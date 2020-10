Természetesen erre vonatkozóan is akadnak statisztikák.

Az ingázó autósok minden nap pulzáló tömegként haladnak a nagyvárosok felé, majd haza. Az élet úgy alakult az elmúlt években, hogy ez a jelenség egyre csak erősödött, és olyan útszakaszok is túlterheltté váltak, melyeket még nem ekkora forgalomra terveztek.

Néha megéri, néha nem, egyesek szerint pofátlanság, mások szerint elnézhető ügyeskedés, de az biztos, hogy vészhelyzetben, teljes útzár esetén új utat kell keresnünk hazafelé. Sőt, ha a hazai viszonyokat nézzük, logikus lépés a földutakat használni a mindennapos közlekedésben, mivel ebből van több! “Magyarország 206 000 km-es összúthálózatának 62%-a földút, az Európai Unió régebbi országaiban (az EU-15-öknél) a földutak aránya mindössze 4%.” (Mezőgazdasági földutak tényfeltáró elemzése – Tanulmány Készítette: Földmérési és Távérzékelési Intézet)

A helyzet állatorvosi lova a 31-es út, ami pont az M3-as és a frissen elkészült M4-es között fekszik, és kapacitásához mérten igen komoly forgalom zajlik rajta – ahogy a főváros felé vezető sok hasonló úton is. A friss balesetek híreit már komoly méretű Facebook-csoportban osztják meg egymással az erre közlekedők, és petíció is született a legproblémásabb szakasz miatt, ami Mende és Sülysáp között található.

Általában a műszaki mentéssel járó, kisebb baleset is hosszú várakozást eredményez, és ha műúton próbálunk kerülni a fővárosba, azt csak Gomba felé tehetjük meg. Ez komoly kerülőt, plusz húsz kilométert jelent, időben pedig 15-20 perccel tovább tart visszacsatlakozni a 31-es forgalmába Gyömrőnél. Kerülő nélkül ez a szakasz 12,9 kilométer csupán, míg a menekülőútvonalon 33 kilométer.

Van viszont több mezőgazdasági földút, ami az év nagy részében könnyen járható, és ezeken elkerülhető a problémás szakasz.

Mezőgazdasági utak A gazdasági úthálózatba soroljuk a különböző mértékben kiépített szállítópályákból, illetve utakból álló külterületi úthálózatokat, amelyek elsőrendű célja a mezőgazdasági termelés szállítási és közlekedési feladatainak kiszolgálása, továbbá feltételeinek megteremtése. A gazdasági utak a mező- és erdőgazdálkodás logisztikai igényeit kielégítő olyan közlekedési pályák, amelyek a mezőgazdálkodás igényeinek megfelelő szinten kiépítve biztosítják a KRESZ szabályainak megfelelő járművek biztonságos közlekedését. Vonalvezetésüket a gépjárműforgalom igényeinek, vízelvezetésüket az állékonyság és az ökológiai feltételeknek megfelelően tervezik meg. Nyomvonaluk állandó, az általuk elfoglalt területet termőterületként tovább használni nem lehet. Ezekre tehát javarészt egész évben számíthatunk, nem fogják beszántani, eltüntetni az adott szakaszt, főleg ha a térképen is jelölve van.

Kerülni, de mivel?

Az ilyen alkalmak során tudják megvillantani valódi hasznos képességeiket a szabadidő-autók. A kategória legújabb darabjai ugyanis pont annyit őriztek meg a terepjáró képességből, amivel egy ilyen szituációt magabiztosan és könnyedén tudunk kezelni. A Ford Kuga például 19,1 centiméteres hasmagasságával és intelligens összkerékhajtásával pont a traktorok vágta nyomokat, az árnyékosabb részeken sosem száradó, iszapos pocsolyákat semlegesíti jól.

Ezeknek egy átlagos személyautóval is nekivághatunk, de a meglepetés mindig szembejöhet a mezőgazdasági utakon. Ami egy normál kompakt számára már az elakadást jelenti, ott az összkerékhajtással felvértezett szabadidő-autók többsége gond nélkül halad tovább, nem kell azon agyalnunk, hogy bevállaljuk-e a rövidítést.

Sőt, ha már jól ismerjük a helyi viszonyokat, vagy eleget böngésztük a Google térképét, akkor több olyan utat is felfedezhetünk, ami egy magasabb építésű, komfortos futóművel szerelt szabadidő-autóval akár több alkalommal is használható, ha kalandosabb úton szeretnénk elérni a célunkhoz.

Mert a településeket összekötő főutak mellett néha komoly rövidítéssel kecsegtető mellékutak akadnak, amelyekkel úgymond “levághatjuk a háromszög sarkát”. Egy helyi példánál maradva: Sülysápról indulva Isaszeg felé csak Kóka irányába indulhatunk, hiába van fizikailag szinte kőhajításnyi távolságra a két település.

Viszont a környező tanyák és a réten megbújó apró reptér környékén ellavírozva komoly időnyereségre tehetünk szert. Igaz, errefelé nincs dugó, gyér a forgalom, azért néha mégis megéri lassan, lehúzott ablakkal végiggurulni azokon a tájakon, amelyek hiába alkotják a környezetünket, talán még sosem néztük meg őket közelről.

A térképen is jelölt rövidítéssel az eredetileg 19 perces, 16,6 kilométeres szakasz végpontjára a szabadidő-autók adta kényelmet és magabiztos haladást a földutakon kihasználva 6,2 kilométerre csökkenthetjük, a megtételhez pedig nincs szükség többre 10-12 percnél, méghozzá sokkal nyugodtabb tempóban, mint ha az országutat választanánk.

Mivel a burkolt útjaink is javarészt javításra, felújításra várnak, így a kis mellékutak, mezőgazdasági utak leburkolása, aszfaltréteggel történő beborítása gyakorlatilag csak történelmi távlatokban értelmezhető, ezért a földutakon való közlekedés nem csak dugókerüléskor, hanem akár egy hétvégi telek, nyaraló vásárlásakor is életünk részévé válhat. Ezek megközelítése szintén egyszerűbb egy magasabb építésű szabadidő-autóban ülve, ilyenkor lehet valós előnye a robusztusabb karosszériának és a már említett nagyobb hasmagasságnak, intelligens összkerékhajtásnak, amelyekkel például a fotózáshoz használt Ford Kuga is rendelkezik.

