Bő 8 évvel ezelőtt jártunk először a Continental Veszprém melletti, 2009 novemberében átadott, első kelet-európai tesztpályáján. Akkor a fő üzenet még az volt, hogy a Continental nem csak gumiabroncs-gyártással foglalkozik, hanem komoly autóipari múltja is van, illetve különféle autóelektronikai berendezések működését mutatták be, élőben. Megbizonyosodhattunk arról, hogy a blokkolásgátló és a menetstabilizáló a barátunk, illetve a többi elektronikai varázslat – az adaptív, távolságtartó tempomattól a lejtmenetvezérlőig – is boldogabbá és biztonságosabbá teszi az autózást.

Azóta sok idő telt el, egyre több és összetettebb rendszer kerül már az autókba, amiket persze valahol tesztelni is kell. Hogy az új kihívásoknak is megfeleljen a tesztpálya, kicsit átalakították, kibővítették, felokosították. Most, nemrég készült el, mi pedig még melegében megnéztük.