogy itt közel sincs vége a változásnak, a járművek kitiltása a középső sávból csak az első lépés, a fontosabb és látványosabb átalakítás jelenlegi információk szerint november közepén történik.

„Fizikai elválasztás, vagyis betonterelő elemek telepítése” következik – írta megkeresésünkre a Magyar Közút.

Az immár kétévenkénti beavatkozások legújabbjának az oka ugyanaz, mint a korábbiaknak, a közlekedésbiztonság javítása. „A 2-es főút Szendehely és Katalinpuszta közötti szakasza Nógrád megye második legtöbb balesettel rendelkező gócpontja” – állítja az MK.

A pontos adatok szerint

2017-ben 2,

2018-ban 5,

2019-ben 2 személyi sérüléses baleset volt a falvak közötti fél kilométeres részen.

Ezekben „4 személy súlyos, 12 személy könnyű sérülést szenvedett. (…) Ez az 500 méteres útszakasz a fentiek alapján góc-szakasznak minősíthető. A balesetek többsége (6) frontális ütközés volt, csak a szerencsén múlt, hogy nem végződtek súlyosabb következményekkel. A frontális ütközések megelőzésére megoldást jelent az előzési sáv megszüntetése, helyén a fizikai elválasztás kiépítése” – az idézett részek abban az egyoldalas levélben szerepelnek, amit az útkezelő a polgármester megkeresése után küldött neki.

Amint említettük, Altsach Ignác szerint nem volt egyeztetés vele az átalakítás megkezdése előtt, és az után sem. Nem is vitatja ezt a Magyar Közút, amely szerint ugyanakkor tájékoztatást küldtek – ebből idéztünk az imént. „A tervezett beavatkozásokról a szendehelyi polgármesteri hivatalt is előzetesen tájékoztattuk, a munkálatok előtt pedig a térségi és a megyei médiumoknak is eljuttattuk közleményünket” – mondja az útkezelő. Talán mégis érdemes lett volna megkérdezni azokat, akik itt élnek.

Petíciót indítottak a környékbeliek, a polgármester szerint is katasztrofálisan rossz döntés a betonelemek kipakolása

Altsach Ignác szerint természetesen egyetlen balesetben megsérült ember is több az elfogadhatónál, azonban forgalmi adatokkal árnyalja az MK baleseti statisztikáit. „Naponta átlagosan 15 200 darab jármű halad át ezen a szakaszon, ami egy évben 5,5 millió járműáthaladás. Az évi 5,5 millió darab járműhöz kell nézni az évi 2-7 darab balesetet.”

Adott a kérdés: mégis, mi a baj a betonelemekkel? Hiszen első ránézésre úgy tűnik, a húzós kanyarokban magukat túlvállaló, kisodródó autókat meg fogja akadályozni a szemből jövő vétlenekkel való összeütközésben. Valóban lehet, hogy 500 méteren át – ráadásul csak emelkedőnek felfelé – belassulhat a forgalom egy-egy megpakolt kamion mögött, akár 15-20 km/órás araszolás is előfordulhat, de talán nem olyan nagy ár ez a biztonságért – gondolhatnánk kívülállóként.

A szendehelyi születésű, 30 esztendeje polgármesterkedő Altsach szerint azért súlyos tévedés betonelemek közé, egy sávra szorítani a napi bő 15 ezer járművet, mert „napi szinten elakad itt egy-egy jármű. A melósjáratok huszonéves autói gyakran lerobbannak, vagy éppen leesik valami az utánfutóról, emiatt megállnak a kanyarban, állandóak a defektek, és ha lehull két centi hó, már keresztbe csúsznak a kamionok, és a kisebb-nagyobb teherautók. Mire ugyanis ideér a 35 kilométerre lévő Balassagyarmatról a hókotró, már rég letaposták a kamionok a kis havat is, ami onnantól úgy csúszik, mint a jég. Hosszú évek óta lobbizunk azért, hogy a legközelebbi városban, a 9 kilométerre lévő Rétságon is legyen már bázisuk, de mindhiába. Semmit nem ér a százmilliós járműparkjuk. Itt két centi hó nagyobb gondot okoz, mint az Alpokban egy méter” – mondja a polgármester, akivel egyetértenek az utat jól ismerő környékbeliek, akik petíciót indítottak.

Az aláírásokat a következő felütéssel gyűjtik. „Ha egyetért Ön azzal, hogy átgondolatlan döntés volt Szendehelynél a 2-es számú főúton 2+1 sávból 2×1 sávot csinálni, akkor kérem írja alá a petíciót! November közepén még betonfalat is terveznek emelni a 2×1 sáv közé, ha addig értékelhető mennyiségű aláírás összejönne, akkor talán megváltoztatnák a döntést. Indoklás: naponta autózom ott, ha elveszik a sávot, akár egy műszaki hibás kamion miatt is (ami nem egyedi eset) állni fog a forgalom. Baleset esetén a tervek szerint hogy fogják megközelíteni a mentők/rendőrök/tűzoltók a helyszínt? A többi autósnak ezt a szakaszt csak óriási kerülővel lehet kikerülni. Télen már a legkisebb hóban is elakadnak a kamionok azon a szakaszon, ebben az esetben még a sószóró autó sem tud elmenni majd az elakadt kamionok mellett. Kérjük a döntéshozókat, hogy gondolják át döntésüket! Aláírás…”

Cikkünk szombati befejezésekor 1881 aláírásnál tartanak, ami meglehetősen soknak tűnik, hiszen a két falu teljes, együttes lakossága sincs ennyi.

Teljesen másként látja a helyzetet az MK. Szerintük “amennyiben a betonelválasztó elemek kikerülnek, és télen keresztbe fordulna egy (általában nem megfelelő minőségű és bordázatú gumival közlekedő) kamion, akkor ‘csak’ félpályás forgalomzavarást okozna, az eddigi teljes útzárral szemben.”

A helyiek szerint a különféle okból naponta meg-megálló járművek által várhatóan okozandó problémáról nem tesz említést az útkezelő.

Mi lenne akkor a jobb megoldás? És mi a végleges?

Az MK szerint nem teljesen példa nélküli az ide tervezett betonterelő, habár az általuk megnevezett 25-ös úton – Eger és Mihálykistető között – kialakított megoldás környezete Altsach, és a Google fotói szerint is meglehetősen másmilyennek tűnik.

A polgármester szerint „a legkisebb rossz” lenne a most felfestett záróvonalas, azaz kétszer egy sávos megoldás, mert bármilyen jármű elakadása esetén a középső, most tiltott részen meg lehetne kerülni. De mi lenne a szerinte megfelelő? „Évek óta kérem, kérem és kérem, hogy legyen itt állandó rendőri jelenlét. Maradjon meg a három sáv, használhassa ez a rengeteg jármű mindhármat, a kapaszkodót a lassú kamionok, az előzőt a személyautók, de legyenek kint a rendőrök. Akkor senki nem fog száguldozni. Nem a falvakban kell tízezrekre büntetni a szomszéd utcába öv nélkül átguruló sofőröket, hanem itt kell rendet tartani az úton” – mondja Altsach Ignác.

Persze van egy ennél is jobb megoldás, amit régóta a fiók mélyén rejtegetnek a kormányzati illetékesek, és aminek a hiányát régóta napi szinten megszenvedik a környékbeli települések lakói ezerszámra. Katalinpusztát, Szendehelyet, Rétságot és Nagyoroszit is éppen középen vágja ketté a nemzetközi kamionforgalmat bonyolító 2-es főút, mind a négy településen átdübörög naponta ez a 15 200 jármű.

Budapesttől Vácig megépült, és nemrég kibővült az M2, de onnantól vége a településeket (Dunakeszi, Göd, Vác) elkerülő, 2×2 sávos, biztonságos útnak, holott hatályos kormányrendelet írja elő régóta, hogy a gyorsforgalmi utaknak el kell érni az országhatároikg. Vác és a tőle 40 kilométerre lévő Szlovákia között azonban hiányzik. Itt fekszenek az említett települések.

Altsach Ignác szerint régóta léteznek ilyen-olyan tervek, a legutóbbi ráadásul elég sok helyi igényt is figyelembe vett, ám a tudomása szerint azt most éppen 2028-ra tolták ki. A környékbeli települések lakói jól ismerik ezt a helyzetet, vannak a tervek, meg az ígéretek, csak éppen elkerülő út nincs soha.

Balhé lehet, ha mégis kirakják a betonelemeket

Mivel nem épül belátható időn belül az országhatárig tovább az M2, marad az évről évre egyre nagyobb forgalom, és itt vissza is értünk a Magyar Közút küzdelméhez: a meglévő, közel sem napi 15 ezer járműre tervezett úton kell harcolni a biztonságért. Amit itt és most ők betonelemekkel akarnak megoldani.

„Szóba került, hogy ha mégis kirakják a betonelemeket, forgalomlassításba kezdünk. Elég lesz hozzá 15-20 ember. „Kikapcsoljuk a lámpát a falu közepén, és ez a 15-20 ember majd folyamatosan ide-oda sétál a zebrán. Elsőbbségük van, az autóknak, kamionoknak meg kell majd állni. Talán akkor el tudunk érni valamit” – mondja a polgármester, aki a Magyar Közút egyoldalas „tájékoztatását” a következő megjegyzéssel rakta ki az önkormányzat honlapjának közepére: „No comment! Most kell összefogni!”