Minden autórajongó számára ünnepnap a régóta vágyott kedvenc megvásárlása. Lehet ez egy húszesztendős BMW kupétól a vadonatúj Toyota hibridig nagyon sokféle stílusú jármű, és az új tulajdonos is akár sokféle habitusú nő vagy férfi, amikor megvan álmaik autója, csodás érzés járja át minden porcikájukat. Egyesek ki sem akarnak szállni belőle az első napon, csak nyomják neki.

Olvass tovább

Tomi alig bírt magával a Mazda megvásárlásának napján. Több tucatnyi tesztből és százszámra végigrágott fórumbejegyzésből pontosan tudta ugyan, hogy az MX-5 legkiválóbb tulajdonságai kanyargós utakon jönnek elő, nem a padlógázas gyorsulgatás a kis sportkocsi igazi világa. Ennek ellenére már a város központjából indulva nyomta neki a lámpák zöldje után.

Így tett akkor is, amikor hirtelen két gyerek jelent meg szaladva, teljesen váratlanul az autója előtt az úttesten. Már majdnem elért a soron következő lámpáig, azaz már csaknem fékezett, amikor a lányok mintegy 50 méterrel a zebra előtt átsiettek volna a túloldalra. Az út jobb szélén parkoló autók közül ugrottak ki, Tomi azonnal a fékbe taposott, de elcsapta a hátul szaladó Barbit. A lány olyan szerencsétlenül ütötte be a fejét, hogy életét veszítette a balesetben, éppen a barátnője jelenlétében.

Végzetes hibát vétettek a gyerekek is

A Mazda után közlekedő járművek vezetői a későbbi tanúkihallgatások során egyhangúan mind azt vallották a rendőröknek, hogy ez volt a harmadik lámpa, amelynek zöldje után kilőtt a sorban legelöl álló piros kabrió.

A féktávból és az egyéb információkból a szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy a gázoló jármű 60-62 km/órás sebességgel haladt a fékezés megkezdésekor, és 38-40 km/órás sebességgel ütötte el a lányt. A belvárosi útnak azon a szakaszán 50-es tempó az engedélyezett maximum.

Teljesen egyértelmű volt a gyalogosok hibája is, akik nem a város ezen részén viszonylag sűrű zebrák egyikén keltek át az úton. A barátnők váratlanul és hirtelen szaladtak az úttestre a jobb szélen parkoló autók közül. Ez is késleltette némileg Tomi számára az észlelésüket. Ennek ellenére az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolta meg a 30 esztendős férfit, védelmét a Vezess olvasóinak is jogi tanácsokat adó Janklovics Ádám ügyvéd vállalta el.

Letöltendő börtönt kapott az autós

Egyértelmű volt a helyzet a bíróság szerint, ugyanis ha a Mazda 44-46 km/órás sebességgel közlekedik, a szakértők szerint éppen nem következett volna be a baleset, a gyerek elszaladt volna az autó előtt. Az ítélet szerint a gyorshajtás súlyos szabályszegése alól nem menti fel Tomit a gyalogosok hibája.

Éppen ezért két év letöltendő börtönbüntetést szabott ki rá a bíróság, három évre a jogosítványát is bevonta.

Nem fogadta el az ítéletet a járművezető és ügyvédje, fellebbeztek ellene. A felülvizsgálati indítvány alapja az volt a védő szerint, hogy „az elítélt bűnösségének megállapítására a büntető anyagi szabályok megszegésével került sor”.

Az indítvány szerint az úton egyértelműen a Mazdának volt elsőbbsége, a gyalogosok ott egyáltalán nem közlekedhetnek, különösen nem váratlanul lelépve az aszfaltra. Így ők idézték elő a vészhelyzetet. Ráadásul volt több zebra a közelben, és az életben maradt Piroska szerint nem is siettek sehová.

Legvégül a jogerős ítélet nem változott. „A bíróság álláspontja szerint a terhelt bűnösségének megállapítására az anyagi jogi szabályok megtartásával került sor”, így az elsőfokú döntést helyben hagyták.