Mi a Vezessnél igazán sokat járunk autóval és lapunk idén múlt 18 éves, de valamiért most először vezettünk hosszabb távon járműkövető rendszerrel felszerelt autót. Eddig elsősorban a Forma-1-ből ismertük az állandó kommunikációt az autó és a felhő, a versenygép és a csapat között, de az állandó kapcsolat közúton autózva is hasznos. A szerkesztőség tagjai több mint 3000 kilométert tettek meg egy Kia Ceeddel, amelyben járműkövetés működött. Tapasztalataink alapján kiemeltünk öt olyan területet, amivel ez a szolgáltatás nemcsak hatalmas járműparkok gazdáinak, de kis és közepes vállalkozásoknak, akár 2-3 személyautót üzemeltető cégnek is előnyöket nyújthat. Nem a világ pénzéről van szó, a díj járművenként havi nettó 2500 Ft.

1. Könnyebbé teszi a fizető parkolást

A fizetős parkolózónák egyre inkább felfalják a díjmentes területeket és mind valószínűtlenebb helyeken derül ki az ablaktörlő alá biggyesztett tasakokból, hogy már itt is parkolódíjat szed a kerület. A fővároson kívül is egyre több és egyre kisebb település önkormányzata fedezi fel a bevételszerzésnek ezt a módját. Az i-Fleet része egy jól használható alkalmazás, amely a motort fizetős zónában leállítva rákérdez egy üzenetben az autóstól, hogy kíván-e parkolást kezdeményezni.