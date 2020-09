Az izomautók császára, az üzemanyag-égetés bajnoka, az abroncsok sorozatgyilkosa és az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb ikonja, a Ford Mustang lassan 60 éves, most pedig összeszedtünk néhány koncepciót, amelyek soha nem kaptak zöld utat.

1960 – Avanti/Allegro koncepció

A hatvanas évek legelején a Ford tervezői sokféle kupé formájú autóval kísérleteztek. Minden papírra vetett terv kapott egy megnevezést, az egyik ferdehátú ötletet háromszor is elkeresztelték. Az Avventurával kezdődött, aztán Avanti lett, végül Allegro névvel látták el.

Ahogy az a vázlaton is látszik a második üléssor a menetiránynak háttal helyezkedik el. Igencsak felkavarta volna ez a megoldás az akkori autóipart és nem sok mindenkinek tetszett az ötlet, hogy a csomagtartóból kelljen bemászni hátra, így ezt elvetették, de a kupéformát megtartották és meg is építették a prototípust, melynek formája számos Mustang jellegzetességévé vált.

1961-1962 – kétüléses tanulmány Ezzel az olcsóbban előállítható kétüléses változattal szerettek volna visszatérni a Thundernbird gyökereihez, ami ebben az időben vált 4 ülésessé.

1963 – középmotoros koncepció

Ez a keménytetős, kétüléses soha nem volt azon tervek között, amit komolyan vett a gyártó, viszont az a tény, hogy ihletet adott a GT40 MK1 Le Mans-i versenyautójuk elkészítéséhez.

1965 – négyajtós Mustang

Az első generációs vadlovak sikerén felbuzdulva a Ford vezetői úgy gondolták, hogy egy új, 4 ajtós karosszéria megépítésével még több ügyfelet sikerül magukhoz csábítani. Szerencsére ez a dizájn nem kapott engedélyt a sorozatgyártásra így nem hígítja a Mustang legendát. És különben is, hogy néz ez ki?!

1966 – Mustang kombi

A hagyományos európai ShootingBrake kombik mintájára építették ezt a Fordot, ugyanis látták, hogy mennyire szeretik az ilyen autókat a családok. Azonban ez is a négyajtós sorsára jutott. Nem tudom, Ti hogy vagytok vele, de nekem ez tetszik.

1967 – Allegro II koncepció

A tervezők nem gatyáztak, gondoltak egy igen merészet és az 1962-es Allegrót átszabták, így megszületett ez a speedster stílusú járgány. A teljesen üvegből készült tető futurisztikus külsőt kölcsönöz az autónak, és a hátulját is átalakították, hogy merevebb legyen.

1970 – Mustang Milano

Ez a gyönyörűség az 1970-es Chicagói Auto Show-n mutatkozott be a közönségnek. A Milano formavilága alapján készült el számos Mustang, amik még mai szemmel is a legszebb autók közzé sorolhatók. De például az ausztrál piacra szánt Falcon XB kupé is ezeken az alapokon fekszik.

1980 – Mustang RSX

Az olasz Ghia stúdió rajzolta ezt az eredetileg raliversenyekre szánt RSX modellt. A nyomtáv 2,54 centivel lett szélesebb, mint az akkori Mustangoké. A tengelytávot is lerövidítették és megnövelték a hasmagasságot, hogy könnyedén vegye a pályán az akadályokat az európai ralisorozatban.

1990 – “Bruce Jenner”, “Rambo” stílusú tanulmányok

A mérnökök rengeteg ötletet készítettek, hogy leváltsák végre a nagyon hosszú ideig futó harmadik generációs vadlovakat, ilyen volt a képen látható két koncepció is. Gondolom komolyabb másnapossággal küzdhettek, mikor megszülettek ezek a tervek. A “ Bruce Jenner ” formát túl unalmasnak találta a vezetőség, aztán mikor átalakították és megkapta a “Rambo” nevet, túlságosan agresszív lett ahhoz, hogy tömegtermelésre állítsák, így mindkét ötlet a kukában végezte, a prototípusok pedig egy-egy ilyen cikkben.

1992 – Mach III koncepció

A Mach III volt az első nyilvános darab, ami a negyedik generációs Mustangok irányvonalát mutatta be.

Van jó néhány tanulmány a listában, ami megért volna egy limitált szériát, de mint tudjuk, az ilyen kis darabszámos gyártásnak nagyok a költségei, és ha a modell nem tetszik a vásárlóknak, akkor sokat bukhat a cég.