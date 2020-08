Ha eleged van abból, hogy Budapesten autósként folyamatosan szívatnak, hogy úgy érzed, a városban megtűrt, sokad rangú utolsó görény vagy, akinek változatos gazságok száradnak a lelkén, csak mert autója van, akkor most elmondhatod a véleményed a BKK-nak. Szerintem ne hagyd ki, hátha tényleg érdekli őket.

Néhány napja megírtuk, hogy a BKK összeállított egy kérdőívet, amelyben az érintettek véleményére kíváncsiak a járvány ideje alatt, az egyéni közlekedés segítése érdekében létesített ideiglenes biciklisávokról. Mielőtt legyintenél, hogy ez is csak egy újabb hülye kérdőív, elmondjuk, miért lenne jó mégis rászánni egy kis időt és augusztus 31. előtt végig rágni rajta magad. Mert ne legyenek kétségeid, az összes biciklis ki fogja tölteni, aztán majd lógathatod az orrod, amikor azt olvasod mindenhol, hogy a válaszadók elsöprő többsége támogatja, így állandóak lesznek ezek a kerékpársávok. Télen, nyáron.

A körúton bő tízszer annyi autós közlekedik naponta, mint kerékpáros

Érdemes elolvasni a FB-on a BKK kérdőíves bejegyzése alatti kommenteket is, szinte nincs is olyan hozzászóló, aki jelen formájában értelmes dolognak tartaná a körúti kerékpársávot. Persze lehet azt is mondani, hogy a döntéshozó legtöbbször akkor is megcsinálja, amit kitalált, ha az ordas nagy baromság és többeknek rossz, mint ahányan majd örülnek neki, de hátha ezúttal másként lesz. A népharag 2011-ben pár nap alatt elsöpörte a szintén a BKK nevéhez köthető, átgondolatlan módon a Budaörsi útra felfestett buszsávot, amitől a reggeli csúcs szinte a Balatonig ért. De hogy frissebb példát mondjak, a körúti kerékpársávokat elválasztó, balesetveszélyes betontömbökről is belátták, hogy hiba volt kihelyezni őket és a fővárosi utak ötvenesítését is átgondolják még az illetékesek, így talán van remény.