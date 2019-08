Akár húszezer, legalább hétszemélyes új autót is elkelhet a nagycsaládosoknak nyújtható, 2,5 millió forintos állami kedvezménnyel a következő három évben. Három vagy több gyermekkel már nagycsaládosnak számít két szülő. Ez az öt vagy több ember a mindennapi mozgásukat szolgáló autók közül egy legalább hétszemélyes új személyautó vásárlásához legfeljebb 2,5 milliós támogatást kaphat az adófizetőktől az Orbán-kormány döntése értelmében. A támogatás csak 7-8-9 üléses modellekre vonatkozik, számunkra nehezen érthető okból, mert lehet olyan háromgyermekes család, akinek óriási előrelépés egy kevesebbe kerülő új autó, például ötszemélyes kombi vagy egyterű is.

Ebből az adattömegből most az alsó ársávból mutatunk be három autót, amelyek az állami támogatással hétüléses családi autót keresőknek relevánsak és reményeink szerint sok család számára elérhetőek. De először jöjjön egy összefoglalás a fontosabb tudnivalókról.

Valójában kétmillió+áfa

A támogatási igény kormányhivatalokban adható le vagy ügyfélkapun át is benyújtható. A támogatás felső határa 2,5 millió Ft vagy az autó árának 50 százaléka. Ez azt jelenti, hogy egy belépő Dacia Lodgy vételára nem csökkenthető a teljes 2,5 millióval, míg egy Q7-es Audié, X7-es BMW-é, GLS 63 AMG Mercedesé vagy Volvo XC90 T8-é igen, akárcsak a Range Rover luxusterepjáróké.

A pontosság kedvéért a valódi támogatás nem 2,5 millió Ft. Azért nem, mert ez az összeg autók áfával növelt árából jár, tehát a tényleges árcsökkentés 1 968 504 Ft, a 2,5 millió forint áfatartalom nélküli része.

Kápé, lízing és autóhitel

2022. december 31-ig igényelhető a támogatás azok számára, akik legalább három gyermek után kapnak családi pótlékot. Gyermeknek számít a 12-ik hetét betöltött magzat és korától függetlenül a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek. A szülőknek nem kell házasnak lenniük, de legalább egyiküknek rendelkeznie kell B-kategóriás jogosítvánnyal és ő nem lehet eltiltva a vezetéstől – derült ki a nyomtatott HVG kitűnő összeállításából, amely a 2019. július 26-ai szám mellékleteként jelent meg.

A vásárlók július elseje óta adhatják be elbírálásra támogatási igényüket, egyelőre nem világos, hogy ezt az összeget az autókereskedelmi szakma előlegezi-e meg a folyósításig, de a családoknak végül a támogatással csökkentett vételárat kell kifizetniük. A konstrukció nemcsak készpénzes, de zártvégű lízinggel és bankhitelre megvett autókkal is működik, ha a vevőjelölt hitelképes és hivatalos jövedelmének arányos részét emészti fel a törlesztés vagy a lízingdíj.

Zöld rendszámmal is, de kizárólag matricával

A kedvezmény tömbösíthető az elektromos járművekre szóló 1,5 milliós támogatással. A listaár mínusz négymillió egyelőre a Nissan eNV200 Evalia esetében valósítható meg, nem lévén más hétszemélyes villanyautó a hazai kínálatban, jövőre azonban már lehet elektromos verzió más autókból is, például a Partner-Berlingo-Combo-ProAce City vonulatból is. Az adófizetők támogatásával megvásárolt autókat három év után adhatják el az érintettek a támogatás megtartásával. A minimum három év alatt kötelező biztosítaniuk, hogy a hátsó szélvédőre, belülről felragasztható matrica hirdesse, hogy a magyar kormány családvédelmi akciótervének keretében vásároltak új autót. Azok a nagycsaládosok, akik ezt propagandaelemnek tartják és elutasítják, az Orbán-kormány döntése értelmében nem jogosultak a támogatásra. Vagy autó levonóstul, vagy ugrik a támogatás.

Default: Dacia Lodgy

Kezdjük a magyar autópiac legalacsonyabb árú hétüléses autójával, a Dacia Lodgyval! Bár a töréstesztje ötből csak 3 csillagos, ára, méretei, szervizköltségei és kitűnő használati értéke okán sok család radarképernyőjén rajta van, akiket nem vet fel a pénz.

A Lodgy leghátsó sora valóban használható nyurga kamaszok szállítására is, akik a szülőktől távolabb utaznának. A harmadik sorban a fejtér az ülőlaptól számítva 89 centiméter, ez nagyjából annyi, mint az SUV-modelleké, a Peugeot 5008-ban ugyanennyit, a Škoda Kodiaqban 87 centit mértünk.

De a harmadik sor kényelme nemcsak ettől függ, az is sokat számít 5-10 percnél hosszabb utakon, mennyire kell megtörnie a lábát az ott utazóknak, amit az ülőlap és a padló távolsága a határoz meg. És ezen bukik el a legtöbb aszfaltterepjáró az egyterűekkel szemben. A Lodgyban viszonylag egészséges távolság, 30 centiméter van a padló és az ülőlap első pereme között, a Honda CR-V, az 5008 és a Kodiaq adata 22 cm, a Nissan X-Trail csupán 20. Összehasonlításképp egy VW Caddy értéke 36, a még ergonómikusabb üléshelyzet kínáló kisbuszok közül a Trafic-Talento-kifutó Vivaro trióban 44 centiméter van az ülés és a padló között.

Sajnos a Lodgy klimatizálását nem teszi jobbá középső, pláne nem leghátsó sori levegőrostély. Ami viszont az ennek többszörösébe kerülő Renault Espace-ból és a kék villogós kormányzati szerephez jutó, Volkswagen T6 Multivan luxusbuszból is kimaradt, az a nyitható ablak a harmadik sorban. A Lodgy üvege kitámasztható, ami sokat számít az ott ülőknek.

Bár a népek egy része a szívó benzines motorokban hisz, szerintünk azok járnak a legjobban, akik az importőri árgarancia-vállalással az 1,6-os motor árában megkapják a négyhengeres, 1,33 literes turbós benzinest, amely halkabb, sokkal erősebb és biztonságosabb, ráadásul még takarékosabb is lehet az új fejlesztésű motorral, amelyet a Mercedes A-osztálytól a Nissan Qashqaion át a Dacia Dusterig bevet a Daimler és a Renault-Nissan szövetség.

Mivel a Daciákra a három év/100 000 km-es alapgarancia kiterjeszthető 5 évre/200 000 kilométerre, aki nem bízik a technikában, az állami támogatáshoz szabott minimum hároméves használati moratórium lejárta után, de még a garanciális időszakon belül megválhat az autótól. A hosszabbítás felára 140 000 Ft, havonta 5833 forintért lehet jótállással védett az autó a negyedik és az ötödik évében.

Citroën Berlingo, Opel Combo Life, Peugeot Rifter, Toyota ProAce City Verso

Ezt a négy autót egyben érdemes tárgyalni, mert ugyanott készülnek és importőri termékmenedzsernek kell lenni ahhoz, hogy valaki érzékelje rajtuk a márkaspecifikus különbségeket. Egy családapa számára ezek egyforma használati értékű autók, amelyek között döntsön csak az ár, a szervizköltség és az egyes márkák értéktartásába vetett hit. Mert ez ugyanaz a francia film, legfeljebb német vagy japán alámondással.

4,4 méteres a normál és ennél 35 centivel hosszabb, 4,74 méteres a nyújtott verzió, ennek tengelytávja is sokkal nagyobb, 19 centivel hosszabb. Nagycsaládosoknak a sokkal tágasabb csomagtér miatt a hosszabbikat ajánljuk. Előnyük a hátsó tolóajtókban leereszthető ablak. 2006 utáni Renault Kangoo-ból nézve ez nem olyan nagy szám, de a tolóajtós mezőnyben említésre méltó, mert vannak kis tolóablakos és fix üveges modellek is.

A nagyságrendileg 220 000 forintba kerülő 6-7-ik ülés a rövid és a hosszú modellhez is rendelhető, méréseinkben a nagyobbik változat adatai szerepelnek. Nagyon bőséges a 96 centis fejtér a második sorban, a középső üléssor is egészséges magasságban van, a Vezess mérései szerint 38 centiméterre a padlóburkolattól.

Élhető a harmadik üléssor is. A padló és az üléslap 29 centije magas embereknek is elfogadhatóvá teszi a lábtartást, a második és a harmadik ülések között háttámlától háttámláig mért 79 centiméteres üléstér is jó. A 66×115 centis nyílást feltáró tolóajtókkal és a második üléssor háttámláinak lehajtásával kedvezőek az adottságok leghátul a gyermekülések bekötésére.

Motorból kétféle van. A benzines háromhengeres és 1,2 literes, turbós, részecskeszűrős és 110 vagy 130 lóerős lehet. A tiszta üzemű, 1,5 literes dízelek négyhengeresek, 100 vagy 130 lóerős létezik belőlük.

FIAT 500L Wagon

A Vezess által alaposan körbejárt és körbemért családi autók közé tartozik a FIAT 500L Wagon. Ez az autó azoknak való, akik csak időnként használnák a harmadik sori üléseket és ott is gyermekeket vinnének, akik beférnek oda. Mutatjuk is, miért.

Feljegyzéseink szerint az 500-as formavilágából felpumpált egyterűnek a harmadik sor értékelésére 1 pontot adtunk a lehetséges ötből, míg a Lodgy négyest, a négyes ikrek négyes és ötös közötti osztályzatot kaptak. A tologatható középső ülés állásától függően 45-58 centis az üléstér a második és a harmadik sor háttámlái között.

Ehhez képest a fejtér egészen tágas, méréseink szerint 88 cm, viszont a 19 centis ülőlapmagasság csak kisgyermekeknek teszi elfogadhatóvá a lábtartást. Aki leghátra nagyobb teret szeretne, ugyanott vehet hétüléses Doblót vagy családtámogató tálentumokkal bíró Talentót, emblémacserés Renault Trafic kisbuszt.

Középen viszont jó a helyzet, érettségiző korú gyermekeknek is van elég hely a 92 centis fejtérrel és az ülőlap is jó magasságban van a padlótól 42 centire, az üléstér 70 és 80 centi között változik a középső pad végpontjai között. A jobb első üléstámla itt is előredönthető, így 2,6 méteres tárgyak is betehetők az autóba.

Nagy erénye a kompakt karosszéria. A FIAT 500L Wagon 4,35 méteres hosszon ad hét ülést, így városban is könnyű vele parkolni. 1,25 és 1,6 literes dízelmotorral szerepel az autó a FIAT árlistáján, 95, illetve 120 lóerős teljesítménnyel, benzinest nem hoz az árlista. Korábban a 95 lóerős 1.4 16V, a 120 lovas, turbós 1.4 16V T-Jet és a 105 lóerős, 900 köbcentis, kéthengeres TwinAir volt kapható.

Kedves nagycsaládosok, kedves sokgyermekes olvasóink! Nektek melyik autó tetszik, mit vennétek és mik a vélemények, tapasztalatok a támogatással?