Magát a robbanást szinte nem is lehetett látni. Mindössze egy tompa, távoli pukkanás jelezte, hogy valami történt a mélyben, aztán mintha folyékonnyá vált volna az andezitből álló, fél másodperce még évmilliós mozdulatlanságában szilárdan álló kőfal egy része, egyszerűen miszlikre hullva terült el a bánya alján.

Mi ez?

Terveink szerint egy háromrészes cikksorozatban követjük végig a kő útját a bányától, egészen addig, amíg végül út lesz belőle és autózhatunk rajta. Megnézzük hol és hogyan bányásznak, mivel zúzzák, majd válogatják a különböző méretűre tört követ, majd azt is eláruljuk, miből és hol készül az aszfalt, kell-e bele nyúltáp és hogy mi árt neki a legjobban. Kiderül, hogy ha mindenki elektromos autóval jár, akkor az aszfalt is eltűnhet az utakról, és megmondjuk azt is, mik azok a különös, egymás mellé fúrt kerek lyukak az új, frissen készült aszfaltban.