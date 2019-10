A svájciak nem szeretnek és nem is nagyon szoktak rosszul járni, ha üzletről van szó. Épp ezért érdemes odafigyelni arra, hogy miben mesterkednek a hidrogénhajtással kapcsolatban, a Hyundai szakembereivel közösen. Hogy miért épp a Hyundai lett ebben a társuk? Talán mert évek óta van kereskedelmi forgalomban kapható hidrogénüzemű, tüzelőanyagcellás modelljük, a Tucson FCEV, majd tavaly év elején bemutatták a nagyobb hatótávú, erősebb Nexót is, illetve emellett hidrogénhajtású teherautókban is utaznak. Utóbbiakban két darab 95 kW-os tüzelőanyagcella gondoskodik az elektromos áram előállításáról, amit hét darab, összesen 35 kilogrammnyi hidrogént tartalmazó tartály lát el üzemanyaggal. Ez 400 kilométerre elég, és az elektromos autóktól eltérően percek alatt alatt meg is lehet tankolni.

A Truck of The Year – az év haszonjárműve – magyar zsűritagja is itt áll velem, ő is sokat vár a rendezvénytől, de hamar kiderült, hogy hiába vagyunk itt. Sajnos csak a legfontosabb maradt távol a rendezvénytől, a hidrogénüzemű Hyundai teherautó. Amiből 2025-ig 1600 darab áll majd munkába Svájcban, 4×2-es, illetve 6×2-es hajtásképlettel és nulla károsanyag-kibocsátással.

És a nulla az itt valóban nulla, mert ugyan Svájcnak van több atomerőműve is, de a Hyundaiokba való hidrogént itt állítják elő, ebben a vízerőműben, amely öt turbinával 51,3 MW-nyi energiát termel, ezzel 80 ezer háztartást lát el elektromos árammal. A hidrogéntermelést 2019 év végén indítják be, így csúcsidőben az erőmű továbbra is az országos elektromos hálózatba termel, csúcsidőn kívül pedig a felesleges kapacitást hidrogén előállításra használják fel. Várhatóan a 2 MW-os elektrolízises hidrogénüzem évente 300 tonna hidrogén állít elő vízből, ami 40-50 darab hidrogénhajtású teherautó, vagy 1700 darab, szintén hidrogénes személyautó üzemanyagigényét fedezheti.

De miért is ennyire fontos a hidrogén, ha ott vannak az akkumulátoros elektromos autók? Valóban, de az elektromos autókkal együtt ezernyi új probléma is érkezett. Most nem vesszük végig, hogy ezek az autók dögnehezek, a tömeges töltésük még mindig minimum problémás és roppant időigényes, és a legtöbb országban a töltőhálózat is elég foghíjas, ami van, az meg zsúfolt. A legnagyobb gond velük mégis az, hogy nehéz teherautóknál, kamionoknál már teljesen értelmetlen akkumulátorral hajtani a szerelvényt.

Technikailag nem megoldhatatlan, csak nem éri meg több tonnányi akkumulátort cipelni, ha úgy már alig marad kapacitás hasznos terhet cipelni. A hidrogén viszont nem nehéz, a Hyundai teherautójában alig 34,5 kg, 350 baros nyomáson tárolt hidrogén van a tankban, ami 400 kilométeres táv megtételéhez elegendő és az újratöltés is legfeljebb percek kérdése. A jelenlegi, hagyományos töltőállomások pedig aránylag fájdalommentesen kibővíthetők, hogy hidrogént is lehessen tankolni.

Hogy a rendezvényről hiányzó hidrogénes kamion helyett mégis legyen egy kis autós élményünk, megyünk egy karikát a Hyundai Nexóval, ami viszont nem akkora újdonság, hiszen lassan két éve, 2018 év elején mutatták be. A Nexo vezetői szemmel pont úgy működik, mint egy elektromos autó, ugyanúgy van benne fékenergia-visszatáplálás, ami az aránylag kisméretű pufferakkumulátorba menti el a fékezés közben csapdába ejtett mozgási energiát.

Katalógus szerinti 163 lóerős teljesítménye és a hozzá tartozó 395 Nm-es nyomaték a stresszmentes közlekedéshez elegendő, de papíron sajnos jobban mutat ez az adat, mint amit a kormány mögött érzünk. Igaz, a próbakörön négy felnőtt ült benne, akik közül volt, aki a mázsán is bőven túl volt.

A teljesen néma autónak van még egy nagy előnye: ha a 6,3 kilogramm hidrogén elfogy, – ami 156 liter, csak több száz baros nyomáson, biztonságos tartályokban található a Nexóban -, akkor nagyjából 5 perc alatt lehet újratankolni és újabb 600 kilométeres hatótávval folytatni az utat. Feltéve, ha van a közelben hidrogénkút. De általában azért még nincs.

Bár a jelenlegi hidrogénárak mellett egy tüzelőanyag-cellás modell kilométerre lebontott üzemanyagköltsége nagyjából egy jó fogyasztású dízelautóénak felel meg, – 1 kilogrammnyi hidrogént lehet 100 kilométerre számolni – mégis megéri tüzelőanyag-cellás autóra váltani. Egyrészt elodázhatjuk vele az aktuális előrejelzések szerinti nem túl fényes világvégét, illetve több országban komoly adókedvezmények is járnak a tiszta üzemű, károsanyag-kibocsátás nélküli autók vásárlásakor, üzemben tartásakor.

Szóval a nagy elektromos forradalom idején érdemes odafigyelni a surranópályán egyre komolyabb szereplőként jelen lévő hidrogénre, tüzelőanyag-cellás modellekre is. Bár arra, hogy idővel leváltja-e az akkumulátoros elektromos autókat a hidrogén, vagy békében meglesznek majd egymás mellett, ma még nem mernénk tippelni.