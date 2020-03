Talán nem túlzás azt állítani, hogy drámai fordulatokban bővelkedett a 2020-as Év Autója-szavazás – bár a dráma ezúttal nem ott és nem úgy következett be, mint tavaly. Egy évvel ezelőtt a Jaguar I-Pace és az Alpine A110 holtversenyben elért elsősége borzolta a kedélyeket, most azonban az egész szavazás került veszélybe. A gondot természetesen a koronavírus okozta, ami miatt sokáig nem lehetett tudni, megtartják-e a Genfi Autókiállítást, ami rendszerint otthont nyújt az Év Autója eredményhirdetésének és díjátadójának.

A növekvő fertőzésveszély miatt végül alig három nappal a nagy esemény előtt lefújták az egész autókiállítást, és úgy tűnt, ezzel az eredményhirdetés is veszélybe került. Az Év Autója-zsűri vezérkara (Frank Janssen elnök, Velimatti Honkanen főtitkár és Alberto Sabbatini elnökhelyettes) azonban bevetette magát, és sikerült megbeszélnie a kiállítás szervezőivel, hogy a díjátadó ott és akkor legyen megtartva, ahová és amikorra meghirdették, azaz március másodikán, délután három órára. Ott volt a hét döntős autó, ott volt a vezérkar – csak épp a nézők nem személyesen, hanem a Youtube élő adásában követhették az eseményeket.

Azokat az eseményeket, amelyek így is elég fordulatot hoztak. Országról országra, zsűritagra mutatták be az adott pontszámokat, amelyek összegzése alapján egy ideig az egyik, majd egy másik típus állt az élen. Majd végül egy elhúzott, és a többiek nem is tudták utolérni. Emlékeztetőül a hét vadonatúj típus, még mindig alfabetikus sorrendben: BMW 1-es, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3, Toyota Corolla. És most következzen a végeredmény a hetedik helyezettől az elsőig!