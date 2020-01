Olvass tovább

Budapest-Garbolc szakasz: hosszú, eseménytelen száguldás az M3-ason, majd Jármi előtt elhagyjuk a sztrádát és kezdődik az egyre érdekesebb kaland, ahogy átvágunk Mátészalkán és Kocsordon (Ojjektum!), hogy aztán egy deltatorkolat-szerűen szétterülő úthálózatban válasszunk egy ágat a Szamoson át Garbolcig és a magyar-román-ukrán hármashatárig.

És az autó

A Honda CR-V igazi családi kocsi, pláne ez a hétszemélyes változat, ami jelenleg nálunk szolgál teszten. Divatos, jó kiállású, belül tágas, de nem túl terebélyes, könnyen manőverezhető gép. Mivel a modell egyik fő célpiaca az USA, elsősorban kényelemre hangolt, nyugis, békés, vonulós a kocsi, a márkanévhez kötődő sportosságot nem ebben a Hondában kell keresni. Pláne nem a mi kocsinkban, amelyben fokozatmentes váltó igyekszik mindig alacsonyan tartani a fordulatszámot.

Ha az út melletti látnivalóhoz történetesen sáros földút vezet, akkor sincs gond. A 20 centis hasmagasság eleve jól jön ilyenkor, de a mi kocsinkban összkerékhajtás is van, így amíg a gumik bírják, a CR-V lelkesen túrja-vonszolja magát előre a híg trutyiban is. Viszont a másfél literes turbómotor helyett sokkal inkább passzolna a kocsihoz a különleges hibridrendszer, amelyben kétliteres szívó benzinmotor szolgáltat energiát a hajtó villanymotornak. A hibrid CR-V fogyasztása elsősorban városi forgalomban sokkal jobb a turbós benzinesnél (hat liter alatt – VS kilenc liter felett), de autópályán is takarékosabb, 7-7,5 literből ilyenkor is megáll. Viszont a hibridből nincs hétszemélyes.