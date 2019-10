Két-három másodperc volt az egész, útközben egyszer csak villámként hasított beléjük az érzés: pillanatokra lehetnek a frontális ütközéstől. Egy szemből feléjük hasító Mondeo áthaladt a sávjukba, és 90 km/órás sebességgel száguldott egyenesen Enikő Citroënje felé. Azonnal a fékbe taposott, és amennyire lehetett, az út jobbján húzódó árok felé kormányozta a kocsit.

Szó szerint pár centiméteren múlt, hogy elkerülték a frontális ütközést. A Mondeo oldalba kapta a Xsara Picassót, és bár az autó fotóin úgy tűnik, mintha csak végig borotválta volna a b-oszloptól az autó oldalát, akkorát ütött rajta, hogy a Citroën megpördült az úton, és végül a túloldali árokba zuhant.

„A két összetört autón kívül azonnal megállt két másik. Rendőrt, mentőt hívtak. Kinyíltak a légzsákjaim, megütöttem magam, fájt a fejem, a vállam, a karom, de az adrenalin annyira bennem volt, hogy nem fogtam fel, és mintha nem is éreztem volna igazán, milyen sérüléseket szenvedtem” – idézi fel az ütközés utáni pillanatokat Enikő. Elmondása szerint a Fordot vezető sofőr nem emlékezett semmire, ő kérdezgette, hogy mi történt. Kiderült, elaludt, később egy úgynevezett okozói nyilatkozatban is elismerte a felelősségét.

„Rendes fiatalember volt, nem felelőtlen gyorshajtó. Éjszakai ügyelete volt a fehérvári kórházban, onnan autózott hazafelé holtfáradtan” – mondja Enikő.

Még aznap bejelentette a balesetet az Allianz honlapján. Sérülése mértékéről akkor még nyilván nem volt, nem lehetett pontos információja, de természetesen ezt is jelezte a biztosító felé.

Viszonylag hamar kijött hozzá a kárszakértő, megvizsgálta és körbefotózta a Citroënt. Enikő szerint korrekten felmérte a kárt, majd a jármű sérülései alapján gazdasági totálkárossá nyilvánította később az egyterűt. A kalkuláció szerint a 157 ezer kilométert futott, 11 éves Xsara Picasso forgalmi értékére 942 ezer forintot határozott meg, roncsértékre 168 ezer forintot. Enikő elfogadta a kártérítés összegét, gond szerinte az utalással akadt.

„Nehézkes volt a kifizetés. Sajnos az kellett hozzá, hogy 1-2 naponta hívogassuk a biztosítót, hogy mi van, de végül is megtörtént november végén. Közben kérdezgettem őket, hogy mi a helyzet a személyi sérüléseim miatti kártérítéssel, de erre többnyire kitérő válaszokat kaptam” – így Enikő.

Márpedig igenis jár a kártérítés a SÉRÜLÉS után is

Nagyon fontos részhez értünk, szeretnénk, ha a most következő mondatokat minden autós, motoros, kerékpáros, gyalogos, valamint a buszon és vonaton közlekedők megjegyeznék. Azt mindenki tudja, hogy autótörésnél a kgfb alapján mikor és kinek fizet a biztosító, azzal viszont nálunk kevesen vannak tisztában, hogy a közlekedési balesetek sérültjeinek is kártérítést kell, hogy fizessenek. Ez évről évre 15-16 ezer ember, vagy még inkább ugyanennyi család, ugyanis sok esetben a sérült mellett élők is jogosultak kártérítésre.

Enikő balesetének az évében, azaz 2017-ben 16 439 személyi sérüléses baleset volt a hazai utakon, 2018-ban ennél is több, 16 916, ami az elmúlt évtized legrosszabb adata. Ez a statisztika a 8 napnál hosszabb gyógyulási időt igénylő sérülteket rögzíti. Ezek az emberek a hatályos jogszabályok szerint jogosultak kártérítésre az egészségügyi károsodásuk, és annak következményei után. Akkor is, ha gyalogosok, akkor is, ha kerékpárosok, autósok, buszon utazók, kamionosok stb. Még akkor is, ha részben okozói a saját sérülésüket (is) eredményező balesetnek (mondjuk járművezetőként vagy úttestre lépő gyalogosként). És abban az esetben is egyértelműen megilleti őket biztosítói kártérítés, ha mondjuk az őket elütő járműnek még kötelező felelősségbiztosítása sem volt.

Négyféle jogcímen járhat kártérítés. A nem vagyoni előleg még azelőtt utalható, hogy egy balesetben komolyabban megsérült ember végleges állapotáról a baleset után fél évvel orvosi jelentés készül, ez egyfajta gyors segítség, ahogy a neve mondja, előleg. A vagyoni kártérítés gyakorlatilag az ápolásra, kezelésre, rehabilitációra a sérült vagy családja által kifizetett költségek megtérítésére járhat a gyógyszerektől az uszodaköltségeken át az elautózott üzemanyag áráig. Kívülálló számára talán a sérelemdíj a legérdekesebb, és talán a legnehezebben forintosítható. Ennek lényege, hogy megpróbálja kompenzálni a sérült személy életéből a baleset következményeként kiesett, ezért az életminőségét csökkentő szokásokat. Egy példa a lehetséges millióból: korábban kocogott a sérült, a baleset után már nem tud futni, erre is járhat kártérítés. A negyedik pedig a járadék, mondjuk valaki élete végéig kezelésre szorul, ezért is fizetni kell a biztosítónak havi rendszerességgel a fenti három jogcímen felül.

Tessék megjegyezni, hogy ez a négyféle kártérítés a sérült mellett azon családtagjainak is járhat, akiknek a baleset következtében költségeik támadtak, vagy bármilyen módon megváltozott az életük.

Sajnos a jellemző hazai gyakorlat szerint vagy meg sem keresik a biztosítók a sérülteket, vagy valamilyen összeg átutalásáért cserébe kért aláírással lezárják kártérítési kötelezettségüket. Itt is mondunk kitalált példát: elveszíti egy kőműves az egyik lábát autóbalesetben, mire a biztosító utal neki 3,5 millió forintot. Örömmel elfogadja az élete végéig botra támaszkodó munkás, holott egy év alatt ennél többet bukhat a szakmája feladása miatt, nem számolva a kezelésére fordított költségeket. Egy ilyen összeg a töredékét sem fedezi az ő valódi kárának, márpedig a kártérítés arról szólna. Pontosan össze kell adni a veszteségeket, és azokat ki kell fizetni a sérült és családja részére.